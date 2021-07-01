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Собянин заявил о попытке найти компромисс в ситуации с коронавирусом

Собянин заявил о попытке найти компромисс в ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 01.07.2021

Собянин заявил о попытке найти компромисс в ситуации с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о столкновении с новой мутацией коронавируса, но даже в этих условиях принимаются меры найти компромисс для сохранения обычной... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T10:20

2021-07-01T10:20

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сергей собянин

москва

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о столкновении с новой мутацией коронавируса, но даже в этих условиях принимаются меры найти компромисс для сохранения обычной жизни."Сегодня совершенно очевидно, что мы столкнулись с новой угрозой, мы столкнулись с новым вызовом, с новой мутацией коронавируса, которая более смертельна и опасна. Тем не менее, мы пытаемся даже в этих условиях найти компромисс для обычной, привычной нашей жизни и требованиями, которые выставляет для нас пандемия. Это очень сложные, очень тяжелые решения, которые приходится принимать. Но это то, чем мы должны заниматься - брать на себя ответственность", - сказал Собянин на пленарном заседании Московского урбанистического форума.

https://radiosputnik.ria.ru/20210701/vaktsinatsiya-1739357740.html

москва

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сергей собянин, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19