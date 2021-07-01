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Суд зарегистрировал протокол на Google за отказ от локализации данных
Суд зарегистрировал протокол на Google за отказ от локализации данных - РИА Новости, 01.07.2021
Суд зарегистрировал протокол на Google за отказ от локализации данных
Судебный участок Таганского района в Москве зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении Google за отказ локализовать данные российских... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T12:03
2021-07-01T12:03
россия
facebook
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
москва
twitter
происшествия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Судебный участок Таганского района в Москве зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении Google за отказ локализовать данные российских граждан на территории РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Административный протокол в отношении GOOGLE LLC зарегистрирован 1 июля", - рассказал собеседник агентства.Протокол составил Роскомнадзор, который отметил, что "руководство американской компании не смогло подтвердить факт локализации баз данных российских пользователей на территории России".Ведомство подчеркивает, что отсутствие подтверждения факта локализации баз данных российских граждан на территории РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц - от 1 миллиона до 6 миллионов рублей.В феврале 2020 года суд в Москве оштрафовал компании Twitter и Facebook, которые не предоставили в установленный срок сведений о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на РФ, на 4 миллиона рублей каждую. Facebook оплатила штраф. Twitter оспорил решение, но в мае 2021 года Мосгорсуд признал штраф законным.В конце мая замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что Facebook, Twitter и другие соцсети должны к 1 июля локализовать базы данных российских пользователей и отчитаться о результате.
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россия, facebook, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, twitter, происшествия
Суд зарегистрировал протокол на Google за отказ от локализации данных
12:03 01.07.2021
 
© AP Photo / Marcio Jose SanchezШтаб-квартира Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния
Штаб-квартира Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

Суд зарегистрировал протокол на Google за отказ локализовать данные российских пользователей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Судебный участок Таганского района в Москве зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении Google за отказ локализовать данные российских граждан на территории РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Административный протокол в отношении GOOGLE LLC зарегистрирован 1 июля", - рассказал собеседник агентства.
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Протокол составил Роскомнадзор, который отметил, что "руководство американской компании не смогло подтвердить факт локализации баз данных российских пользователей на территории России".
Ведомство подчеркивает, что отсутствие подтверждения факта локализации баз данных российских граждан на территории РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц - от 1 миллиона до 6 миллионов рублей.
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В феврале 2020 года суд в Москве оштрафовал компании Twitter и Facebook, которые не предоставили в установленный срок сведений о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на РФ, на 4 миллиона рублей каждую. Facebook оплатила штраф. Twitter оспорил решение, но в мае 2021 года Мосгорсуд признал штраф законным.
В конце мая замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что Facebook, Twitter и другие соцсети должны к 1 июля локализовать базы данных российских пользователей и отчитаться о результате.
 
РоссияFacebookGoogleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)МоскваTwitterПроисшествия
 
 
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