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Собянин заявил о попытке найти компромисс в ситуации с коронавирусом
Собянин заявил о попытке найти компромисс в ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 01.07.2021
Собянин заявил о попытке найти компромисс в ситуации с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о столкновении с новой мутацией коронавируса, но даже в этих условиях принимаются меры найти компромисс для сохранения обычной... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T10:20
2021-07-01T10:20
2021-07-01T10:43
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о столкновении с новой мутацией коронавируса, но даже в этих условиях принимаются меры найти компромисс для сохранения обычной жизни."Сегодня совершенно очевидно, что мы столкнулись с новой угрозой, мы столкнулись с новым вызовом, с новой мутацией коронавируса, которая более смертельна и опасна. Тем не менее, мы пытаемся даже в этих условиях найти компромисс для обычной, привычной нашей жизни и требованиями, которые выставляет для нас пандемия. Это очень сложные, очень тяжелые решения, которые приходится принимать. Но это то, чем мы должны заниматься - брать на себя ответственность", - сказал Собянин на пленарном заседании Московского урбанистического форума.
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сергей собянин, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Собянин заявил о попытке найти компромисс в ситуации с коронавирусом
10:20 01.07.2021 (обновлено: 10:43 01.07.2021)
Собянин заявил о попытке найти компромисс в ситуации с коронавирусом