Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210701/instagram-1739451308.html
Instagram изменится и станет новым TikTok
Instagram изменится и станет новым TikTok - РИА Новости, 01.07.2021
Instagram изменится и станет новым TikTok
Соцсеть Instagram откажется от приоритета фото в пользу развития видео-направления, заявил глава компании Адам Моссери. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T17:10
2021-07-01T17:10
наука
tiktok
instagram
youtube
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890029_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_fa2328025e6473c32c1693436caaeb89.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Соцсеть Instagram откажется от приоритета фото в пользу развития видео-направления, заявил глава компании Адам Моссери.В сервисе станет больше видеоконтента — так, в соцсети появится широкоформатное видео. А вот привычных квадратных фотографий станет меньше, алгоритмы Instagram будут отдавать предпочтение именно роликам.Кроме того, теперь пользователи в своей ленте помимо рекламы будут видеть еще и контент с тех аккаунтов, на которые они не подписаны. Сейчас рекомендации находятся в отдельной вкладке.Нововведения в Instagram будут появляться постепенно — соцсеть начнет эксперименты в ближайшие пару месяцев. Моссери считает, что изменения сделают сервис лучше, что позволит эффективно конкурировать с TikTok и YouTube.
https://ria.ru/20210629/whatsapp-1739059098.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890029_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9054b8baa621c2032d5e2490f6cd88eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
tiktok, instagram, youtube, технологии

Instagram изменится и станет новым TikTok

17:10 01.07.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип Instagram
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Соцсеть Instagram откажется от приоритета фото в пользу развития видео-направления, заявил глава компании Адам Моссери.
В сервисе станет больше видеоконтента — так, в соцсети появится широкоформатное видео. А вот привычных квадратных фотографий станет меньше, алгоритмы Instagram будут отдавать предпочтение именно роликам.
Кроме того, теперь пользователи в своей ленте помимо рекламы будут видеть еще и контент с тех аккаунтов, на которые они не подписаны. Сейчас рекомендации находятся в отдельной вкладке.
Нововведения в Instagram будут появляться постепенно — соцсеть начнет эксперименты в ближайшие пару месяцев. Моссери считает, что изменения сделают сервис лучше, что позволит эффективно конкурировать с TikTok и YouTube.
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 15:21Наука
В WhatsApp появилась долгожданная функция
 
НаукаTikTokInstagramYouTubeТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В Иркутской области арестовали девочку, зарезавшую школьника
08:17Додон: Западу нужно в парламенте Молдавии антироссийское большинство
08:10Москвичам пообещали небольшой дождь и до 23 градусов тепла
08:00Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
07:32"Ъ": в России впервые изъяли единственное жилье у должника
07:10Создатель "Викингов" снимет сериал о блокаде Ленинграда
07:09Касперский не считает США единственной киберсверхдержавой
07:04Экономисты подсчитали, насколько вырастут цены в России в июле
06:59Касперский представит телефон, который невозможно взломать
06:57В МХАТе прокомментировали письмо Дорониной к Путину
06:50Из-под завалов обрушившегося в Вашингтоне здания извлекли рабочего
06:20Десятилетняя девочка умерла от старости
06:18Украинцев предупредили о риске голода из-за открытия рынка земли
06:07Касперский рассказал, почему хакерам удается избежать наказания
06:06Россияне стали чаще помогать деньгами своим взрослым детям
06:03Россияне рассказали, поддерживают ли введение нового локдауна
05:42"Би-2" выпустили анимационное видео на песню "Падал свет"
05:20Юрист назвал нарушения, за которые водителей не станут штрафовать
05:07Эксперты назвали самое популярное у мошенников время для звонков
05:02Касперский рассказал, как устроена киберпреступная экономика
Лента новостейМолния