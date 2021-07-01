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Наука
https://ria.ru/20210701/google-1739362551.html
Google изменит правила поиска информации в Сети
Google изменит правила поиска информации в Сети - РИА Новости, 01.07.2021
Google изменит правила поиска информации в Сети
Google внедряет в поисковый алгоритм новую технологию "многозадачная унифицированная модель" (MUM), сообщается в официальном блоге корпорации. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T10:45
2021-07-01T10:45
наука
google
технологии
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Google внедряет в поисковый алгоритм новую технологию "многозадачная унифицированная модель" (MUM), сообщается в официальном блоге корпорации.MUM работает со сложными поисковыми запросами, предоставляя более точные сведения на основе большого количества источников. Технология способна одновременно обрабатывать текст, визуальный контент и аудио. Поисковик, например, сможет дать развернутый ответ на запрос "сегодня я поднялся на гору Адамс, а через год хочу взойти на Фудзи, как подготовиться". Google сравнит высоту каждой горы, среднюю температуру, сложность пешеходных троп, подходящее снаряжение для использования.Работу новой технологии Google отрабатывает на информации о вакцинах против COVID-19. Поисковик по схожим вопросам выдает не привычные ссылки, а уже обработанную информацию из проверенных источников.В корпорации обещают, что MUM е будет навязывать пользователям ту или иную информацию, а сама технология не станет инструментом цензуры. Новый алгоритм полноценно развернут за несколько лет.
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google, технологии

Google изменит правила поиска информации в Сети

10:45 01.07.2021
 
© Depositphotos / lucidwatersСайт Google
Сайт Google - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Depositphotos / lucidwaters
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Google внедряет в поисковый алгоритм новую технологию "многозадачная унифицированная модель" (MUM), сообщается в официальном блоге корпорации.
MUM работает со сложными поисковыми запросами, предоставляя более точные сведения на основе большого количества источников. Технология способна одновременно обрабатывать текст, визуальный контент и аудио. Поисковик, например, сможет дать развернутый ответ на запрос "сегодня я поднялся на гору Адамс, а через год хочу взойти на Фудзи, как подготовиться". Google сравнит высоту каждой горы, среднюю температуру, сложность пешеходных троп, подходящее снаряжение для использования.
Работу новой технологии Google отрабатывает на информации о вакцинах против COVID-19. Поисковик по схожим вопросам выдает не привычные ссылки, а уже обработанную информацию из проверенных источников.
В корпорации обещают, что MUM е будет навязывать пользователям ту или иную информацию, а сама технология не станет инструментом цензуры. Новый алгоритм полноценно развернут за несколько лет.
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