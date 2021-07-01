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В МИД заявили, что США заигрались в цензоров интернета

В МИД заявили, что США заигрались в цензоров интернета - РИА Новости, 01.07.2021

В МИД заявили, что США заигрались в цензоров интернета

Официальный представить МИД РФ Мария Захарова осудила блокировку Вашингтоном сайтов иранских СМИ и заявила, что "в США заигрались в цензоров интернета". РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T17:22

2021-07-01T17:22

2021-07-01T17:24

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

мария захарова

министерство юстиции сша

мид ирана

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сша

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Официальный представить МИД РФ Мария Захарова осудила блокировку Вашингтоном сайтов иранских СМИ и заявила, что "в США заигрались в цензоров интернета".Министерство юстиции США ранее сообщило, что США заблокировали интернет сайты иранского исламского теле- и радио союза за нарушение американских санкций. Ограничения наложены на 33 интернет-страницы, используемые союзом и еще три сайта, контролируемых ополчением "Катаиб Хезболла".По словам Захаровой, когда средства массовой информации начинают блокировать, это уже не просто двойные стандарты, а преследование по политическим мотивам. "Цинизм, с которым действуют в Вашингтоне, уже переходит все границы. Смена руководства Белого дома на подходе к свободе слова для своих и чужих, видимо, в принципе не отразилась. Здесь продолжают с одной стороны заявлять о соблюдении свободы выражения мнений и прав СМИ, а на деле ограничивают доступ к зарубежным информационным ресурсам без какой-либо оглядки на свои же высокие идеалы", - заявила Захарова на брифинге."Такое впечатление, что в США заигрались в цензоров интернета и при этом позабыли о своих обязательствах по международным документам в области прав человека", - сказала Захарова, обратив внимание, что это происходит на фоне непростых переговоров в Вене по восстановлению СВПД по иранской ядерной программе.На прошлой неделе при входе на сайты иранских телеканалов Press TV и Al-Alam и подконтрольного хуситам Al-Masirah сообщалось, что доступ к ним ограничен якобы из-за конфискации их доменов властями США. Постоянный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде назвал блокировку сайтов иранских СМИ постоянными попытками США подорвать свободу слова по всему миру. "Катаиб Хезболла" были признаны в США террористической организацией еще в 2009 году, у нее также не было лицензии OFAC на использование доменов.

https://ria.ru/20210621/iran-1737893896.html

https://ria.ru/20210529/neft-1734743019.html

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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мария захарова, министерство юстиции сша, мид ирана, вашингтон (город), сша, в мире