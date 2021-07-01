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В Петербурге две девушки на электросамокатах врезались друг в друга
В Петербурге две девушки на электросамокатах врезались друг в друга - РИА Новости, 01.07.2021
В Петербурге две девушки на электросамокатах врезались друг в друга
Две девушки госпитализированы после столкновения на самокатах на Комендантском проспекте в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 01.07.2021
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санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Две девушки госпитализированы после столкновения на самокатах на Комендантском проспекте в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Две девушки 28 и 25 лет пострадали вечером в среду после столкновения на самокатах на Комендантском проспекте, 17. Обе госпитализированы", - сказал собеседник агентства.По его словам, обстоятельства инцидента уточняются.Судя по кадрам размещенного в интернете видео столкновения, девушки ехали на электросамокатах.В середине июня МВД впервые раскрыло статистику ДТП с электросамокатами. По данным ведомства, с января по май в России зарегистрировано 112 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил почти 200%. Больше всего таких аварий зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге - 24 и 22 соответственно.
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санкт-петербург
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Кадры столкновения двух девушек на электросамокатах
В Петербурге две девушки на электросамокатах (28 и 25) врезались друг в друга, обе госпитализированы.
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санкт-петербург, происшествия
В Петербурге две девушки на электросамокатах врезались друг в друга
11:39 01.07.2021 (обновлено: 12:40 01.07.2021)
 

В Петербурге пострадали две девушки после столкновения на электросамокатах

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Две девушки госпитализированы после столкновения на самокатах на Комендантском проспекте в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Две девушки 28 и 25 лет пострадали вечером в среду после столкновения на самокатах на Комендантском проспекте, 17. Обе госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, обстоятельства инцидента уточняются.
Судя по кадрам размещенного в интернете видео столкновения, девушки ехали на электросамокатах.
В середине июня МВД впервые раскрыло статистику ДТП с электросамокатами. По данным ведомства, с января по май в России зарегистрировано 112 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил почти 200%. Больше всего таких аварий зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге - 24 и 22 соответственно.
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