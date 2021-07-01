https://ria.ru/20210701/flot-1739355610.html

Корабли Черноморского флота отработали артиллерийские стрельбы

Корабли Черноморского флота отработали артиллерийские стрельбы - РИА Новости, 01.07.2021

Корабли Черноморского флота отработали артиллерийские стрельбы

Экипажи больших десантных кораблей "Орск" и "Саратов" Черноморского флота РФ провели артиллерийские стрельбы в море в рамках отработки совместных задач,... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T10:03

2021-07-01T10:03

2021-07-01T11:07

россия

черное море

черноморский флот вмф россии

нато

сша

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739365514_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_02f3292db4dc9a02a7740fe8c235f566.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Экипажи больших десантных кораблей "Орск" и "Саратов" Черноморского флота РФ провели артиллерийские стрельбы в море в рамках отработки совместных задач, сообщает пресс-служба флота."Стрельбы прошли в соответствии с планом боевой подготовки соединения больших десантных кораблей ЧФ в морских полигонах Черного моря", - говорится в сообщении.Корабли отработали действия по прикрытию условной высадки морского десанта на плав с выполнением стрельб из артиллерийских установок по морским и воздушным целям, в том числе по макетам плавающих морских мин."Все цели были успешно поражены", - подчеркнули в пресс-службе.Во время учений район стрельб был закрыт для гражданского судоходства.В понедельник в северо-западной части Черного моря стартовали крупные учения Sea Breeze, в которых до 10 июля будут задействованы 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и других членов НАТО. Как отметили в Минобороны РФ, силы и средства Черноморского флота "выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей", принимающих участие в учениях.

https://ria.ru/20210701/nato-1739333257.html

https://ria.ru/20210630/provokatsii-1739325271.html

россия

черное море

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Артиллерийские стрельбы Российского Черноморского флота Российский Черноморский флот провел в море артиллерийские стрельбы на фоне учений НАТО Sea Breeze. Вертолеты морской авиации отработали поиск подлодки условного противника. 2021-07-01T10:03 true PT0M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, черное море, черноморский флот вмф россии, нато, сша, безопасность