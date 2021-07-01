https://ria.ru/20210701/instagram-1739451308.html
Instagram изменится и станет новым TikTok
Instagram изменится и станет новым TikTok - РИА Новости, 01.07.2021
Instagram изменится и станет новым TikTok
Соцсеть Instagram откажется от приоритета фото в пользу развития видео-направления, заявил глава компании Адам Моссери. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T17:10
2021-07-01T17:10
2021-07-01T17:10
наука
tiktok
instagram
youtube
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890029_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_fa2328025e6473c32c1693436caaeb89.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Соцсеть Instagram откажется от приоритета фото в пользу развития видео-направления, заявил глава компании Адам Моссери.В сервисе станет больше видеоконтента — так, в соцсети появится широкоформатное видео. А вот привычных квадратных фотографий станет меньше, алгоритмы Instagram будут отдавать предпочтение именно роликам.Кроме того, теперь пользователи в своей ленте помимо рекламы будут видеть еще и контент с тех аккаунтов, на которые они не подписаны. Сейчас рекомендации находятся в отдельной вкладке.Нововведения в Instagram будут появляться постепенно — соцсеть начнет эксперименты в ближайшие пару месяцев. Моссери считает, что изменения сделают сервис лучше, что позволит эффективно конкурировать с TikTok и YouTube.
https://ria.ru/20210629/whatsapp-1739059098.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890029_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9054b8baa621c2032d5e2490f6cd88eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
tiktok, instagram, youtube, технологии