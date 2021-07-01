https://ria.ru/20210701/fso-1739427066.html
В ФСО прокомментировали сообщения о проблемах с QR-кодами у сотрудников
В ФСО прокомментировали сообщения о проблемах с QR-кодами у сотрудников - РИА Новости, 01.07.2021
В ФСО прокомментировали сообщения о проблемах с QR-кодами у сотрудников
Федеральная служба охраны России не располагает данными о проблемах с получением сотрудниками службы QR-кодов после вакцинации, сообщил РИА Новости руководитель РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T15:32
2021-07-01T15:32
2021-07-01T15:37
распространение коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба охраны рф (фсо россии)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Федеральная служба охраны России не располагает данными о проблемах с получением сотрудниками службы QR-кодов после вакцинации, сообщил РИА Новости руководитель Центра по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов. От дальнейших комментариев в Центре отказались.Издание РБК сообщило, что в отдельных подразделениях ФСБ и ФСО возникли проблемы с получением кодов."Мы не располагаем информацией об указанных проблемах", - сказал Симонов.Источник в специальных службах рассказал РИА Новости, что сотрудники ФСО свободно получают QR-коды через различные порталы - Госуслуги или mos.ru.
https://ria.ru/20210701/qr-1739416673.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, федеральная служба охраны рф (фсо россии), здоровье - общество, общество
В ФСО прокомментировали сообщения о проблемах с QR-кодами у сотрудников
15:32 01.07.2021 (обновлено: 15:37 01.07.2021)
В ФСО не располагают информацией о проблемах с получением сотрудниками QR-кодов
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Федеральная служба охраны России не располагает данными о проблемах с получением сотрудниками службы QR-кодов после вакцинации, сообщил РИА Новости руководитель Центра по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов. От дальнейших комментариев в Центре отказались.
Издание РБК сообщило, что в отдельных подразделениях ФСБ и ФСО возникли проблемы с получением кодов.
"Мы не располагаем информацией об указанных проблемах", - сказал Симонов.
Источник в специальных службах рассказал РИА Новости, что сотрудники ФСО свободно получают QR-коды через различные порталы - Госуслуги или mos.ru.