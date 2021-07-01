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МИД заявил о превращении Черного моря в зону силового противостояния
МИД заявил о превращении Черного моря в зону силового противостояния - РИА Новости, 01.07.2021
МИД заявил о превращении Черного моря в зону силового противостояния
США и их союзники превращают акваторию Черного моря в зону силового противостояния, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T17:06
2021-07-01T17:21
су-24м
мария захарова
нато
владимир путин
джеймс аппатурай
вашингтон (город)
россия
черное море
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. США и их союзники превращают акваторию Черного моря в зону силового противостояния, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее спецпредставитель генсека альянса по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, что НАТО сохранит представительство в Черном море, несмотря на позицию России."Черноморская акватория, по сути, последовательно превращается Вашингтоном и его союзниками из пространства сотрудничества, которое выстраивалось там, в зону силового противостояния. Делается это намеренно - для того, чтобы еще один регион мира под руководством США стал нестабильным и стал представлять угрозу", - сказала Захарова на брифинге в четверг.По ее словам, не вызывает никаких сомнений то, что эти маневры имеют "явный антироссийский подтекст".Минобороны РФ 23 июня заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что провокация с участием британского эсминца Defender сразу после саммита Россия - США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы - их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных.
https://ria.ru/20210701/evertsen-1739449189.html
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су-24м, мария захарова, нато, владимир путин, джеймс аппатурай, вашингтон (город), россия, черное море, сша, в мире
МИД заявил о превращении Черного моря в зону силового противостояния
17:06 01.07.2021 (обновлено: 17:21 01.07.2021)
 
© REUTERS / Sergey SmolentsevБританский эсминец Defender в порту Одессы
Британский эсминец Defender в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© REUTERS / Sergey Smolentsev

МИД заявил, что США и союзники превращают акваторию Черного моя в зону силового противостояния

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. США и их союзники превращают акваторию Черного моря в зону силового противостояния, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее спецпредставитель генсека альянса по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, что НАТО сохранит представительство в Черном море, несмотря на позицию России.
Российские истребители рядом с голландским военным кораблем Zr.Ms. Evertsen в Черном море - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Вчера, 17:01
МИД прокомментировал действия российской авиации в Черном море
"Черноморская акватория, по сути, последовательно превращается Вашингтоном и его союзниками из пространства сотрудничества, которое выстраивалось там, в зону силового противостояния. Делается это намеренно - для того, чтобы еще один регион мира под руководством США стал нестабильным и стал представлять угрозу", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
По ее словам, не вызывает никаких сомнений то, что эти маневры имеют "явный антироссийский подтекст".
Минобороны РФ 23 июня заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.
Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что провокация с участием британского эсминца Defender сразу после саммита Россия - США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы - их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных.
Фрегат Нидерландов двигается в сторону Керченского пролива. Кадры Минобороны
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Су-24ММария ЗахароваНАТОВладимир ПутинДжеймс АппатурайВашингтон (город)РоссияЧерное мореСШАВ мире
 
 
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