https://ria.ru/20210701/google-1739362551.html

Google изменит правила поиска информации в Сети

Google изменит правила поиска информации в Сети - РИА Новости, 01.07.2021

Google изменит правила поиска информации в Сети

Google внедряет в поисковый алгоритм новую технологию "многозадачная унифицированная модель" (MUM), сообщается в официальном блоге корпорации. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T10:45

2021-07-01T10:45

2021-07-01T10:45

наука

google

технологии

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Google внедряет в поисковый алгоритм новую технологию "многозадачная унифицированная модель" (MUM), сообщается в официальном блоге корпорации.MUM работает со сложными поисковыми запросами, предоставляя более точные сведения на основе большого количества источников. Технология способна одновременно обрабатывать текст, визуальный контент и аудио. Поисковик, например, сможет дать развернутый ответ на запрос "сегодня я поднялся на гору Адамс, а через год хочу взойти на Фудзи, как подготовиться". Google сравнит высоту каждой горы, среднюю температуру, сложность пешеходных троп, подходящее снаряжение для использования.Работу новой технологии Google отрабатывает на информации о вакцинах против COVID-19. Поисковик по схожим вопросам выдает не привычные ссылки, а уже обработанную информацию из проверенных источников.В корпорации обещают, что MUM е будет навязывать пользователям ту или иную информацию, а сама технология не станет инструментом цензуры. Новый алгоритм полноценно развернут за несколько лет.

https://ria.ru/20210630/android-1739252964.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, технологии