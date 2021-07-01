https://ria.ru/20210701/facebook-1739388209.html

Специалисты предупредили о приложениях, крадущих данные пользователей

Специалисты предупредили о приложениях, крадущих данные пользователей - РИА Новости, 01.07.2021

Специалисты предупредили о приложениях, крадущих данные пользователей

Российский разработчик антивирусных программ "Доктор Веб" (Dr.Web) обнаружил в каталоге Google Play приложения, ворующие логины и пароли пользователей Facebook, РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T12:52

2021-07-01T12:52

2021-07-01T12:52

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российский разработчик антивирусных программ "Доктор Веб" (Dr.Web) обнаружил в каталоге Google Play приложения, ворующие логины и пароли пользователей Facebook, некоторые из них все еще доступны для скачивания, сообщает компания."Анализ этих вредоносных программ показал, что все они получали настройки для кражи логинов и паролей от учетных записей Facebook. Однако злоумышленники могли легко изменить их параметры и скомандовать им загрузить страницу какого-либо иного легитимного сервиса или же вовсе использовать полностью поддельную форму входа, размещенную на фишинговом сайте", - говорится в сообщении.Десять троянских приложений, выявленных специалистами, распространялись под видом безобидных программ. По данным компании, их установили более 5,8 миллиона раз. Девять из них на момент обнаружения присутствовали в Google Play: Processing Photo, App Lock Keep, App Lock Manager, Lockit Master, Rubbish Cleaner, Horoscope Daily, Horoscope Pi, Inwell Fitness, PIP Photo.После обращения экспертов компании в Google часть этих вредоносных программ были удалены из Google Play. Однако на момент выхода релиза компании некоторые из них все еще были доступны для загрузки. Кроме того, по данным экспертов, более ранняя модификация одной из удаленных программ (EditorPhotoPip) еще доступна на сайтах-агрегаторах приложений.Специалисты компании рекомендуют владельцам Android-устройств устанавливать приложения только от известных и надежных разработчиков, а также обращать внимание на отзывы других пользователей - они "могут просигнализировать о потенциальной угрозе"."Кроме того, обращайте внимание на то, когда и какие программы требуют от вас войти в вашу учетную запись какого-либо сервиса. Если вы не уверены в безопасности выполняемых действий, следует отказаться от продолжения и удалить подозрительную программу", - советуют эксперты.

https://ria.ru/20210701/zaprety-1739335573.html

https://ria.ru/20210630/android-1739252964.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, facebook, google, google android, доктор веб, интернет, технологии, в мире