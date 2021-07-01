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ЕС увеличил попытки вмешательства в дела России, заявили в Совфеде
ЕС увеличил попытки вмешательства в дела России, заявили в Совфеде - РИА Новости, 01.07.2021
ЕС увеличил попытки вмешательства в дела России, заявили в Совфеде
Евросоюз кратно увеличил попытки вмешательства в дела России, используя санкционное давление и стремясь повлиять на общественно-политическую ситуацию в нашей... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:09
2021-07-01T14:09
2021-07-01T14:14
россия
европарламент
жозеп боррель
еврокомиссия
европейский совет
в мире
политика
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Евросоюз кратно увеличил попытки вмешательства в дела России, используя санкционное давление и стремясь повлиять на общественно-политическую ситуацию в нашей стране, говорится в заявлении группы по мониторингу комиссии СФ по защите госсуверенитета РФ."Рабочая группа зафиксировала кратное увеличение попыток вмешательства со стороны Европейского союза. ЕС в своей стратегии в отношении России сделал ставку на санкционное давление и попытки повлиять на общественно-политическую ситуацию в нашей стране", - говорится в заявлении группы по мониторингу, размещенном в телеграмм-канале комиссии СФ.По официальным документам и заявлениям Европарламента, Еврокомиссии, Европейского совета и Внешнеполитической службы ЕС прослеживается, что Европейский Союз "намерен продолжать под видом поддержки так называемого "гражданского общества" спонсировать отдельные политические силы на территории России и различные деструктивные организации", подчеркивают сенаторы.В заявлении отмечается, что 28 июня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, которому Европейский совет "фактически поручил развитие инфраструктуры вмешательства во внутренние дела России, в очередной раз заявил, что ЕС будет искать новые способы поддержки своих политических ставленников".
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россия, европарламент, жозеп боррель, еврокомиссия, европейский совет, в мире, политика
ЕС увеличил попытки вмешательства в дела России, заявили в Совфеде
14:09 01.07.2021 (обновлено: 14:14 01.07.2021)
Совфед: ЕС увеличил попытки вмешательства в дела России