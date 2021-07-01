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Псаки не стала комментировать заявление Путина по инциденту в Черном море
Псаки не стала комментировать заявление Путина по инциденту в Черном море - РИА Новости, 01.07.2021
Псаки не стала комментировать заявление Путина по инциденту в Черном море
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать заявление президента России Владимира Путина об участии американского... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T02:43
2021-07-01T09:15
россия
дженнифер псаки
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать заявление президента России Владимира Путина об участии американского разведывательного самолета в инцидента с британским эсминцем в Черном море.Ранее в среду президент РФ Владимир Путин на прямой линии заявил, что в недавней провокации с эсминцем Defender ВМС Великобритании в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы - их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных."Мне нечего детализировать или подтвердить с этого подиума", - ответила Псаки на вопрос журналиста, переадресовав его в Пентагон.Пентагон пока не ответил на запрос РИА Новости по поводу заявления Путина.Псаки добавила, что США продолжают руководствоваться стремлением к построению более предсказуемых и стабильных отношений с Россией."Как заявил президент (США Джо Байден), когда он участвовал в саммите (в Женеве с Путиным) несколько недель назад, нашей целью остается продвижение к более предсказуемым и стабильным отношения", - сказала она.
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"Приперлись к нашим границам" – Путин об учениях на Украине с участием НАТО
Владимир Путин заявил о "военном освоении Украины" странами НАТО. Он напомнил, что по конституции страны там не может быть военных баз иностранных государств и военных блоков. Москву это беспокоит. В частности, учения альянса: его участники, как заметил Путин, "приперлись" к границам России.
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россия, дженнифер псаки, владимир путин, сша, в мире
Псаки не стала комментировать заявление Путина по инциденту в Черном море
02:43 01.07.2021 (обновлено: 09:15 01.07.2021)
 
© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris MumbyЭсминец Defender Королевских ВМС Великобритании
Эсминец Defender Королевских ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris Mumby

Псаки не стала комментировать слова Путина о причастности США к инциденту в Черном море

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать заявление президента России Владимира Путина об участии американского разведывательного самолета в инцидента с британским эсминцем в Черном море.
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин на прямой линии заявил, что в недавней провокации с эсминцем Defender ВМС Великобритании в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы - их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных.
"Мне нечего детализировать или подтвердить с этого подиума", - ответила Псаки на вопрос журналиста, переадресовав его в Пентагон.
Пентагон пока не ответил на запрос РИА Новости по поводу заявления Путина.
Псаки добавила, что США продолжают руководствоваться стремлением к построению более предсказуемых и стабильных отношений с Россией.
"Как заявил президент (США Джо Байден), когда он участвовал в саммите (в Женеве с Путиным) несколько недель назад, нашей целью остается продвижение к более предсказуемым и стабильным отношения", - сказала она.
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В США отреагировали на слухи, что эсминец Ross направился в сторону Крыма
 
РоссияДженнифер ПсакиВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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