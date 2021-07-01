https://ria.ru/20210701/karshering-1739481938.html

Власти Москвы назвали сроки запуска каршеринга "Рули"

Власти Москвы назвали сроки запуска каршеринга "Рули" - РИА Новости, 01.07.2021

Власти Москвы назвали сроки запуска каршеринга "Рули"

Каршеринг для друзей "Рули" заработает в сентябре в расширенном режиме, сообщил руководитель проектов шеринга департамента транспорта Москвы Магомед Колгаев. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T19:40

2021-07-01T19:40

2021-07-01T20:10

московский урбанистический форум 2021

москва

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Каршеринг для друзей "Рули" заработает в сентябре в расширенном режиме, сообщил руководитель проектов шеринга департамента транспорта Москвы Магомед Колгаев."Мы несколько месяцев тестируем это приложение с первыми пользователями-тестировщиками, сейчас мы собираем обратную связь и дорабатываем систему на основе предложений и замечаний. Мы надеемся, что за ближайшие месяцы доработаем полноценный сервис и запустим его в расширенном режиме уже в сентябре", - сказал Колгаев на Московском урбанистическом форуме.Он также отметил, что это нишевый и уникальный сервис, который позволит жителям города выбирать - каким видом транспорта воспользоваться именно сегодня."Рули" - это платформа, на которой владельцы сами смогут выбирать, кому из круга знакомых доверить свой автомобиль. Хозяин авто будет знать всё о машине в режиме реального времени - где она находится, какие у нее в данный момент скорость и остаток топлива в баке. Для этого на машинах участников установят телематическое оборудование и модули удаленного доступа.

https://ria.ru/20210701/transport-1739430538.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210406/1727052154.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский урбанистический форум 2021, москва, общество