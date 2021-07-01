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США и Британия обвинили ГРУ в кибератаках по всему миру
США и Британия обвинили ГРУ в кибератаках по всему миру - РИА Новости, 01.07.2021
США и Британия обвинили ГРУ в кибератаках по всему миру
Спецслужбы США и Великобритании в опубликованном в четверг совместном докладе обвинили Главное разведывательное управление России в хакерских атаках на сотни... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T18:32
2021-07-01T18:32
2021-07-01T18:58
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ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Спецслужбы США и Великобритании в опубликованном в четверг совместном докладе обвинили Главное разведывательное управление России в хакерских атаках на сотни правительственных и частных структур по всему миру и предупредили, что попытки взлома, скорее всего, продолжаются по сей день.С очередными обвинениями в адрес хакерских группировок, якобы связанных с ГРУ, выступили Агентство национальной безопасности, Федеральное бюро расследований и Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры совместно с Национальным центром кибербезопасности Великобритании."Эти усилия почти наверняка продолжаются до сих пор", - утверждают спецслужбы.Целями кампании, по их данным, стали сотни американских и международных структур, включая правительственные и военные структуры в США. Спецслужбы подчеркнули, что хотя атака имеет глобальный охват, большинство ее целей находятся в Соединенных Штатах и Европе.Доклад подробно описывает методы действия хакеров и содержит рекомендации, как обезопасить себя от попыток взлома.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, главное разведывательное управление рф, великобритания, сша, в мире
США и Британия обвинили ГРУ в кибератаках по всему миру
18:32 01.07.2021 (обновлено: 18:58 01.07.2021)
США и Британия обвинили ГРУ в кибератаках на государственные и частные структуры по всему миру
ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости.
Спецслужбы США
и Великобритании
в опубликованном в четверг совместном докладе обвинили Главное разведывательное управление России
в хакерских атаках на сотни правительственных и частных структур по всему миру и предупредили, что попытки взлома, скорее всего, продолжаются по сей день.
"По меньшей мере с середины 2019 и по начало 2021 годов Главное разведывательное управление Генерального штаба России, воинская часть 26165, использовали кластер Kubernetes для проведения масштабных, распределенных и анонимизированных попыток методом грубой силы получить доступ к сотням правительственных и частных объектов по всему миру", - говорится в докладе.
С очередными обвинениями в адрес хакерских группировок, якобы связанных с ГРУ, выступили Агентство национальной безопасности, Федеральное бюро расследований и Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры совместно с Национальным центром кибербезопасности Великобритании.
"Эти усилия почти наверняка продолжаются до сих пор", - утверждают спецслужбы.
Целями кампании, по их данным, стали сотни американских и международных структур, включая правительственные и военные структуры в США. Спецслужбы подчеркнули, что хотя атака имеет глобальный охват, большинство ее целей находятся в Соединенных Штатах и Европе.
Доклад подробно описывает методы действия хакеров и содержит рекомендации, как обезопасить себя от попыток взлома.