https://ria.ru/20210701/glavar-1739354332.html

ФСБ задержала главаря татарстанского звена организации "Хизб ут-Тахрир"*

ФСБ задержала главаря татарстанского звена организации "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 01.07.2021

ФСБ задержала главаря татарстанского звена организации "Хизб ут-Тахрир"*

Силовики задержали в Татарстане главаря регионального звена международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, вербовавшего в ряды... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T09:54

2021-07-01T09:54

2021-07-01T10:41

россия

хизб ут-тахрир аль-ислами

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика татарстан (татарстан)

терроризм

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Силовики задержали в Татарстане главаря регионального звена международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, вербовавшего в ряды боевиков российских мусульман, сообщает Центр общественных связей ФСБ.Установлено, что мужчина распространял "воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям", привлекал местных жителей в ряды экстремистов.При обысках у него изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, средства связи и электронные носители информации.Возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210423/fsb-1729598741.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хизб ут-тахрир аль-ислами, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика татарстан (татарстан), терроризм