https://ria.ru/20210701/karshering-1739481938.html
Власти Москвы назвали сроки запуска каршеринга "Рули"
Власти Москвы назвали сроки запуска каршеринга "Рули" - РИА Новости, 01.07.2021
Власти Москвы назвали сроки запуска каршеринга "Рули"
Каршеринг для друзей "Рули" заработает в сентябре в расширенном режиме, сообщил руководитель проектов шеринга департамента транспорта Москвы Магомед Колгаев. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T19:40
2021-07-01T19:40
2021-07-01T20:10
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Каршеринг для друзей "Рули" заработает в сентябре в расширенном режиме, сообщил руководитель проектов шеринга департамента транспорта Москвы Магомед Колгаев."Мы несколько месяцев тестируем это приложение с первыми пользователями-тестировщиками, сейчас мы собираем обратную связь и дорабатываем систему на основе предложений и замечаний. Мы надеемся, что за ближайшие месяцы доработаем полноценный сервис и запустим его в расширенном режиме уже в сентябре", - сказал Колгаев на Московском урбанистическом форуме.Он также отметил, что это нишевый и уникальный сервис, который позволит жителям города выбирать - каким видом транспорта воспользоваться именно сегодня."Рули" - это платформа, на которой владельцы сами смогут выбирать, кому из круга знакомых доверить свой автомобиль. Хозяин авто будет знать всё о машине в режиме реального времени - где она находится, какие у нее в данный момент скорость и остаток топлива в баке. Для этого на машинах участников установят телематическое оборудование и модули удаленного доступа.
https://ria.ru/20210701/transport-1739430538.html
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РИА Новости
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московский урбанистический форум 2021, москва, общество
Власти Москвы назвали сроки запуска каршеринга "Рули"
19:40 01.07.2021 (обновлено: 20:10 01.07.2021)
Каршеринг для друзей "Рули" в Москве заработает в сентябре в расширенном режиме
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Каршеринг для друзей "Рули" заработает в сентябре в расширенном режиме, сообщил руководитель проектов шеринга департамента транспорта Москвы Магомед Колгаев.
"Мы несколько месяцев тестируем это приложение с первыми пользователями-тестировщиками, сейчас мы собираем обратную связь и дорабатываем систему на основе предложений и замечаний. Мы надеемся, что за ближайшие месяцы доработаем полноценный сервис и запустим его в расширенном режиме уже в сентябре", - сказал Колгаев на Московском урбанистическом форуме.
Он также отметил, что это нишевый и уникальный сервис, который позволит жителям города выбирать - каким видом транспорта воспользоваться именно сегодня.
"Рули" - это платформа, на которой владельцы сами смогут выбирать, кому из круга знакомых доверить свой автомобиль. Хозяин авто будет знать всё о машине в режиме реального времени - где она находится, какие у нее в данный момент скорость и остаток топлива в баке. Для этого на машинах участников установят телематическое оборудование и модули удаленного доступа.