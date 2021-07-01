https://ria.ru/20210701/klon-1739465138.html

Суд заблокировал клон Telegram-бота "Глаз Бога"

Суд заблокировал клон Telegram-бота "Глаз Бога" - РИА Новости, 01.07.2021

Суд заблокировал клон Telegram-бота "Глаз Бога"

Telegram-бот "Глаз Бога" продолжает работать, суд заблокировал лишь его клон, к которому владелец не имеет отношения, заявил РИА Новости в четверг его... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T18:16

2021-07-01T18:16

2021-07-01T18:16

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telegram (приложение)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Telegram-бот "Глаз Бога" продолжает работать, суд заблокировал лишь его клон, к которому владелец не имеет отношения, заявил РИА Новости в четверг его администратор Евгений Антипов.Он пояснил, что поводом для иска стала жалоба в Роскомнадзор человека, который нашел в боте личную информацию о себе. И нашел он ее именно в клоне, утверждает собеседник агентства."В иске была просьба заблокировать тот бот, на котором была найдена информация, на которую была написана жалоба. Его заблокировали. Этот бот никакого отношения ко мне не имеет. Сайты все функционируют, главный бот функционирует. Полностью деятельность "Глаза Бога" в целом никто не запрещал - удалили бот, вообще не имеющий отношения ко мне", - сказал Антипов.По его словам, к его боту и сайту у Роскомнадзора претензий пока что нет - ни штрафа, "ничего абсолютно" ему не выписывали.Пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук ранее сегодня сообщила РИА Новости, что признана незаконной работа ресурса по Telegram-ссылке @eogdatabotbot.Решение суда является основанием для включения интернет-ресурса в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. На момент выхода данного материала (14.15 мск 1 июля), бот еще работал.

https://ria.ru/20210409/proisshestviya-1727535628.html

https://ria.ru/20210409/proisshestviya-1727498466.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, telegram (приложение), технологии, происшествия