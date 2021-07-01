https://ria.ru/20210701/kiberataki-1739468000.html

США и Британия обвинили ГРУ в кибератаках по всему миру

США и Британия обвинили ГРУ в кибератаках по всему миру - РИА Новости, 01.07.2021

США и Британия обвинили ГРУ в кибератаках по всему миру

Спецслужбы США и Великобритании в опубликованном в четверг совместном докладе обвинили Главное разведывательное управление России в хакерских атаках на сотни... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T18:32

2021-07-01T18:32

2021-07-01T18:58

россия

главное разведывательное управление рф

великобритания

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Спецслужбы США и Великобритании в опубликованном в четверг совместном докладе обвинили Главное разведывательное управление России в хакерских атаках на сотни правительственных и частных структур по всему миру и предупредили, что попытки взлома, скорее всего, продолжаются по сей день.С очередными обвинениями в адрес хакерских группировок, якобы связанных с ГРУ, выступили Агентство национальной безопасности, Федеральное бюро расследований и Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры совместно с Национальным центром кибербезопасности Великобритании."Эти усилия почти наверняка продолжаются до сих пор", - утверждают спецслужбы.Целями кампании, по их данным, стали сотни американских и международных структур, включая правительственные и военные структуры в США. Спецслужбы подчеркнули, что хотя атака имеет глобальный охват, большинство ее целей находятся в Соединенных Штатах и Европе.Доклад подробно описывает методы действия хакеров и содержит рекомендации, как обезопасить себя от попыток взлома.

https://ria.ru/20210629/kiberataki-1739035033.html

россия

великобритания

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, главное разведывательное управление рф, великобритания, сша, в мире