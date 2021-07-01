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MUF 2021
https://ria.ru/20210701/goroda-1739366611.html
Собянин оценил прогноз о том, что люди покинут города
Собянин оценил прогноз о том, что люди покинут города - РИА Новости, 01.07.2021
Собянин оценил прогноз о том, что люди покинут города
Прогноз о том, что люди покинут города - несбыточные фантазии, люди всегда будут стремиться в города, где развита система здравоохранения, сообщил мэр Москвы... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:12
2021-07-01T12:49
muf 2021
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Прогноз о том, что люди покинут города - несбыточные фантазии, люди всегда будут стремиться в города, где развита система здравоохранения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме 2021."Прогнозы о том, что население покинет большие города в поисках какого-то счастья - это просто несбыточные фантазии, которые не имеют под собой ничего общего с реальной жизнью. Люди по прежнему будут стремиться к городам, в которых есть помимо прочих услуг мощная система здравоохранения, которая оказывает необходимую помощь и поддержку в самые сложные периоды нашей жизни", - заявил мэр.По его словам, города начинают развиваться более и более активно."Абсолютно точно, что прогнозы, связанные с ростом крупных городов, подтверждаются и скорее всего превзойдут наши ожидания", - заключил мэр.
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353
60
"Несбыточные фантазии" – Собянин оценил прогноз о том, что люди покинут города
Прогноз о том, что люди покинут города - несбыточные фантазии, люди всегда будут стремиться в города, где развита система здравоохранения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме 2021.
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сергей собянин, москва, общество
Собянин оценил прогноз о том, что люди покинут города
11:12 01.07.2021 (обновлено: 12:49 01.07.2021)
 

Собянин назвал прогноз о том, что люди покинут города, несбыточной фантазией

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Прогноз о том, что люди покинут города - несбыточные фантазии, люди всегда будут стремиться в города, где развита система здравоохранения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме 2021.
"Прогнозы о том, что население покинет большие города в поисках какого-то счастья - это просто несбыточные фантазии, которые не имеют под собой ничего общего с реальной жизнью. Люди по прежнему будут стремиться к городам, в которых есть помимо прочих услуг мощная система здравоохранения, которая оказывает необходимую помощь и поддержку в самые сложные периоды нашей жизни", - заявил мэр.
По его словам, города начинают развиваться более и более активно.
"Абсолютно точно, что прогнозы, связанные с ростом крупных городов, подтверждаются и скорее всего превзойдут наши ожидания", - заключил мэр.
Мэр Москвы Сергей Собянин на форуме Moscow Urban Forum 2021 в парке Зарядье - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
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