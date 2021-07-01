https://ria.ru/20210701/kempingi-1739353777.html

Антиковидные ограничения на Кубани распространят и на кемпинги

Антиковидные ограничения на Кубани распространят и на кемпинги - РИА Новости, 01.07.2021

Антиковидные ограничения на Кубани распространят и на кемпинги

Введённые на Кубани с 1 июля антиковидные ограничения, согласно которым отдыхающие при заселении должны буду предъявлять справки о перенесенном коронавирусе,... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T09:51

2021-07-01T09:51

2021-07-01T09:51

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КРАСНОДАР, 1 июл – РИА Новости. Введённые на Кубани с 1 июля антиковидные ограничения, согласно которым отдыхающие при заселении должны буду предъявлять справки о перенесенном коронавирусе, отрицательные тесты ПЦР или сертификаты о вакцинации, будут распространяться в том числе и на кемпинги, сообщили в министерстве курортов и туризма региона.С 1 июля на Кубани заселяющимся туристам необходимо представить меддокумент или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала госуслуг в электронном или бумажном виде, при этом со дня их выздоровления должно пройти не более шести месяцев. Также будет необходим отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения, или сертификат о вакцинации в электронном или бумажном виде. Гражданам Армении, Белоруссии, Киргизии, въезжающим на территорию края, потребуется "свежий" отрицательный ПЦР-тест, полученный в мобильном приложении "Путешествуй без COVID-19".С 1 августа предоставление сертификата о вакцинации или справки о медотводе от прививки с отрицательным ПЦР-тестом будет обязательным. Приниматься будут также меддокументы о перенесенном заболевании. Тест потребуют также у детей старше шести лет.Как разъяснили в минкурортов и туризма Кубани, согласно постановлению губернатора о введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края "ограничения по приёму и размещению потребителей распространяются в том числе на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания"."Действующее законодательство определяет деятельность кемпингов как деятельность по предоставлению мест для временного проживания, в связи с чем ограничения, предусмотренные постановлением №129 (о введении режима повышенной готовности – ред.), также распространяются на деятельность данных хозяйствующих субъектов", - пояснили в министерстве.

https://ria.ru/20210630/putin-1739244446.html

https://ria.ru/20210629/poteri-1738999919.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - туризм, краснодарский край