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ГИБДД "научит" камеры выделять злостных нарушителей
ГИБДД "научит" камеры выделять злостных нарушителей - РИА Новости, 01.07.2021
ГИБДД "научит" камеры выделять злостных нарушителей
ГИБДД разрабатывает информационную систему, которая сможет автоматически из потока машин выделять злостных нарушителей правил дорожного движения, а также тех,... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:58
2021-07-01T12:34
михаил черников
авто
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. ГИБДД разрабатывает информационную систему, которая сможет автоматически из потока машин выделять злостных нарушителей правил дорожного движения, а также тех, кто ездит на угнанных автомобилях, рассказал глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников на пресс-конференции.По его словам, разрабатываемая система будет получать информацию от камер, "которые позволяют считывать весь поток" и "выделять водителей, которые нарушают неоднократно, и именно их останавливать"."Такая система, у нас она создается, я надеюсь, до конца года наши разработчики такой инструментарий нам дадут, и мы будем его использовать", - добавил глава ГИБДД.С помощью такой системы можно будет выделять не только водителей, массово нарушающих ПДД, но и тех, кто находится в розыске, а также тех, кто ездит на угнанных автомобилях, уточнил Черников
https://radiosputnik.ria.ru/20210701/gibdd-1739344054.html
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михаил черников, авто, общество
ГИБДД "научит" камеры выделять злостных нарушителей
11:58 01.07.2021 (обновлено: 12:34 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудники ситуационного центра в Центре организации дорожного движения рассматривают снимок
Сотрудники ситуационного центра в Центре организации дорожного движения рассматривают снимок - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ГИБДД разрабатывает систему, которая будет из потока машин выделять злостных нарушителей ПДД

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. ГИБДД разрабатывает информационную систему, которая сможет автоматически из потока машин выделять злостных нарушителей правил дорожного движения, а также тех, кто ездит на угнанных автомобилях, рассказал глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников на пресс-конференции.
По его словам, разрабатываемая система будет получать информацию от камер, "которые позволяют считывать весь поток" и "выделять водителей, которые нарушают неоднократно, и именно их останавливать".
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"Такая система, у нас она создается, я надеюсь, до конца года наши разработчики такой инструментарий нам дадут, и мы будем его использовать", - добавил глава ГИБДД.
С помощью такой системы можно будет выделять не только водителей, массово нарушающих ПДД, но и тех, кто находится в розыске, а также тех, кто ездит на угнанных автомобилях, уточнил Черников
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Михаил ЧерниковАвтоОбщество
 
 
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