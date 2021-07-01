https://ria.ru/20210701/goroda-1739366611.html

Собянин оценил прогноз о том, что люди покинут города

Собянин оценил прогноз о том, что люди покинут города - РИА Новости, 01.07.2021

Собянин оценил прогноз о том, что люди покинут города

Прогноз о том, что люди покинут города - несбыточные фантазии, люди всегда будут стремиться в города, где развита система здравоохранения, сообщил мэр Москвы... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T11:12

2021-07-01T11:12

2021-07-01T12:49

muf 2021

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Прогноз о том, что люди покинут города - несбыточные фантазии, люди всегда будут стремиться в города, где развита система здравоохранения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме 2021."Прогнозы о том, что население покинет большие города в поисках какого-то счастья - это просто несбыточные фантазии, которые не имеют под собой ничего общего с реальной жизнью. Люди по прежнему будут стремиться к городам, в которых есть помимо прочих услуг мощная система здравоохранения, которая оказывает необходимую помощь и поддержку в самые сложные периоды нашей жизни", - заявил мэр.По его словам, города начинают развиваться более и более активно."Абсолютно точно, что прогнозы, связанные с ростом крупных городов, подтверждаются и скорее всего превзойдут наши ожидания", - заключил мэр.

https://ria.ru/20210701/sobyanin-1739363248.html

москва

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2021

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"Несбыточные фантазии" – Собянин оценил прогноз о том, что люди покинут города Прогноз о том, что люди покинут города - несбыточные фантазии, люди всегда будут стремиться в города, где развита система здравоохранения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме 2021. 2021-07-01T11:12 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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сергей собянин, москва, общество