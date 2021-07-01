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Итальянский фрегат вошел в Черное море
Итальянский фрегат вошел в Черное море - РИА Новости, 01.07.2021
Итальянский фрегат вошел в Черное море
В акваторию Черного моря вошел итальянский фрегат "Вирджинио Фазан". РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:55
2021-07-01T12:26
вмс италии
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черное море
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В акваторию Черного моря вошел итальянский фрегат "Вирджинио Фазан".Как сообщили в Национальном центре управления обороной, корабли Черноморского флота следят за его действиями.На прошлой неделе в Черном море произошел инцидент, связанный с кораблем страны НАТО. Британский эсминец Defender 23 июня на три километра вошел в территориальное море и пересек границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М — бомбометание по курсу движения эсминца.Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что корабль ВМС "совершал мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял", а Россия проводила "учения". Однако журналист Би-би-си, находившийся на борту эсминца, подтвердил, что корабль преднамеренно пересек границу.Владимир Путин назвал случившееся провокацией и отметил, что фрегат действовал под наблюдением американского самолета-разведчика.
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вмс италии, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, черное море, италия
Итальянский фрегат вошел в Черное море
11:55 01.07.2021 (обновлено: 12:26 01.07.2021)
 
© Фото : Ministero della DifesaИтальянский фрегат Virginio Fasan
Итальянский фрегат Virginio Fasan - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : Ministero della Difesa

Итальянский фрегат вошел в Черное море

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В акваторию Черного моря вошел итальянский фрегат "Вирджинио Фазан".
Как сообщили в Национальном центре управления обороной, корабли Черноморского флота следят за его действиями.
На прошлой неделе в Черном море произошел инцидент, связанный с кораблем страны НАТО. Британский эсминец Defender 23 июня на три километра вошел в территориальное море и пересек границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М — бомбометание по курсу движения эсминца.
Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что корабль ВМС "совершал мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял", а Россия проводила "учения". Однако журналист Би-би-си, находившийся на борту эсминца, подтвердил, что корабль преднамеренно пересек границу.
Владимир Путин назвал случившееся провокацией и отметил, что фрегат действовал под наблюдением американского самолета-разведчика.
Мы давали такую информацию, которую считали нужным - Путин об инциденте с эсминцем - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 13:17Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Путин назвал инцидент с британским эсминцем в Черном море провокацией
 
ВМС ИталииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияЧерное мореИталия
 
 
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