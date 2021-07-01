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Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля - РИА Новости, 01.07.2021
Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
Подорожают газ, электричество, вода — россиян ждет традиционное летнее повышение тарифов ЖКХ. Вводят новые детские пособия для граждан с низким доходом. За... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T08:00
2021-07-01T10:05
россия
майя ломидзе
анна попова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
краснодарский край
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Подорожают газ, электричество, вода — россиян ждет традиционное летнее повышение тарифов ЖКХ. Вводят новые детские пособия для граждан с низким доходом. За путевку в летний лагерь дадут 50%-ный кешбэк, а в отели Краснодарского края заселят только привитых. Подробнее о ключевых нововведениях — в материале РИА Новости. КоммуналкаУвеличение платы для населения регулирует государство — у каждого региона есть планка, которую нельзя превышать. Рост в целом по стране должен быть примерно на уровне инфляции. Соответственно, предполагается, что в 2021-м средний размер индексации тарифов ЖКХ не превысит четырех процентов. При этом, как сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), фактически он будет меньше — поднимется где-то на 3,3%. Это касается платы за газ, отопление, электричество, горячую и холодную воду, водоотведение и вывоз мусора. ФАС проконтролирует, соблюдают ли регионы установленные правительством предельные индексы подорожания коммунальных услуг. Если обнаружат нарушения, обяжут снизить тарифы. В прошлом году ведомство выдало 96 таких предписаний, рассмотрело 136 заявлений о досудебных спорах и тарифных разногласиях и 61 дело об административных правонарушениях. В целом выявили экономически необоснованных средств на сумму 2,4 миллиарда рублей."Продолжится реализация принципа "инфляция минус", чтобы не допустить индексации платежей больше, чем на величину инфляции, — подчеркнул регулятор.— Антимонопольная служба будет строго пресекать нарушения при установлении региональных тарифов".Их пересмотр, как пояснили в ФАС, необходим для стабильной работы коммунальных предприятий, а также для обеспечения доступности и качества услуг для потребителей.Новые пособия на детейС 1 июля беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, получат новые выплаты — при условии, что среднедушевой доход в семье меньше прожиточного минимума (ПМ) на человека. Размер ежемесячного пособия будет равен половине ПМ трудоспособного населения, установленного в регионе на дату обращения. В среднем по России в 2021-м он составит 6351 рубль. Ежемесячные пособия перечислят и одиноким родителям, воспитывающим ребенка в возрасте от восьми до 17 лет. Как пояснили в Минтруде, выплаты предоставят по тем же правилам, что и семьям с детьми от трех до семи лет. То есть среднедушевой доход не больше ПМ, уважительные причины нулевого дохода и имущество в пределах утвержденного перечня. Средний размер пособия в неполной семье — 5650 рублей. Полагается тем, кто воспитывает ребенка в одиночку (второй родитель или умер, или пропал без вести, или не вписан в свидетельство о рождении, или выплачивает алименты по решению суда). Сумму ежемесячной помощи рассчитают как половину региональной величины прожиточного минимума для детей, установленного на дату обращения.Кроме того, с 1 июля все банки обязаны зачислять пенсии и социальные выплаты только на карты "Мир". Деньги можно получить и на счета, не привязанные к карте, либо на временные специальные. Или по почте. Но об этом нужно сообщить в ведомство, которое их начисляет: например, в пенсионный фонд, фонд социального страхования, центр занятости или в соцзащиту.Кешбэк за летний лагерьИзменения коснутся и детского отдыха: стартовала программа возврата денег за оплаченные путевки в лагеря. Получить до половины их стоимости, но не более 20 тысяч рублей, можно при оплате картой "Мир". При этом карту необходимо зарегистрировать в программе лояльности платежной системы на сайте www.privetmir.ru. Поездку можно совершить до 15 сентября, а кешбэк дадут за каждую путевку, приобретенную с 25 мая по 31 августа, без ограничения по количеству смен. Как уточнили в Ростуризме, родители, которые купили путешествие в лагерь на летние смены до старта программы, могут подать заявки с 15 июня на сайте госуслуг, предъявив документы об оплате.Ограничений по возрасту ребенка нет, но лагерь должен быть стационарным и круглосуточным. Онлайн-лагеря и детские центры с дневным пребыванием в программе не участвуют. Кубань для привитыхВ Краснодарском крае — новые правила заселения в отели, пансионаты и санатории. Примут только гостей, привитых от COVID-19 или с отрицательным ПЦР. А с 1 августа — исключительно с сертификатом о вакцинации. В списке Сочи, Адлер, Геленджик, Анапа и прибрежные поселки. Новые правила не коснутся туристов с отводом от прививки по медицинским показаниями. Ребенку справка не потребуется, но нужен ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до заселения. На детские лагеря новые требования не распространяются.В регионе позволят отдыхать и туристам, привитым иностранными вакцинами. Как уточнили в Роспотребнадзоре, запрета на их использование нет. Понадобится сертификат на английском языке с переводом на русский.По данным Майи Ломидзе, главы Ассоциации туроператоров России, после известия о новых мерах продажи туров в Краснодарский край с заездом в июле сократились на 30 процентов, по августу — на 80. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала властям курортного региона допускать также туристов, переболевших COVID-19, и тех, кто не может сделать прививку по медицинским показателям. Льготная ипотекаПрограмма льготной ипотеки на жилье в новостройках под 6,5% прекратит свое существование. С 1 июля параметры другие: ставку повысят до семи процентов, а сумму кредита ограничат тремя миллионами рублей.Льготную ипотеку власти запустили весной прошлого года в рамках антикризисных мер — поддержали застройщиков. Объемы побили рекорды — в 2020-м каждый четвертый кредит выдавали в рамках госпрограммы. Однако ажиотажный спрос привел к росту цен на жилье, особенно первичное. Подорожание перечеркнуло выгоду от снижения ставок для многих заемщиков.Эксперты призывали корректировать программу — продлевать только в тех регионах, где спрос недостаточный. В итоге в начале июня президент Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года, но с другими условиями. Как предполагают, спрос будет формироваться преимущественно вне столичных регионов и на квартиры среднего и экономкласса.При этом с июля семьи, в которых с начала 2018-го появился ребенок, смогут взять ипотеку под шесть процентов. Программа, кроме того, позволит снизить ставки по ранее полученному кредиту.Потребительские кредитыБанк России ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов. Повышают надбавки к коэффициентам риска, которые используют при расчете нормативов достаточности капитала банка.На необходимость такой меры указали в ЦБ — она связана с ускорением темпов роста сегмента и увеличением долговой нагрузки россиян. По данным регулятора, в первом квартале она выросла с 11,7 до 11,9%, обновив исторический максимум.Таким образом, у закредитованных граждан меньше шансов получить потребительский заем. Долговая нагрузка считается высокой, если выплаты достигают половины дохода после вычета обязательных платежей — налогов, алиментов, расходов на жилье.Сигареты и табакНеприятная новость для курильщиков — подорожают табачные изделия. Минимальная розничная цена пачки сигарет составит 107,78 рубля. Также из магазинов исчезнет немаркированный альтернативный табак: сигары, курительный табак и табак для кальяна. Единая минимальная розничная цена (ЕМРЦ) на сигареты действует в России с апреля, но до июля продавцам разрешили реализовать товар, закупленный до установления ЕМРЦ, дешевле. ЕМРЦ рассчитывают на основе минимальной ставки акциза за тысячу сигарет и папирос, нынешней ставки налога на добавочную стоимость (НДС) и повышающего коэффициента 1,4. Акцизы на табак выросли на 20% (до 2359 рублей за тысячу штук). Если раньше пачка сигарет в среднем стоила 120 рублей, то с июля подорожает до 140.Тюнинг автоПод тотальный запрет попадут тюнингованные автомобили — вступает в силу ГОСТ 33670 о сертификации изменений в конструкции. Любая переделка, не оформленная производителем как заводская, теперь вне закона. В списке распространенных доработок — перевод машины на газобаллонное оборудование, модернизация подвески, замена системы выхлопа, оборудование нештатной оптикой, установка фаркопа, лебедки или декоративных элементов на кузове. Менять галогеновые лампы на ксеноновые без разрешения тоже нельзя.Любое изменение и оборудование, которых нет в одобрении типа транспортного средства (ОТТС), нужно теперь согласовать с ГИБДД. А затем доставить машину в специальную лабораторию для сертификации.Иначе — штраф в 500 рублей (по первой части КоАП статьи 12.5 КоАП "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена"). За повторное нарушение накажут взысканием уже в пять тысяч рублей или лишением прав на срок от одного до трех месяцев. На устранение несанкционированных изменений дадут десять дней. Если автомобиль в этот срок не вернут к "заводскому состоянию", его снимут с учета.
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Скорее к морю! В Сочи открывают часть пляжей и санаториев
В Сочи открыли часть пляжей и санаториев в связи с ослаблением ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Полностью снять ограничения власти планируют 10 июня. По информации администрации Краснодарского края, к курортному сезону готовятся все 190 пляжей.
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россия, майя ломидзе, анна попова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), центральный банк рф (цб рф), владимир путин, краснодарский край

Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля

08:00 01.07.2021 (обновлено: 10:05 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудница санатория проверяет сертификат о вакцинации от CoVID-19 у гостьи перед заселением в номер
Сотрудница санатория проверяет сертификат о вакцинации от CoVID-19 у гостьи перед заселением в номер - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Подорожают газ, электричество, вода — россиян ждет традиционное летнее повышение тарифов ЖКХ. Вводят новые детские пособия для граждан с низким доходом. За путевку в летний лагерь дадут 50%-ный кешбэк, а в отели Краснодарского края заселят только привитых. Подробнее о ключевых нововведениях — в материале РИА Новости.

Коммуналка

Увеличение платы для населения регулирует государство — у каждого региона есть планка, которую нельзя превышать. Рост в целом по стране должен быть примерно на уровне инфляции. Соответственно, предполагается, что в 2021-м средний размер индексации тарифов ЖКХ не превысит четырех процентов. При этом, как сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), фактически он будет меньше — поднимется где-то на 3,3%. Это касается платы за газ, отопление, электричество, горячую и холодную воду, водоотведение и вывоз мусора.
ФАС проконтролирует, соблюдают ли регионы установленные правительством предельные индексы подорожания коммунальных услуг. Если обнаружат нарушения, обяжут снизить тарифы.
В прошлом году ведомство выдало 96 таких предписаний, рассмотрело 136 заявлений о досудебных спорах и тарифных разногласиях и 61 дело об административных правонарушениях. В целом выявили экономически необоснованных средств на сумму 2,4 миллиарда рублей.
"Продолжится реализация принципа "инфляция минус", чтобы не допустить индексации платежей больше, чем на величину инфляции, — подчеркнул регулятор.— Антимонопольная служба будет строго пресекать нарушения при установлении региональных тарифов".
Их пересмотр, как пояснили в ФАС, необходим для стабильной работы коммунальных предприятий, а также для обеспечения доступности и качества услуг для потребителей.

Новые пособия на детей

С 1 июля беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, получат новые выплаты — при условии, что среднедушевой доход в семье меньше прожиточного минимума (ПМ) на человека. Размер ежемесячного пособия будет равен половине ПМ трудоспособного населения, установленного в регионе на дату обращения. В среднем по России в 2021-м он составит 6351 рубль.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком у фонтана
Женщина с ребенком у фонтана - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Женщина с ребенком у фонтана
Ежемесячные пособия перечислят и одиноким родителям, воспитывающим ребенка в возрасте от восьми до 17 лет. Как пояснили в Минтруде, выплаты предоставят по тем же правилам, что и семьям с детьми от трех до семи лет. То есть среднедушевой доход не больше ПМ, уважительные причины нулевого дохода и имущество в пределах утвержденного перечня.
Средний размер пособия в неполной семье — 5650 рублей. Полагается тем, кто воспитывает ребенка в одиночку (второй родитель или умер, или пропал без вести, или не вписан в свидетельство о рождении, или выплачивает алименты по решению суда). Сумму ежемесячной помощи рассчитают как половину региональной величины прожиточного минимума для детей, установленного на дату обращения.
Кроме того, с 1 июля все банки обязаны зачислять пенсии и социальные выплаты только на карты "Мир". Деньги можно получить и на счета, не привязанные к карте, либо на временные специальные. Или по почте. Но об этом нужно сообщить в ведомство, которое их начисляет: например, в пенсионный фонд, фонд социального страхования, центр занятости или в соцзащиту.

Кешбэк за летний лагерь

Изменения коснутся и детского отдыха: стартовала программа возврата денег за оплаченные путевки в лагеря. Получить до половины их стоимости, но не более 20 тысяч рублей, можно при оплате картой "Мир". При этом карту необходимо зарегистрировать в программе лояльности платежной системы на сайте www.privetmir.ru. Поездку можно совершить до 15 сентября, а кешбэк дадут за каждую путевку, приобретенную с 25 мая по 31 августа, без ограничения по количеству смен.
Как уточнили в Ростуризме, родители, которые купили путешествие в лагерь на летние смены до старта программы, могут подать заявки с 15 июня на сайте госуслуг, предъявив документы об оплате.
Ограничений по возрасту ребенка нет, но лагерь должен быть стационарным и круглосуточным. Онлайн-лагеря и детские центры с дневным пребыванием в программе не участвуют.

Кубань для привитых

В Краснодарском крае — новые правила заселения в отели, пансионаты и санатории. Примут только гостей, привитых от COVID-19 или с отрицательным ПЦР. А с 1 августа — исключительно с сертификатом о вакцинации. В списке Сочи, Адлер, Геленджик, Анапа и прибрежные поселки. Новые правила не коснутся туристов с отводом от прививки по медицинским показаниями.
Ребенку справка не потребуется, но нужен ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до заселения. На детские лагеря новые требования не распространяются.
В регионе позволят отдыхать и туристам, привитым иностранными вакцинами. Как уточнили в Роспотребнадзоре, запрета на их использование нет. Понадобится сертификат на английском языке с переводом на русский.
По данным Майи Ломидзе, главы Ассоциации туроператоров России, после известия о новых мерах продажи туров в Краснодарский край с заездом в июле сократились на 30 процентов, по августу — на 80. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала властям курортного региона допускать также туристов, переболевших COVID-19, и тех, кто не может сделать прививку по медицинским показателям.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающая держит в руках сертификат о вакцинации от COVID-19 перед заселением в номер санатория "Октябрьский" в Краснодарском крае
Отдыхающая держит в руках сертификат о вакцинации от CoVID-19 перед заселением в номер санатория Октябрьский в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Отдыхающая держит в руках сертификат о вакцинации от COVID-19 перед заселением в номер санатория "Октябрьский" в Краснодарском крае

Льготная ипотека

Программа льготной ипотеки на жилье в новостройках под 6,5% прекратит свое существование. С 1 июля параметры другие: ставку повысят до семи процентов, а сумму кредита ограничат тремя миллионами рублей.
Льготную ипотеку власти запустили весной прошлого года в рамках антикризисных мер — поддержали застройщиков. Объемы побили рекорды — в 2020-м каждый четвертый кредит выдавали в рамках госпрограммы. Однако ажиотажный спрос привел к росту цен на жилье, особенно первичное. Подорожание перечеркнуло выгоду от снижения ставок для многих заемщиков.
Эксперты призывали корректировать программу — продлевать только в тех регионах, где спрос недостаточный. В итоге в начале июня президент Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года, но с другими условиями. Как предполагают, спрос будет формироваться преимущественно вне столичных регионов и на квартиры среднего и экономкласса.
При этом с июля семьи, в которых с начала 2018-го появился ребенок, смогут взять ипотеку под шесть процентов. Программа, кроме того, позволит снизить ставки по ранее полученному кредиту.

Потребительские кредиты

Банк России ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов. Повышают надбавки к коэффициентам риска, которые используют при расчете нормативов достаточности капитала банка.
На необходимость такой меры указали в ЦБ — она связана с ускорением темпов роста сегмента и увеличением долговой нагрузки россиян. По данным регулятора, в первом квартале она выросла с 11,7 до 11,9%, обновив исторический максимум.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
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"Массированный удар": зачем ЦБ резко повысил ключевую ставку
Таким образом, у закредитованных граждан меньше шансов получить потребительский заем. Долговая нагрузка считается высокой, если выплаты достигают половины дохода после вычета обязательных платежей — налогов, алиментов, расходов на жилье.

Сигареты и табак

Неприятная новость для курильщиков — подорожают табачные изделия. Минимальная розничная цена пачки сигарет составит 107,78 рубля. Также из магазинов исчезнет немаркированный альтернативный табак: сигары, курительный табак и табак для кальяна.
Единая минимальная розничная цена (ЕМРЦ) на сигареты действует в России с апреля, но до июля продавцам разрешили реализовать товар, закупленный до установления ЕМРЦ, дешевле.
ЕМРЦ рассчитывают на основе минимальной ставки акциза за тысячу сигарет и папирос, нынешней ставки налога на добавочную стоимость (НДС) и повышающего коэффициента 1,4. Акцизы на табак выросли на 20% (до 2359 рублей за тысячу штук). Если раньше пачка сигарет в среднем стоила 120 рублей, то с июля подорожает до 140.

Тюнинг авто

Под тотальный запрет попадут тюнингованные автомобили — вступает в силу ГОСТ 33670 о сертификации изменений в конструкции. Любая переделка, не оформленная производителем как заводская, теперь вне закона. В списке распространенных доработок — перевод машины на газобаллонное оборудование, модернизация подвески, замена системы выхлопа, оборудование нештатной оптикой, установка фаркопа, лебедки или декоративных элементов на кузове. Менять галогеновые лампы на ксеноновые без разрешения тоже нельзя.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудник ДПС
Любое изменение и оборудование, которых нет в одобрении типа транспортного средства (ОТТС), нужно теперь согласовать с ГИБДД. А затем доставить машину в специальную лабораторию для сертификации.
Иначе — штраф в 500 рублей (по первой части КоАП статьи 12.5 КоАП "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена"). За повторное нарушение накажут взысканием уже в пять тысяч рублей или лишением прав на срок от одного до трех месяцев.
На устранение несанкционированных изменений дадут десять дней. Если автомобиль в этот срок не вернут к "заводскому состоянию", его снимут с учета.
 
РоссияМайя ЛомидзеАнна ПоповаФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир ПутинКраснодарский край
 
 
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