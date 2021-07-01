https://ria.ru/20210701/genetika-1739437399.html

Врач опровергла сообщения о росте числа людей с генетическими болезнями

Врач опровергла сообщения о росте числа людей с генетическими болезнями - РИА Новости, 01.07.2021

Врач опровергла сообщения о росте числа людей с генетическими болезнями

Людей с генетическими заболеваниями не становится больше, но их стали чаще выявлять благодаря новым методам диагностики, рассказала РИА Новости ведущий научный... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T16:17

2021-07-01T16:17

2021-07-01T16:29

наука

россия

мария воронцова

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Людей с генетическими заболеваниями не становится больше, но их стали чаще выявлять благодаря новым методам диагностики, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ Мария Воронцова."Нет, такого мы не можем сказать, что такие люди стали чаще встречаться. Мы можем сказать, что такие люди стали чаще выявляться... Дело в том, что у наследственных генетических заболеваний есть определенная частота в популяции", - сказала она в кулуарах IX съезда Российского общества медицинских генетиков.По словам Воронцовой, эта частота стабильна, должна случиться какая-то катастрофа, чтобы эта частота изменилась. Но врачи общих специальностей постепенно получают новые методы диагностики, и это повышает выявляемость, уточнила эксперт.

https://ria.ru/20210701/koronavirus-1739435718.html

россия

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россия, мария воронцова, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество