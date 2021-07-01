https://ria.ru/20210701/fregat-1739377261.html

Итальянский фрегат вошел в Черное море

Итальянский фрегат вошел в Черное море - РИА Новости, 01.07.2021

Итальянский фрегат вошел в Черное море

В акваторию Черного моря вошел итальянский фрегат "Вирджинио Фазан". РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T11:55

2021-07-01T11:55

2021-07-01T12:26

вмс италии

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

черное море

италия

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В акваторию Черного моря вошел итальянский фрегат "Вирджинио Фазан".Как сообщили в Национальном центре управления обороной, корабли Черноморского флота следят за его действиями.На прошлой неделе в Черном море произошел инцидент, связанный с кораблем страны НАТО. Британский эсминец Defender 23 июня на три километра вошел в территориальное море и пересек границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М — бомбометание по курсу движения эсминца.Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что корабль ВМС "совершал мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял", а Россия проводила "учения". Однако журналист Би-би-си, находившийся на борту эсминца, подтвердил, что корабль преднамеренно пересек границу.Владимир Путин назвал случившееся провокацией и отметил, что фрегат действовал под наблюдением американского самолета-разведчика.

https://ria.ru/20210630/esminets-1739208605.html

россия

черное море

италия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вмс италии, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, черное море, италия