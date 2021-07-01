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Власти Эсватини опровергли сообщения о введении военного положения
Власти Эсватини опровергли сообщения о введении военного положения - РИА Новости, 01.07.2021
Власти Эсватини опровергли сообщения о введении военного положения
Власти африканского королевства Эсватини, где несколько дней продолжаются демонстрации против монархии и столкновения протестующих с солдатами, опровергли... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T19:57
2021-07-01T19:57
африка
в мире
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ЙОХАННЕСБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Власти африканского королевства Эсватини, где несколько дней продолжаются демонстрации против монархии и столкновения протестующих с солдатами, опровергли сообщения СМИ о введении военного положения.Ранее пресс-секретарь правозащитной организации "Сеть солидарности Свазиленда" (бывшее название Эсватини) Лаки Лухеле сообщил РИА Новости, что девять активистов были убиты во время беспорядков, 29 находятся в больницах, а на фоне введенного ранее военного положения и непрекращающихся беспорядков военные патрулируют улицы, центры столицы королевства Мбабане и второго крупного города Манзини перекрыты."Мы были вынуждены привлечь армию для защиты важной национальной инфраструктуры и контроля за соблюдением ограничений по COVID-19. Военное положение, о котором пишут СМИ, в стране не вводилось", - говорится в заявлении исполняющего обязанности премьер-министра страны Темба Масуку.В заявлении отмечается, что как только офис премьера получит официальный отсчет о предполагаемых случаях смерти в результате протестов, будет проведено расследование.Масуку призвал граждан "не брать закон под свой контроль", так как это только приведет к эскалации конфликта. Он подчеркнул, что несмотря на то что власти поддерживают право жителей на протест, они не могут закрывать глаза на нападение на людей и причинение ущерба их собственности.Портал EWN Reporter сообщил, что несколько дней назад в Эсватини начались демонстрации против монархии и за процесс демократизации. Протесты позднее переросли в беспорядки, участники которых, в том числе, поджигали магазины и учреждения, предположительно, принадлежащие королю.Ранее власти объявили о введение комендатского часа из-за COVID-19 на фоне протестов и беспорядков. Согласно распространенным в соцсетях видеозаписям, солдаты грубо вламываются в дома к молодым людям, которые, по их мнению, причастны к протестам.Король Мсвати III является последним в Африке абсолютным монархом. Он правит в стране более трех десятилетий.
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африка, в мире
Власти Эсватини опровергли сообщения о введении военного положения
19:57 01.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкСтраны мира. ЮАР
Страны мира. ЮАР - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк

Власти Эсватини опровергли сообщения о введении военного положения

Читать ria.ru в
ЙОХАННЕСБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Власти африканского королевства Эсватини, где несколько дней продолжаются демонстрации против монархии и столкновения протестующих с солдатами, опровергли сообщения СМИ о введении военного положения.
Ранее пресс-секретарь правозащитной организации "Сеть солидарности Свазиленда" (бывшее название Эсватини) Лаки Лухеле сообщил РИА Новости, что девять активистов были убиты во время беспорядков, 29 находятся в больницах, а на фоне введенного ранее военного положения и непрекращающихся беспорядков военные патрулируют улицы, центры столицы королевства Мбабане и второго крупного города Манзини перекрыты.
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"Мы были вынуждены привлечь армию для защиты важной национальной инфраструктуры и контроля за соблюдением ограничений по COVID-19. Военное положение, о котором пишут СМИ, в стране не вводилось", - говорится в заявлении исполняющего обязанности премьер-министра страны Темба Масуку.
В заявлении отмечается, что как только офис премьера получит официальный отсчет о предполагаемых случаях смерти в результате протестов, будет проведено расследование.
Масуку призвал граждан "не брать закон под свой контроль", так как это только приведет к эскалации конфликта. Он подчеркнул, что несмотря на то что власти поддерживают право жителей на протест, они не могут закрывать глаза на нападение на людей и причинение ущерба их собственности.
Портал EWN Reporter сообщил, что несколько дней назад в Эсватини начались демонстрации против монархии и за процесс демократизации. Протесты позднее переросли в беспорядки, участники которых, в том числе, поджигали магазины и учреждения, предположительно, принадлежащие королю.
Ранее власти объявили о введение комендатского часа из-за COVID-19 на фоне протестов и беспорядков. Согласно распространенным в соцсетях видеозаписям, солдаты грубо вламываются в дома к молодым людям, которые, по их мнению, причастны к протестам.
Король Мсвати III является последним в Африке абсолютным монархом. Он правит в стране более трех десятилетий.
 
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