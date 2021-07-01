https://ria.ru/20210701/izmeneniya-1739333781.html

Новые пособия и подорожание сигарет: что изменилось в России с 1 июля

Новые пособия и подорожание сигарет: что изменилось в России с 1 июля - РИА Новости, 01.07.2021

Новые пособия и подорожание сигарет: что изменилось в России с 1 июля

В России с 1 июля вступил в силу ряд нововведений, в том числе ввели новые пособия для родителей-одиночек и будущих матерей, кроме того, выросли тарифы ЖКХ и... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T01:19

2021-07-01T01:19

2021-07-01T07:30

россия

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В России с 1 июля вступил в силу ряд нововведений, в том числе ввели новые пособия для родителей-одиночек и будущих матерей, кроме того, выросли тарифы ЖКХ и подорожали сигареты. Что изменится в жизни россиян - читайте в подборке РИА Новости.Пособия и перечисление выплат на карты "Мир"С четверга начинается прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет на ранних сроках беременности и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для родителей-одиночек детей в возрасте от 8 до 17 лет.Получить пособие смогут женщины, которые встали на учет в первые 12 недель беременности, если доход на человека в их семье не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе. Претендовать на финансовую помощь смогут и те женщины, которые встали на учет на ранних сроках еще до 1 июля, получать выплаты они будут с месяца обращения и до родов.Размер пособия одиноким родителям, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет, составит половину регионального прожиточного минимума на ребенка.Помощь можно получить, если доход в семье меньше одного прожиточного минимума. При назначении выплаты применяется комплексная оценка нуждаемости.Пособие назначается на один год и продлевается по заявлению. Размер выплаты будет ежегодно расти с 1 января в соответствии с ростом регионального прожиточным минимума на ребенка.Кроме того, с 1 июля пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и иные социальные выплаты становятся возможными только на карту платежной системы "Мир", а для тех, кто не хочет или не может пользоваться банковской картой, сохранится возможность получения выплат наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана банковская карта.Обновленные программы льготной ипотекиДве важные для ипотечного рынка России программы с государственной поддержкой начинают действовать с 1 июля с новыми условиями.Работавшая с весны прошлого года как антикризисная мера программа ипотеки на новостройки под 6,5% продлена еще на год, при этом ставка повышена до 7%, а предельная сумма кредита для всех регионов ограничена тремя миллионами рублей. Одновременно расширена программа семейной льготной ипотеки, которая до 31 декабря 2023 года будет распространяться и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года.Отмена коронавирусных послабленийБанк России с 1 июля ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, вернув требования по ним на "доковидный" уровень.Центробанк считает, что ужесточение регулирования будет способствовать снижению стимулов банков к расширению кредитования за счет предоставления ссуд закредитованным заемщикам, а также позволит постепенно восстановить величину буфера и обеспечить устойчивость банков к потенциальным стрессовым ситуациям.Рост тарифов ЖКХТарифы на коммунальные услуги в России в среднем по стране с 1 июля повысятся на 3,3%.В регионах тарифы индексируются с учетом местных особенностей, но не выше предельного уровня. Согласно постановлению правительства, опубликованному еще в ноябре прошлого года, наибольший из всех регионов порог установлен в Чечне - 6,5%, в Новгородской области — 6,4%, в Якутии — 6%, в Магаданской области и Алтайском крае - 3,8%, в Мурманской — 3,2%, в Пензенской — 3,4%. В Москве средний индекс составляет 4,6 %, в Санкт-Петербурге - 3,5 %.В прошлом году плата за коммуналку выросла на 3,1 процента.Плохие новости для курильщиковС 1 июля в России запрещена продажа сигарет, которые стоят менее 108 рублей за пачку, это следует из закона об охране здоровья россиян от воздействия окружающего табачного дыма.Продажа потребителям табачной продукции должна осуществляться по максимальным розничным ценам, а реализация по максимальным розничным ценам, которые установлены на уровне ниже действующей единой минимальной цены, запрещается (исключение составляют только отдельные случаи).Регистрация по месту пребыванияСроки регистрации по месту пребывания в России изменились: теперь они составляют один день (ранее - три дня), соответствующая нововведение ранее утвердило правительство.Регистрация несовершеннолетних детей по месту пребывания их законных представителей производится независимо от согласия собственников помещения.Углубленная диспансеризацияВ четверг в России также стартует углубленная диспансеризация для перенесших коронавирус, программа разработана с учетом эпидемической ситуации.Пациенты смогут пройти целый комплекс обследований, чтобы своевременно выявить возможные осложнения. Углубленная диспансеризация будет проходить в два этапа. Первый из них включает семь исследований - это общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, приём терапевта. Для граждан, переболевших COVID-19, к этому списку добавится анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.Пожарный надзорВступает в силу с 1 июля и новая система пожарного надзора на территории РоссииОтныне она предполагает уход от практики сплошных проверок - их периодичность будет индивидуальна для каждого объекта в зависимости от категории риска. Больше внимания инспекторы будут уделять объектам повышенного риска.При присвоении категории риска конкретному объекту МЧС будет в первую очередь обращать внимание на состояние пожарной безопасности и добросовестность собственников в вопросах соблюдения необходимых требований. Собственники смогут обжаловать присвоенную категорию риска, если не согласны с ней.

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https://ria.ru/20210612/stavka-1736713721.html

https://ria.ru/20210630/tarify-1739309454.html

https://ria.ru/20210506/sigarety-1731311190.html

https://ria.ru/20210615/migranty-1736674420.html

https://ria.ru/20210630/putin-1739246064.html

https://ria.ru/20210604/bezopasnost-1735582563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество