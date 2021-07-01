МИД заявил о превращении Черного моря в зону силового противостояния
17:06 01.07.2021 (обновлено: 17:21 01.07.2021)
МИД заявил, что США и союзники превращают акваторию Черного моя в зону силового противостояния
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. США и их союзники превращают акваторию Черного моря в зону силового противостояния, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее спецпредставитель генсека альянса по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, что НАТО сохранит представительство в Черном море, несмотря на позицию России.
"Черноморская акватория, по сути, последовательно превращается Вашингтоном и его союзниками из пространства сотрудничества, которое выстраивалось там, в зону силового противостояния. Делается это намеренно - для того, чтобы еще один регион мира под руководством США стал нестабильным и стал представлять угрозу", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
По ее словам, не вызывает никаких сомнений то, что эти маневры имеют "явный антироссийский подтекст".
Минобороны РФ 23 июня заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.
Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что провокация с участием британского эсминца Defender сразу после саммита Россия - США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы - их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных.