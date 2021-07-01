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ФСБ задержала главаря татарстанского звена организации "Хизб ут-Тахрир"*
ФСБ задержала главаря татарстанского звена организации "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 01.07.2021
ФСБ задержала главаря татарстанского звена организации "Хизб ут-Тахрир"*
Силовики задержали в Татарстане главаря регионального звена международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, вербовавшего в ряды... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T09:54
2021-07-01T10:41
россия
хизб ут-тахрир аль-ислами
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика татарстан (татарстан)
терроризм
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Силовики задержали в Татарстане главаря регионального звена международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, вербовавшего в ряды боевиков российских мусульман, сообщает Центр общественных связей ФСБ.Установлено, что мужчина распространял "воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям", привлекал местных жителей в ряды экстремистов.При обысках у него изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, средства связи и электронные носители информации.Возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.*Запрещенная в России террористическая организация.
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россия
республика татарстан (татарстан)
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россия, хизб ут-тахрир аль-ислами, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика татарстан (татарстан), терроризм
ФСБ задержала главаря татарстанского звена организации "Хизб ут-Тахрир"*
09:54 01.07.2021 (обновлено: 10:41 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ФСБ задержала главаря татарстанского звена террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Силовики задержали в Татарстане главаря регионального звена международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, вербовавшего в ряды боевиков российских мусульман, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Установлено, что мужчина распространял "воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям", привлекал местных жителей в ряды экстремистов.
При обысках у него изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, средства связи и электронные носители информации.
Возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.
*Запрещенная в России террористическая организация.
ФСБ разгромило ячейку запрещенной Хизб ут-Тахрир*
23 апреля, 11:45
В Новосибирской и Кемеровской областях ликвидировали ячейку террористов
 
РоссияХизб ут-Тахрир аль-ИсламиФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика Татарстан (Татарстан)терроризм
 
 
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