https://ria.ru/20210701/gosduma-1739461431.html

В Госдуме прокомментировали слова МИД Украины о вступлении в НАТО и ЕС

В Госдуме прокомментировали слова МИД Украины о вступлении в НАТО и ЕС - РИА Новости, 01.07.2021

В Госдуме прокомментировали слова МИД Украины о вступлении в НАТО и ЕС

Высшие украинские госчиновники "поражены историческим невежеством", попытки "оторвать Украину от России" всегда терпели крах, заявила РИА Новости член комитета... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T17:58

2021-07-01T17:58

2021-07-01T17:58

россия

дмитрий кулеба

госдума рф

верховная рада украины

нато

евросоюз

елена панина

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149843/42/1498434277_0:0:2769:1558_1920x0_80_0_0_87106f3eab6ba2d304f83db2089ae0b6.jpg

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Высшие украинские госчиновники "поражены историческим невежеством", попытки "оторвать Украину от России" всегда терпели крах, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.Ранее Кулеба заявил, что Украина станет членом НАТО раньше, чем войдет в Евросоюз.По словам Паниной, заявление Кулебы еще раз свидетельствует о том, что высшие украинские госчиновники повально "поражены историческим невежеством"."Если бы Кулеба разбирался в исторических фактах, он был увидел, что логика исторического процесса свидетельствует как раз об обратном. На протяжении веков все попытки оторвать Украину от России терпели крах. Ни польская оккупация, ни введение унии, ни измена Мазепы, ни террор выпестованных абвером бандеровцев не смогли разрушить того, что было 1000 лет назад заложено нашими общими предками", - отметила Панина.Также она отметила, что ни внешнее давление, ни "предательство украинских элит не смогли изменить ход истории, в силу которого братское единство наших народов вновь и вновь возрождалось"."Так было в прошлом, так обязательно будет и сейчас, в двадцать первом веке", - констатировала Панина.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства.

https://ria.ru/20210630/nato-1739315659.html

https://ria.ru/20210701/zelenskiy-1739430211.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий кулеба, госдума рф, верховная рада украины, нато, евросоюз, елена панина, украина, в мире