https://ria.ru/20210701/esvatini-1739484834.html

Власти Эсватини опровергли сообщения о введении военного положения

Власти Эсватини опровергли сообщения о введении военного положения - РИА Новости, 01.07.2021

Власти Эсватини опровергли сообщения о введении военного положения

Власти африканского королевства Эсватини, где несколько дней продолжаются демонстрации против монархии и столкновения протестующих с солдатами, опровергли... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T19:57

2021-07-01T19:57

2021-07-01T19:57

африка

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577560258_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ae07d4fefb0cc56d96e08bfa39f8e574.jpg

ЙОХАННЕСБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Власти африканского королевства Эсватини, где несколько дней продолжаются демонстрации против монархии и столкновения протестующих с солдатами, опровергли сообщения СМИ о введении военного положения.Ранее пресс-секретарь правозащитной организации "Сеть солидарности Свазиленда" (бывшее название Эсватини) Лаки Лухеле сообщил РИА Новости, что девять активистов были убиты во время беспорядков, 29 находятся в больницах, а на фоне введенного ранее военного положения и непрекращающихся беспорядков военные патрулируют улицы, центры столицы королевства Мбабане и второго крупного города Манзини перекрыты."Мы были вынуждены привлечь армию для защиты важной национальной инфраструктуры и контроля за соблюдением ограничений по COVID-19. Военное положение, о котором пишут СМИ, в стране не вводилось", - говорится в заявлении исполняющего обязанности премьер-министра страны Темба Масуку.В заявлении отмечается, что как только офис премьера получит официальный отсчет о предполагаемых случаях смерти в результате протестов, будет проведено расследование.Масуку призвал граждан "не брать закон под свой контроль", так как это только приведет к эскалации конфликта. Он подчеркнул, что несмотря на то что власти поддерживают право жителей на протест, они не могут закрывать глаза на нападение на людей и причинение ущерба их собственности.Портал EWN Reporter сообщил, что несколько дней назад в Эсватини начались демонстрации против монархии и за процесс демократизации. Протесты позднее переросли в беспорядки, участники которых, в том числе, поджигали магазины и учреждения, предположительно, принадлежащие королю.Ранее власти объявили о введение комендатского часа из-за COVID-19 на фоне протестов и беспорядков. Согласно распространенным в соцсетях видеозаписям, солдаты грубо вламываются в дома к молодым людям, которые, по их мнению, причастны к протестам.Король Мсвати III является последним в Африке абсолютным монархом. Он правит в стране более трех десятилетий.

https://ria.ru/20210629/esvatini-1739037979.html

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

африка, в мире