https://ria.ru/20210701/flot-1739355610.html
Корабли Черноморского флота отработали артиллерийские стрельбы
Корабли Черноморского флота отработали артиллерийские стрельбы - РИА Новости, 01.07.2021
Корабли Черноморского флота отработали артиллерийские стрельбы
Экипажи больших десантных кораблей "Орск" и "Саратов" Черноморского флота РФ провели артиллерийские стрельбы в море в рамках отработки совместных задач,... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T10:03
2021-07-01T10:03
2021-07-01T11:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Экипажи больших десантных кораблей "Орск" и "Саратов" Черноморского флота РФ провели артиллерийские стрельбы в море в рамках отработки совместных задач, сообщает пресс-служба флота."Стрельбы прошли в соответствии с планом боевой подготовки соединения больших десантных кораблей ЧФ в морских полигонах Черного моря", - говорится в сообщении.Корабли отработали действия по прикрытию условной высадки морского десанта на плав с выполнением стрельб из артиллерийских установок по морским и воздушным целям, в том числе по макетам плавающих морских мин."Все цели были успешно поражены", - подчеркнули в пресс-службе.Во время учений район стрельб был закрыт для гражданского судоходства.В понедельник в северо-западной части Черного моря стартовали крупные учения Sea Breeze, в которых до 10 июля будут задействованы 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и других членов НАТО. Как отметили в Минобороны РФ, силы и средства Черноморского флота "выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей", принимающих участие в учениях.
https://ria.ru/20210701/nato-1739333257.html
https://ria.ru/20210630/provokatsii-1739325271.html
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Артиллерийские стрельбы Российского Черноморского флота
Российский Черноморский флот провел в море артиллерийские стрельбы на фоне учений НАТО Sea Breeze. Вертолеты морской авиации отработали поиск подлодки условного противника.
2021-07-01T10:03
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россия, черное море, черноморский флот вмф россии, нато, сша, безопасность
Корабли Черноморского флота отработали артиллерийские стрельбы
10:03 01.07.2021 (обновлено: 11:07 01.07.2021)
Корабли Черноморского флота отработали артиллерийские стрельбы на фоне учений НАТО Sea Breeze