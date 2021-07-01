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https://ria.ru/20210701/evertsen-1739452680.html
МИД назвал действия фрегата Evertsen сознательной провокацией
МИД назвал действия фрегата Evertsen сознательной провокацией - РИА Новости, 01.07.2021
МИД назвал действия фрегата Evertsen сознательной провокацией
Маневрирование нидерландского фрегата Evertsen в Черном море было сознательной провокацией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T17:16
2021-07-01T19:15
россия
су-24м
мария захарова
черное море
нато
в мире
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Маневрирование нидерландского фрегата Evertsen в Черном море было сознательной провокацией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Ранее в Амстердаме заявили, что российские истребители 24 июня якобы создали опасную ситуацию для корабля голландских ВМС в Черном море, когда тот находился к юго-востоку от Крыма. Истребители якобы "пролетали опасно низко и близко" к военному фрегату, "имитируя атаки" в течение нескольких часов."Учитывая, что инцидент с Evertsen имел место на следующий день после случая с британским эсминцем Defender, в общем трудно отказать себе в удовольствии подчеркнуть, что нидерландская сторона действовала скоординированно как по линии НАТО, так и непосредственно в контакте с британскими партнерами", — сказала она на брифинге.На прошлой неделе в Черном море произошел инцидент, связанный с кораблем страны НАТО. Британский эсминец Defender 23 июня на три километра вошел в территориальное море и пересек границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М — бомбометание по курсу движения эсминца.Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что корабль ВМС "совершал мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял", а Россия проводила "учения". Однако журналист Би-би-си, находившийся на борту эсминца, подтвердил, что корабль преднамеренно пересек границу.Владимир Путин назвал случившееся провокацией и отметил, что фрегат действовал под наблюдением американского самолета-разведчика.
https://ria.ru/20210701/fregat-1739377261.html
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россия, су-24м, мария захарова, черное море, нато, в мире
МИД назвал действия фрегата Evertsen сознательной провокацией
17:16 01.07.2021 (обновлено: 19:15 01.07.2021)
 
© Фото : Ministerie van DefensieРоссийский истребитель рядом с голландским военным кораблем Zr.Ms. Evertsen в Черном море
Российский истребитель рядом с голландским военным кораблем Zr.Ms. Evertsen в Черном море - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : Ministerie van Defensie

МИД назвал действия голландского фрегата Evertsen в Черном море сознательной провокацией

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Маневрирование нидерландского фрегата Evertsen в Черном море было сознательной провокацией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее в Амстердаме заявили, что российские истребители 24 июня якобы создали опасную ситуацию для корабля голландских ВМС в Черном море, когда тот находился к юго-востоку от Крыма. Истребители якобы "пролетали опасно низко и близко" к военному фрегату, "имитируя атаки" в течение нескольких часов.
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"Учитывая, что инцидент с Evertsen имел место на следующий день после случая с британским эсминцем Defender, в общем трудно отказать себе в удовольствии подчеркнуть, что нидерландская сторона действовала скоординированно как по линии НАТО, так и непосредственно в контакте с британскими партнерами", — сказала она на брифинге.
На прошлой неделе в Черном море произошел инцидент, связанный с кораблем страны НАТО. Британский эсминец Defender 23 июня на три километра вошел в территориальное море и пересек границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М — бомбометание по курсу движения эсминца.
Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что корабль ВМС "совершал мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял", а Россия проводила "учения". Однако журналист Би-би-си, находившийся на борту эсминца, подтвердил, что корабль преднамеренно пересек границу.
Владимир Путин назвал случившееся провокацией и отметил, что фрегат действовал под наблюдением американского самолета-разведчика.
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РоссияСу-24ММария ЗахароваЧерное мореНАТОВ мире
 
 
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