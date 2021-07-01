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В Госдуме прокомментировали слова МИД Украины о вступлении в НАТО и ЕС
В Госдуме прокомментировали слова МИД Украины о вступлении в НАТО и ЕС - РИА Новости, 01.07.2021
В Госдуме прокомментировали слова МИД Украины о вступлении в НАТО и ЕС
Высшие украинские госчиновники "поражены историческим невежеством", попытки "оторвать Украину от России" всегда терпели крах, заявила РИА Новости член комитета... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T17:58
2021-07-01T17:58
2021-07-01T17:58
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дмитрий кулеба
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верховная рада украины
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евросоюз
елена панина
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Высшие украинские госчиновники "поражены историческим невежеством", попытки "оторвать Украину от России" всегда терпели крах, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.Ранее Кулеба заявил, что Украина станет членом НАТО раньше, чем войдет в Евросоюз.По словам Паниной, заявление Кулебы еще раз свидетельствует о том, что высшие украинские госчиновники повально "поражены историческим невежеством"."Если бы Кулеба разбирался в исторических фактах, он был увидел, что логика исторического процесса свидетельствует как раз об обратном. На протяжении веков все попытки оторвать Украину от России терпели крах. Ни польская оккупация, ни введение унии, ни измена Мазепы, ни террор выпестованных абвером бандеровцев не смогли разрушить того, что было 1000 лет назад заложено нашими общими предками", - отметила Панина.Также она отметила, что ни внешнее давление, ни "предательство украинских элит не смогли изменить ход истории, в силу которого братское единство наших народов вновь и вновь возрождалось"."Так было в прошлом, так обязательно будет и сейчас, в двадцать первом веке", - констатировала Панина.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства.
https://ria.ru/20210630/nato-1739315659.html
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россия, дмитрий кулеба, госдума рф, верховная рада украины, нато, евросоюз, елена панина, украина, в мире
В Госдуме прокомментировали слова МИД Украины о вступлении в НАТО и ЕС
Депутат Госдумы назвала слова главы МИД Украины о вступлении в НАТО историческим невежеством