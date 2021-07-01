Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210701/izmeneniya-1739333781.html
Новые пособия и подорожание сигарет: что изменилось в России с 1 июля
Новые пособия и подорожание сигарет: что изменилось в России с 1 июля - РИА Новости, 01.07.2021
Новые пособия и подорожание сигарет: что изменилось в России с 1 июля
В России с 1 июля вступил в силу ряд нововведений, в том числе ввели новые пособия для родителей-одиночек и будущих матерей, кроме того, выросли тарифы ЖКХ и... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T01:19
2021-07-01T07:30
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735392189_0:288:3129:2048_1920x0_80_0_0_8f7eb299938a7fd32d2f9da076efa3f5.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В России с 1 июля вступил в силу ряд нововведений, в том числе ввели новые пособия для родителей-одиночек и будущих матерей, кроме того, выросли тарифы ЖКХ и подорожали сигареты. Что изменится в жизни россиян - читайте в подборке РИА Новости.Пособия и перечисление выплат на карты "Мир"С четверга начинается прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет на ранних сроках беременности и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для родителей-одиночек детей в возрасте от 8 до 17 лет.Получить пособие смогут женщины, которые встали на учет в первые 12 недель беременности, если доход на человека в их семье не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе. Претендовать на финансовую помощь смогут и те женщины, которые встали на учет на ранних сроках еще до 1 июля, получать выплаты они будут с месяца обращения и до родов.Размер пособия одиноким родителям, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет, составит половину регионального прожиточного минимума на ребенка.Помощь можно получить, если доход в семье меньше одного прожиточного минимума. При назначении выплаты применяется комплексная оценка нуждаемости.Пособие назначается на один год и продлевается по заявлению. Размер выплаты будет ежегодно расти с 1 января в соответствии с ростом регионального прожиточным минимума на ребенка.Кроме того, с 1 июля пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и иные социальные выплаты становятся возможными только на карту платежной системы "Мир", а для тех, кто не хочет или не может пользоваться банковской картой, сохранится возможность получения выплат наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана банковская карта.Обновленные программы льготной ипотекиДве важные для ипотечного рынка России программы с государственной поддержкой начинают действовать с 1 июля с новыми условиями.Работавшая с весны прошлого года как антикризисная мера программа ипотеки на новостройки под 6,5% продлена еще на год, при этом ставка повышена до 7%, а предельная сумма кредита для всех регионов ограничена тремя миллионами рублей. Одновременно расширена программа семейной льготной ипотеки, которая до 31 декабря 2023 года будет распространяться и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года.Отмена коронавирусных послабленийБанк России с 1 июля ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, вернув требования по ним на "доковидный" уровень.Центробанк считает, что ужесточение регулирования будет способствовать снижению стимулов банков к расширению кредитования за счет предоставления ссуд закредитованным заемщикам, а также позволит постепенно восстановить величину буфера и обеспечить устойчивость банков к потенциальным стрессовым ситуациям.Рост тарифов ЖКХТарифы на коммунальные услуги в России в среднем по стране с 1 июля повысятся на 3,3%.В регионах тарифы индексируются с учетом местных особенностей, но не выше предельного уровня. Согласно постановлению правительства, опубликованному еще в ноябре прошлого года, наибольший из всех регионов порог установлен в Чечне - 6,5%, в Новгородской области — 6,4%, в Якутии — 6%, в Магаданской области и Алтайском крае - 3,8%, в Мурманской — 3,2%, в Пензенской — 3,4%. В Москве средний индекс составляет 4,6 %, в Санкт-Петербурге - 3,5 %.В прошлом году плата за коммуналку выросла на 3,1 процента.Плохие новости для курильщиковС 1 июля в России запрещена продажа сигарет, которые стоят менее 108 рублей за пачку, это следует из закона об охране здоровья россиян от воздействия окружающего табачного дыма.Продажа потребителям табачной продукции должна осуществляться по максимальным розничным ценам, а реализация по максимальным розничным ценам, которые установлены на уровне ниже действующей единой минимальной цены, запрещается (исключение составляют только отдельные случаи).Регистрация по месту пребыванияСроки регистрации по месту пребывания в России изменились: теперь они составляют один день (ранее - три дня), соответствующая нововведение ранее утвердило правительство.Регистрация несовершеннолетних детей по месту пребывания их законных представителей производится независимо от согласия собственников помещения.Углубленная диспансеризацияВ четверг в России также стартует углубленная диспансеризация для перенесших коронавирус, программа разработана с учетом эпидемической ситуации.Пациенты смогут пройти целый комплекс обследований, чтобы своевременно выявить возможные осложнения. Углубленная диспансеризация будет проходить в два этапа. Первый из них включает семь исследований - это общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, приём терапевта. Для граждан, переболевших COVID-19, к этому списку добавится анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.Пожарный надзорВступает в силу с 1 июля и новая система пожарного надзора на территории РоссииОтныне она предполагает уход от практики сплошных проверок - их периодичность будет индивидуальна для каждого объекта в зависимости от категории риска. Больше внимания инспекторы будут уделять объектам повышенного риска.При присвоении категории риска конкретному объекту МЧС будет в первую очередь обращать внимание на состояние пожарной безопасности и добросовестность собственников в вопросах соблюдения необходимых требований. Собственники смогут обжаловать присвоенную категорию риска, если не согласны с ней.
https://ria.ru/20210630/putin-1739219447.html
https://realty.ria.ru/20210630/ipoteka-1739186477.html
https://ria.ru/20210612/stavka-1736713721.html
https://ria.ru/20210630/tarify-1739309454.html
https://ria.ru/20210506/sigarety-1731311190.html
https://ria.ru/20210615/migranty-1736674420.html
https://ria.ru/20210630/putin-1739246064.html
https://ria.ru/20210604/bezopasnost-1735582563.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735392189_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_f8bc13d6f285fee51d8236a279bfebde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество
Новые пособия и подорожание сигарет: что изменилось в России с 1 июля
01:19 01.07.2021 (обновлено: 07:30 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид на Кремль с Патриаршего моста в новогоднюю ночь
Вид на Кремль с Патриаршего моста в новогоднюю ночь - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

Новые пособия, рост тарифов ЖКХ и подорожание сигарет: какие изменения ждут россиян с 1 июля

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В России с 1 июля вступил в силу ряд нововведений, в том числе ввели новые пособия для родителей-одиночек и будущих матерей, кроме того, выросли тарифы ЖКХ и подорожали сигареты. Что изменится в жизни россиян - читайте в подборке РИА Новости.

Пособия и перечисление выплат на карты "Мир"

С четверга начинается прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет на ранних сроках беременности и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для родителей-одиночек детей в возрасте от 8 до 17 лет.
Получить пособие смогут женщины, которые встали на учет в первые 12 недель беременности, если доход на человека в их семье не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе. Претендовать на финансовую помощь смогут и те женщины, которые встали на учет на ранних сроках еще до 1 июля, получать выплаты они будут с месяца обращения и до родов.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 13:56Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Средства на новые выплаты для семей зарезервированы, заявил Путин
Размер пособия одиноким родителям, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет, составит половину регионального прожиточного минимума на ребенка.
Помощь можно получить, если доход в семье меньше одного прожиточного минимума. При назначении выплаты применяется комплексная оценка нуждаемости.
Пособие назначается на один год и продлевается по заявлению. Размер выплаты будет ежегодно расти с 1 января в соответствии с ростом регионального прожиточным минимума на ребенка.
Кроме того, с 1 июля пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и иные социальные выплаты становятся возможными только на карту платежной системы "Мир", а для тех, кто не хочет или не может пользоваться банковской картой, сохранится возможность получения выплат наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана банковская карта.

Обновленные программы льготной ипотеки

Две важные для ипотечного рынка России программы с государственной поддержкой начинают действовать с 1 июля с новыми условиями.
Председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина проводит пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 11:49
Банк России ждет рост ипотеки по итогам года свыше 20%
Работавшая с весны прошлого года как антикризисная мера программа ипотеки на новостройки под 6,5% продлена еще на год, при этом ставка повышена до 7%, а предельная сумма кредита для всех регионов ограничена тремя миллионами рублей. Одновременно расширена программа семейной льготной ипотеки, которая до 31 декабря 2023 года будет распространяться и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года.

Отмена коронавирусных послаблений

Банк России с 1 июля ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, вернув требования по ним на "доковидный" уровень.
Центробанк считает, что ужесточение регулирования будет способствовать снижению стимулов банков к расширению кредитования за счет предоставления ссуд закредитованным заемщикам, а также позволит постепенно восстановить величину буфера и обеспечить устойчивость банков к потенциальным стрессовым ситуациям.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
12 июня, 01:57
ЦБ повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта

Рост тарифов ЖКХ

Тарифы на коммунальные услуги в России в среднем по стране с 1 июля повысятся на 3,3%.
В регионах тарифы индексируются с учетом местных особенностей, но не выше предельного уровня. Согласно постановлению правительства, опубликованному еще в ноябре прошлого года, наибольший из всех регионов порог установлен в Чечне - 6,5%, в Новгородской области — 6,4%, в Якутии — 6%, в Магаданской области и Алтайском крае - 3,8%, в Мурманской — 3,2%, в Пензенской — 3,4%. В Москве средний индекс составляет 4,6 %, в Санкт-Петербурге - 3,5 %.
В прошлом году плата за коммуналку выросла на 3,1 процента.
Платежный документ оплаты услуг ЖКХ - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 19:54Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Жителям тюменского села, пожаловавшимся Путину, пересчитали плату за ЖКУ

Плохие новости для курильщиков

С 1 июля в России запрещена продажа сигарет, которые стоят менее 108 рублей за пачку, это следует из закона об охране здоровья россиян от воздействия окружающего табачного дыма.
Продажа потребителям табачной продукции должна осуществляться по максимальным розничным ценам, а реализация по максимальным розничным ценам, которые установлены на уровне ниже действующей единой минимальной цены, запрещается (исключение составляют только отдельные случаи).
Электронная сигарета - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
6 мая, 15:39
В Госдуме оценили вероятность запрета жидкостей для электронных сигарет

Регистрация по месту пребывания

Сроки регистрации по месту пребывания в России изменились: теперь они составляют один день (ранее - три дня), соответствующая нововведение ранее утвердило правительство.
Регистрация несовершеннолетних детей по месту пребывания их законных представителей производится независимо от согласия собственников помещения.
Граждане Узбекистана в очереди у входа в международный терминал аэропорта Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 08:00
"Опасная инфекция": почему из России массово депортируют мигрантов

Углубленная диспансеризация

В четверг в России также стартует углубленная диспансеризация для перенесших коронавирус, программа разработана с учетом эпидемической ситуации.
Пациенты смогут пройти целый комплекс обследований, чтобы своевременно выявить возможные осложнения. Углубленная диспансеризация будет проходить в два этапа. Первый из них включает семь исследований - это общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, приём терапевта.
Для граждан, переболевших COVID-19, к этому списку добавится анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 15:28Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Пенсионер, дозвонившийся Путину, пройдет реабилитацию после COVID-19

Пожарный надзор

Вступает в силу с 1 июля и новая система пожарного надзора на территории России
Отныне она предполагает уход от практики сплошных проверок - их периодичность будет индивидуальна для каждого объекта в зависимости от категории риска. Больше внимания инспекторы будут уделять объектам повышенного риска.
При присвоении категории риска конкретному объекту МЧС будет в первую очередь обращать внимание на состояние пожарной безопасности и добросовестность собственников в вопросах соблюдения необходимых требований. Собственники смогут обжаловать присвоенную категорию риска, если не согласны с ней.
Статс-секретарь - заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексей Серко у стенда МИА Россия сегодня на ПМЭФ - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 12:00
Алексей Серко: МЧС РФ предлагает ввести уроки о поведении на пожаре
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:36Захарова рассказала о прогрессе на переговорах по СВПД
16:34В Москве рассказали, сколько прокатных самокатов попадает в ДТП
16:23На Чукотке выпал снег
16:20Чернышенко отметил важность субсидий на российское ПО для малого бизнеса
16:20"Лжец": в Сети раскритиковали заявление Кулебы об украинцах и русских
16:18Эксперт рассказал о детях с гиперплазией коры надпочечников из России
16:17Врач опровергла сообщения о росте числа людей с генетическими болезнями
16:17Нацагентство потребовало уволить главу "Нафтогаза Украины"
16:11В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле
16:11Социологи рассказали, как россияне отнеслись к прямой линии с Путиным
16:09Эксперт объяснил, почему лекарство от СМА стоит так дорого
16:08Иммунитет к COVID-19 вряд ли кодируется одним геном, заявил эксперт
16:06Тимошенко предрекла Украине потерю большей части территорий
16:06Захарова назвала "швейковщиной" претензии Чехии из-за взрывов во Врбетице
16:00В Австрии рассказали, кому из въезжающих в страну россиян грозит карантин
15:57Адвокат Сафронова заявил, что очные ставки с чиновниками не проводились
15:53МИД назвал неприемлемыми требования Праги о выплате компенсации
15:52Ракета "Союз" стартовала с космодрома Восточный
15:51В Кузбассе заявили, что в мэрии не угрожали пожаловавшейся Путину женщине
15:50Посла Чехии вызвали в МИД после новых заявлений о взрывах во Врбетице
Лента новостейМолния