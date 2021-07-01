https://ria.ru/20210701/fso-1739427066.html

В ФСО прокомментировали сообщения о проблемах с QR-кодами у сотрудников

В ФСО прокомментировали сообщения о проблемах с QR-кодами у сотрудников - РИА Новости, 01.07.2021

В ФСО прокомментировали сообщения о проблемах с QR-кодами у сотрудников

Федеральная служба охраны России не располагает данными о проблемах с получением сотрудниками службы QR-кодов после вакцинации, сообщил РИА Новости руководитель РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T15:32

2021-07-01T15:32

2021-07-01T15:37

распространение коронавируса

коронавирус в россии

федеральная служба охраны рф (фсо россии)

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738125935_0:160:2885:1783_1920x0_80_0_0_12c472d850588c2c686b61eb3165187b.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Федеральная служба охраны России не располагает данными о проблемах с получением сотрудниками службы QR-кодов после вакцинации, сообщил РИА Новости руководитель Центра по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов. От дальнейших комментариев в Центре отказались.Издание РБК сообщило, что в отдельных подразделениях ФСБ и ФСО возникли проблемы с получением кодов."Мы не располагаем информацией об указанных проблемах", - сказал Симонов.Источник в специальных службах рассказал РИА Новости, что сотрудники ФСО свободно получают QR-коды через различные порталы - Госуслуги или mos.ru.

https://ria.ru/20210701/qr-1739416673.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, федеральная служба охраны рф (фсо россии), здоровье - общество, общество