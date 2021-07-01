https://ria.ru/20210701/elektrosamokaty-1739373476.html

В Петербурге две девушки на электросамокатах врезались друг в друга

В Петербурге две девушки на электросамокатах врезались друг в друга - РИА Новости, 01.07.2021

В Петербурге две девушки на электросамокатах врезались друг в друга

Две девушки госпитализированы после столкновения на самокатах на Комендантском проспекте в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T11:39

2021-07-01T11:39

2021-07-01T12:40

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Две девушки госпитализированы после столкновения на самокатах на Комендантском проспекте в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Две девушки 28 и 25 лет пострадали вечером в среду после столкновения на самокатах на Комендантском проспекте, 17. Обе госпитализированы", - сказал собеседник агентства.По его словам, обстоятельства инцидента уточняются.Судя по кадрам размещенного в интернете видео столкновения, девушки ехали на электросамокатах.В середине июня МВД впервые раскрыло статистику ДТП с электросамокатами. По данным ведомства, с января по май в России зарегистрировано 112 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил почти 200%. Больше всего таких аварий зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге - 24 и 22 соответственно.

https://ria.ru/20210625/elektrosamokaty-1738551104.html

санкт-петербург

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2021

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Кадры столкновения двух девушек на электросамокатах В Петербурге две девушки на электросамокатах (28 и 25) врезались друг в друга, обе госпитализированы. 2021-07-01T11:39 true PT0M20S

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санкт-петербург, происшествия