https://ria.ru/20210701/genetika-1739437399.html
Врач опровергла сообщения о росте числа людей с генетическими болезнями
Врач опровергла сообщения о росте числа людей с генетическими болезнями - РИА Новости, 01.07.2021
Врач опровергла сообщения о росте числа людей с генетическими болезнями
Людей с генетическими заболеваниями не становится больше, но их стали чаще выявлять благодаря новым методам диагностики, рассказала РИА Новости ведущий научный... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T16:17
2021-07-01T16:17
2021-07-01T16:29
наука
россия
мария воронцова
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580166332_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_17e487e31cdfb678934bad0533163708.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Людей с генетическими заболеваниями не становится больше, но их стали чаще выявлять благодаря новым методам диагностики, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ Мария Воронцова."Нет, такого мы не можем сказать, что такие люди стали чаще встречаться. Мы можем сказать, что такие люди стали чаще выявляться... Дело в том, что у наследственных генетических заболеваний есть определенная частота в популяции", - сказала она в кулуарах IX съезда Российского общества медицинских генетиков.По словам Воронцовой, эта частота стабильна, должна случиться какая-то катастрофа, чтобы эта частота изменилась. Но врачи общих специальностей постепенно получают новые методы диагностики, и это повышает выявляемость, уточнила эксперт.
https://ria.ru/20210701/koronavirus-1739435718.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580166332_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9622d7bc295892d098df2883f4afd029.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария воронцова, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
Врач опровергла сообщения о росте числа людей с генетическими болезнями
16:17 01.07.2021 (обновлено: 16:29 01.07.2021)
Эксперт заявила, что число людей с генетическими болезнями не растет, но их чаще выявляют