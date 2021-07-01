Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210701/eu-1739408339.html
ЕС увеличил попытки вмешательства в дела России, заявили в Совфеде
ЕС увеличил попытки вмешательства в дела России, заявили в Совфеде - РИА Новости, 01.07.2021
ЕС увеличил попытки вмешательства в дела России, заявили в Совфеде
Евросоюз кратно увеличил попытки вмешательства в дела России, используя санкционное давление и стремясь повлиять на общественно-политическую ситуацию в нашей... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:09
2021-07-01T14:14
россия
европарламент
жозеп боррель
еврокомиссия
европейский совет
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595553415_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b9fd448385819dd06a335d474c8a044.jpg
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Евросоюз кратно увеличил попытки вмешательства в дела России, используя санкционное давление и стремясь повлиять на общественно-политическую ситуацию в нашей стране, говорится в заявлении группы по мониторингу комиссии СФ по защите госсуверенитета РФ."Рабочая группа зафиксировала кратное увеличение попыток вмешательства со стороны Европейского союза. ЕС в своей стратегии в отношении России сделал ставку на санкционное давление и попытки повлиять на общественно-политическую ситуацию в нашей стране", - говорится в заявлении группы по мониторингу, размещенном в телеграмм-канале комиссии СФ.По официальным документам и заявлениям Европарламента, Еврокомиссии, Европейского совета и Внешнеполитической службы ЕС прослеживается, что Европейский Союз "намерен продолжать под видом поддержки так называемого "гражданского общества" спонсировать отдельные политические силы на территории России и различные деструктивные организации", подчеркивают сенаторы.В заявлении отмечается, что 28 июня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, которому Европейский совет "фактически поручил развитие инфраструктуры вмешательства во внутренние дела России, в очередной раз заявил, что ЕС будет искать новые способы поддержки своих политических ставленников".
https://ria.ru/20210701/vybory-1739406655.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595553415_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_41a6579d785f9abc738a364362c3f2e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, европарламент, жозеп боррель, еврокомиссия, европейский совет, в мире, политика
ЕС увеличил попытки вмешательства в дела России, заявили в Совфеде
14:09 01.07.2021 (обновлено: 14:14 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВход в здание Совета Федерации РФ в Москве
Вход в здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк

Совфед: ЕС увеличил попытки вмешательства в дела России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Евросоюз кратно увеличил попытки вмешательства в дела России, используя санкционное давление и стремясь повлиять на общественно-политическую ситуацию в нашей стране, говорится в заявлении группы по мониторингу комиссии СФ по защите госсуверенитета РФ.
"Рабочая группа зафиксировала кратное увеличение попыток вмешательства со стороны Европейского союза. ЕС в своей стратегии в отношении России сделал ставку на санкционное давление и попытки повлиять на общественно-политическую ситуацию в нашей стране", - говорится в заявлении группы по мониторингу, размещенном в телеграмм-канале комиссии СФ.
По официальным документам и заявлениям Европарламента, Еврокомиссии, Европейского совета и Внешнеполитической службы ЕС прослеживается, что Европейский Союз "намерен продолжать под видом поддержки так называемого "гражданского общества" спонсировать отдельные политические силы на территории России и различные деструктивные организации", подчеркивают сенаторы.
В заявлении отмечается, что 28 июня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, которому Европейский совет "фактически поручил развитие инфраструктуры вмешательства во внутренние дела России, в очередной раз заявил, что ЕС будет искать новые способы поддержки своих политических ставленников".
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
14:04
Совфед предостерег международных наблюдателей от вмешательства в выборы
 
РоссияЕвропарламентЖозеп БоррельЕврокомиссияЕвропейский советВ миреПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:23На Чукотке выпал снег
16:20Чернышенко отметил важность субсидий на российское ПО для малого бизнеса
16:20"Лжец": в Сети раскритиковали заявление Кулебы об украинцах и русских
16:18Эксперт рассказал о детях с гиперплазией коры надпочечников из России
16:17Врач опровергла сообщения о росте числа людей с генетическими болезнями
16:17Нацагентство потребовало уволить главу "Нафтогаза Украины"
16:11В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле
16:11Социологи рассказали, как россияне отнеслись к прямой линии с Путиным
16:09Эксперт объяснил, почему лекарство от СМА стоит так дорого
16:08Иммунитет к COVID-19 вряд ли кодируется одним геном, заявил эксперт
16:06Тимошенко предрекла Украине потерю большей части территорий
16:06Захарова назвала "швейковщиной" претензии Чехии из-за взрывов во Врбетице
16:00В Австрии рассказали, кому из въезжающих в страну россиян грозит карантин
15:57Адвокат Сафронова заявил, что очные ставки с чиновниками не проводились
15:53МИД назвал неприемлемыми требования Праги о выплате компенсации
15:52Ракета "Союз" стартовала с космодрома Восточный
15:51В Кузбассе заявили, что в мэрии не угрожали пожаловавшейся Путину женщине
15:50Посла Чехии вызвали в МИД после новых заявлений о взрывах во Врбетице
15:47В Москву вернется 30-градусная жара
15:47В якутском ресторане вместо воды ребенку налили антисептик
Лента новостейМолния