https://ria.ru/20210701/flag-1739420508.html

В Госдуме ответили на слова Зеленского об украинском флаге над Москвой

В Госдуме ответили на слова Зеленского об украинском флаге над Москвой - РИА Новости, 01.07.2021

В Госдуме ответили на слова Зеленского об украинском флаге над Москвой

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий указал на неправоту президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что русские и... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T15:01

2021-07-01T15:01

2021-07-01T15:01

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

дмитрий кулеба

госдума рф

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

виктор водолацкий

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db38ceb2b6b8ca68294b095e2051f91b.jpg

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий указал на неправоту президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что русские и украинцы не один народ. "Самое главное, что более 90 процентов жителей Украины считают, что русские, белорусы и украинцы — это три ветви одного корня. У нас один генетический код", — заявил депутат в комментарии "Дума ТВ". Он посоветовал украинскому президенту изучить историю, чтобы убедиться, что русские и украинцы всегда были вместе. "Всегда для Запада, иного мира русские, белорусы и украинцы — это единый народ. Наш президент сказал исторический факт, который давно уже известен всем", — добавил Водолацкий. Он также назвал высказывания Зеленского и главы МИД Дмитрия Кулебы игрой на публику и поддакиванием западным хозяевам, которые управляют Украиной. По мнению парламентария, "в душе Зеленский это все понимает".Накануне президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что не считает Украину недружественным государством, так как русские и украинцы — это один народ. В ответ на это Владимир Зеленский согласился, что у двух стран есть общая история, однако заявил, что если бы русские и украинцы были единым народом, то в Москве расплачивались бы гривнами, а над Госдумой висел бы желто-голубой флаг. Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором назвала Россию "страной-агрессором". Москва отрицает обвинения Киева и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы страна преодолела политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210630/narod-1739235161.html

https://ria.ru/20210630/statya-1739198384.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий кулеба, госдума рф, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, виктор водолацкий, в мире