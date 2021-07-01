https://ria.ru/20210701/instagram-1739451308.html

Instagram изменится и станет новым TikTok

Instagram изменится и станет новым TikTok - РИА Новости, 01.07.2021

Instagram изменится и станет новым TikTok

Соцсеть Instagram откажется от приоритета фото в пользу развития видео-направления, заявил глава компании Адам Моссери. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T17:10

2021-07-01T17:10

2021-07-01T17:10

наука

tiktok

instagram

youtube

технологии

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Соцсеть Instagram откажется от приоритета фото в пользу развития видео-направления, заявил глава компании Адам Моссери.В сервисе станет больше видеоконтента — так, в соцсети появится широкоформатное видео. А вот привычных квадратных фотографий станет меньше, алгоритмы Instagram будут отдавать предпочтение именно роликам.Кроме того, теперь пользователи в своей ленте помимо рекламы будут видеть еще и контент с тех аккаунтов, на которые они не подписаны. Сейчас рекомендации находятся в отдельной вкладке.Нововведения в Instagram будут появляться постепенно — соцсеть начнет эксперименты в ближайшие пару месяцев. Моссери считает, что изменения сделают сервис лучше, что позволит эффективно конкурировать с TikTok и YouTube.

https://ria.ru/20210629/whatsapp-1739059098.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, instagram, youtube, технологии