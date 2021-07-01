https://ria.ru/20210701/gibdd-1739377687.html

ГИБДД "научит" камеры выделять злостных нарушителей

ГИБДД "научит" камеры выделять злостных нарушителей - РИА Новости, 01.07.2021

ГИБДД "научит" камеры выделять злостных нарушителей

ГИБДД разрабатывает информационную систему, которая сможет автоматически из потока машин выделять злостных нарушителей правил дорожного движения, а также тех,... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T11:58

2021-07-01T11:58

2021-07-01T12:34

михаил черников

авто

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. ГИБДД разрабатывает информационную систему, которая сможет автоматически из потока машин выделять злостных нарушителей правил дорожного движения, а также тех, кто ездит на угнанных автомобилях, рассказал глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников на пресс-конференции.По его словам, разрабатываемая система будет получать информацию от камер, "которые позволяют считывать весь поток" и "выделять водителей, которые нарушают неоднократно, и именно их останавливать"."Такая система, у нас она создается, я надеюсь, до конца года наши разработчики такой инструментарий нам дадут, и мы будем его использовать", - добавил глава ГИБДД.С помощью такой системы можно будет выделять не только водителей, массово нарушающих ПДД, но и тех, кто находится в розыске, а также тех, кто ездит на угнанных автомобилях, уточнил Черников

https://radiosputnik.ria.ru/20210701/gibdd-1739344054.html

https://ria.ru/20210630/kamery-1739159321.html

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михаил черников, авто, общество