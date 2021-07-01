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В Ингушетии проверят сообщения о конфликте в детском интернате
В Ингушетии проверят сообщения о конфликте в детском интернате - РИА Новости, 01.07.2021
В Ингушетии проверят сообщения о конфликте в детском интернате
Прокуратура и следственные органы Ингушетии проводят проверку после публикации в соцсетях видеоролика о конфликте в доме-интернате для умственно отсталых детей, РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:18
2021-07-01T13:18
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика ингушетия
происшествия
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НАЛЬЧИК, 1 июл – РИА Новости. Прокуратура и следственные органы Ингушетии проводят проверку после публикации в соцсетях видеоролика о конфликте в доме-интернате для умственно отсталых детей, сообщает прокуратура региона.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждает его автор, воспитатель Троицкого детского дома-интерната для умственно отсталых детей пытается задушить подростка."Проведенной проверкой установлено, что участниками видео являются два воспитанника ГБУ "Троицкий детский дом-интернат для умственно отсталых", а не работники учреждения", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках проверки следственными органами с привлечением судебно-медицинского эксперта и медработников проведено освидетельствование всех воспитанников интерната. "Фактов причинения вреда здоровью воспитанникам учреждения не установлено", - подчеркивает ведомство.Прокуратура с привлечением специалистов контролирующих органов проводит проверку исполнения в учреждении трудового законодательства, а также требований законодательства в части обеспечения безопасного пребывания больных и соблюдения условий их содержания.Региональное СУ СК РФ, в свою очередь, сообщило, что также проводит проверку после публикации видеоролика. "Предварительно установлено, что указанный инцидент имел место в мае текущего года. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц", - отмечает ведомство.В республиканском минтруда РИА Новости сообщили, что на видео запечатлен инцидент между двумя подопечными интерната. "Они оба тяжело больны, у них умственная отсталость, ДЦП, они не всегда могут контролировать себя и понимают, что происходит", - сказал собеседник агентства, уточнив, что таких детей в интернате сейчас больше 20."Другой вопрос, кто снял этот ролик. Если это сотрудник интерната, то почему он не вмешался в ситуацию. Сейчас разбираемся, кто это был, когда было снято видео. Вчера в интернате следователи освидетельствовали всех воспитанников, ни у кого из них телесных повреждений не выявлено", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20210322/yakutiya-1602311607.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия, происшествия
В Ингушетии проверят сообщения о конфликте в детском интернате
13:18 01.07.2021
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости

В Ингушетии проведут проверку после публикации в соцсетях видео о конфликте в детском интернате

Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 1 июл – РИА Новости. Прокуратура и следственные органы Ингушетии проводят проверку после публикации в соцсетях видеоролика о конфликте в доме-интернате для умственно отсталых детей, сообщает прокуратура региона.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждает его автор, воспитатель Троицкого детского дома-интерната для умственно отсталых детей пытается задушить подростка.
"Проведенной проверкой установлено, что участниками видео являются два воспитанника ГБУ "Троицкий детский дом-интернат для умственно отсталых", а не работники учреждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках проверки следственными органами с привлечением судебно-медицинского эксперта и медработников проведено освидетельствование всех воспитанников интерната. "Фактов причинения вреда здоровью воспитанникам учреждения не установлено", - подчеркивает ведомство.
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Прокуратура с привлечением специалистов контролирующих органов проводит проверку исполнения в учреждении трудового законодательства, а также требований законодательства в части обеспечения безопасного пребывания больных и соблюдения условий их содержания.
Региональное СУ СК РФ, в свою очередь, сообщило, что также проводит проверку после публикации видеоролика. "Предварительно установлено, что указанный инцидент имел место в мае текущего года. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц", - отмечает ведомство.
В республиканском минтруда РИА Новости сообщили, что на видео запечатлен инцидент между двумя подопечными интерната. "Они оба тяжело больны, у них умственная отсталость, ДЦП, они не всегда могут контролировать себя и понимают, что происходит", - сказал собеседник агентства, уточнив, что таких детей в интернате сейчас больше 20.
"Другой вопрос, кто снял этот ролик. Если это сотрудник интерната, то почему он не вмешался в ситуацию. Сейчас разбираемся, кто это был, когда было снято видео. Вчера в интернате следователи освидетельствовали всех воспитанников, ни у кого из них телесных повреждений не выявлено", - подчеркнули в пресс-службе.
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