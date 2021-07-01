https://ria.ru/20210701/esminets-1739335906.html
Псаки не стала комментировать заявление Путина по инциденту в Черном море
Псаки не стала комментировать заявление Путина по инциденту в Черном море - РИА Новости, 01.07.2021
Псаки не стала комментировать заявление Путина по инциденту в Черном море
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать заявление президента России Владимира Путина об участии американского... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T02:43
2021-07-01T02:43
2021-07-01T09:15
россия
дженнифер псаки
владимир путин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738406512_0:0:2722:1531_1920x0_80_0_0_f90a05b01c6db910728639f8fbc2e242.jpg
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать заявление президента России Владимира Путина об участии американского разведывательного самолета в инцидента с британским эсминцем в Черном море.Ранее в среду президент РФ Владимир Путин на прямой линии заявил, что в недавней провокации с эсминцем Defender ВМС Великобритании в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы - их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных."Мне нечего детализировать или подтвердить с этого подиума", - ответила Псаки на вопрос журналиста, переадресовав его в Пентагон.Пентагон пока не ответил на запрос РИА Новости по поводу заявления Путина.Псаки добавила, что США продолжают руководствоваться стремлением к построению более предсказуемых и стабильных отношений с Россией."Как заявил президент (США Джо Байден), когда он участвовал в саммите (в Женеве с Путиным) несколько недель назад, нашей целью остается продвижение к более предсказуемым и стабильным отношения", - сказала она.
https://ria.ru/20210630/esminets-1739149869.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738406512_295:0:2559:1698_1920x0_80_0_0_4afd3703f450cd803e6c8a13783a4b9c.jpg
"Приперлись к нашим границам" – Путин об учениях на Украине с участием НАТО
Владимир Путин заявил о "военном освоении Украины" странами НАТО. Он напомнил, что по конституции страны там не может быть военных баз иностранных государств и военных блоков. Москву это беспокоит. В частности, учения альянса: его участники, как заметил Путин, "приперлись" к границам России.
2021-07-01T02:43
true
PT1M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дженнифер псаки, владимир путин, сша, в мире
Псаки не стала комментировать заявление Путина по инциденту в Черном море
02:43 01.07.2021 (обновлено: 09:15 01.07.2021)
Псаки не стала комментировать слова Путина о причастности США к инциденту в Черном море