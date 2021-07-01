https://ria.ru/20210701/glaza-1739481111.html

Стало известно, глазам какого цвета сильнее вредит солнце

Стало известно, глазам какого цвета сильнее вредит солнце - РИА Новости, 01.07.2021

Стало известно, глазам какого цвета сильнее вредит солнце

Людям со светлыми глазами могут сильнее навредить солнечные лучи, сообщила АНО "Российская система качества" (Роскачество). РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T19:36

2021-07-01T19:36

2021-07-01T21:17

роскачество

глаза

здоровье - общество

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Людям со светлыми глазами могут сильнее навредить солнечные лучи, сообщила АНО "Российская система качества" (Роскачество).Это зависит от уровня меланина, который отвечает за поглощение световых лучей и препятствует отражению и рассеянию света по сетчатке. У людей со светлыми глазами — серыми, голубыми и так далее — этого пигмента меньше.По мнению офтальмологов, носить очки от солнца необходимо всем, особенно когда в глаза попадают прямые солнечные лучи. Более темные очки не означают лучшую защиту, так как при их выборе нужно учитывать много факторов."Если взять достаточно темные очки без ультрафиолетового блока, зрачок в таких очках расширяется, в глаз попадает больше утльтрафиолета, чем попало бы, если бы человек был вообще без очков. Поэтому обязательно приобретайте затемненные очки с ультрафиолетовым блоком", — рекомендуют эксперты Роскачества.Линзы с поляризацией защищают глаза от слепящих бликов, возникающих при отражении лучей солнца от горизонтальных поверхностей. Такой свет может раздражать и даже на время ослеплять глаза. Оптика с поляризационными свойствами позволяет воспринимать лучи только по вертикали, а такой свет помогает глазам лучше распознавать цвета и контрасты.Очки должны защищать от обоих типов солнечного излучения — лучей типа "А" c излучением в диапазоне 400-315 нанометров и "В" с диапазоном 315-280 нанометров. Очки, которые на 99% оберегают от лучей обоих типов, часто имеют пометку UV400, которую могут применять в разных странах.Иногда категории защиты указывают в маркировке очков с ультрафиолетовым фильтром. Их деление немного отличается для разных стран, но принцип общий: чем ниже категория, тем слабее фильтр, а "0" означает отсутствие защиты или минимальную фильтрацию. Чаще на очках помечается категория затемненности — Filter Cat либо просто Cat; иногда вместо Cat используются буквы N или C.

https://ria.ru/20210423/pokrasnenie-1729703645.html

https://ria.ru/20210603/glaz-1735351720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскачество, глаза, здоровье - общество