Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210701/gosduma-1739461431.html
В Госдуме прокомментировали слова МИД Украины о вступлении в НАТО и ЕС
В Госдуме прокомментировали слова МИД Украины о вступлении в НАТО и ЕС - РИА Новости, 01.07.2021
В Госдуме прокомментировали слова МИД Украины о вступлении в НАТО и ЕС
Высшие украинские госчиновники "поражены историческим невежеством", попытки "оторвать Украину от России" всегда терпели крах, заявила РИА Новости член комитета... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T17:58
2021-07-01T17:58
россия
дмитрий кулеба
госдума рф
верховная рада украины
нато
евросоюз
елена панина
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149843/42/1498434277_0:0:2769:1558_1920x0_80_0_0_87106f3eab6ba2d304f83db2089ae0b6.jpg
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Высшие украинские госчиновники "поражены историческим невежеством", попытки "оторвать Украину от России" всегда терпели крах, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.Ранее Кулеба заявил, что Украина станет членом НАТО раньше, чем войдет в Евросоюз.По словам Паниной, заявление Кулебы еще раз свидетельствует о том, что высшие украинские госчиновники повально "поражены историческим невежеством"."Если бы Кулеба разбирался в исторических фактах, он был увидел, что логика исторического процесса свидетельствует как раз об обратном. На протяжении веков все попытки оторвать Украину от России терпели крах. Ни польская оккупация, ни введение унии, ни измена Мазепы, ни террор выпестованных абвером бандеровцев не смогли разрушить того, что было 1000 лет назад заложено нашими общими предками", - отметила Панина.Также она отметила, что ни внешнее давление, ни "предательство украинских элит не смогли изменить ход истории, в силу которого братское единство наших народов вновь и вновь возрождалось"."Так было в прошлом, так обязательно будет и сейчас, в двадцать первом веке", - констатировала Панина.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства.
https://ria.ru/20210630/nato-1739315659.html
https://ria.ru/20210701/zelenskiy-1739430211.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149843/42/1498434277_148:0:2724:1932_1920x0_80_0_0_0da3dce2cc9bf6bd934a0762db138f1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий кулеба, госдума рф, верховная рада украины, нато, евросоюз, елена панина, украина, в мире
В Госдуме прокомментировали слова МИД Украины о вступлении в НАТО и ЕС
17:58 01.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Депутат Госдумы назвала слова главы МИД Украины о вступлении в НАТО историческим невежеством

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Высшие украинские госчиновники "поражены историческим невежеством", попытки "оторвать Украину от России" всегда терпели крах, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Ранее Кулеба заявил, что Украина станет членом НАТО раньше, чем войдет в Евросоюз.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 20:28
В Польше уверены, что Украина однажды вступит в НАТО
По словам Паниной, заявление Кулебы еще раз свидетельствует о том, что высшие украинские госчиновники повально "поражены историческим невежеством".
"Если бы Кулеба разбирался в исторических фактах, он был увидел, что логика исторического процесса свидетельствует как раз об обратном. На протяжении веков все попытки оторвать Украину от России терпели крах. Ни польская оккупация, ни введение унии, ни измена Мазепы, ни террор выпестованных абвером бандеровцев не смогли разрушить того, что было 1000 лет назад заложено нашими общими предками", - отметила Панина.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Вчера, 15:46
В Госдуме ответили на слова Зеленского о русских и украинцах
Также она отметила, что ни внешнее давление, ни "предательство украинских элит не смогли изменить ход истории, в силу которого братское единство наших народов вновь и вновь возрождалось".
"Так было в прошлом, так обязательно будет и сейчас, в двадцать первом веке", - констатировала Панина.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства.
 
РоссияДмитрий КулебаГосдума РФВерховная Рада УкраиныНАТОЕвросоюзЕлена ПанинаУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В Иркутской области арестовали девочку, зарезавшую школьника
08:17Додон: Западу нужно в парламенте Молдавии антироссийское большинство
08:10Москвичам пообещали небольшой дождь и до 23 градусов тепла
08:00Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
07:32"Ъ": в России впервые изъяли единственное жилье у должника
07:10Создатель "Викингов" снимет сериал о блокаде Ленинграда
07:09Касперский не считает США единственной киберсверхдержавой
07:04Экономисты подсчитали, насколько вырастут цены в России в июле
06:59Касперский представит телефон, который невозможно взломать
06:57В МХАТе прокомментировали письмо Дорониной к Путину
06:50Из-под завалов обрушившегося в Вашингтоне здания извлекли рабочего
06:20Десятилетняя девочка умерла от старости
06:18Украинцев предупредили о риске голода из-за открытия рынка земли
06:07Касперский рассказал, почему хакерам удается избежать наказания
06:06Россияне стали чаще помогать деньгами своим взрослым детям
06:03Россияне рассказали, поддерживают ли введение нового локдауна
05:42"Би-2" выпустили анимационное видео на песню "Падал свет"
05:20Юрист назвал нарушения, за которые водителей не станут штрафовать
05:07Эксперты назвали самое популярное у мошенников время для звонков
05:02Касперский рассказал, как устроена киберпреступная экономика
Лента новостейМолния