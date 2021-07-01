https://ria.ru/20210701/dukhovnik-1739383803.html

Российская сборная поедет на Олимпиаду со священником

Российская сборная поедет на Олимпиаду со священником - РИА Новости, 01.07.2021

Российская сборная поедет на Олимпиаду со священником

Главный духовник олимпийской сборной России протоиерей Андрей Алексеев будет единственным сопровождающим команду священником Русской православной церкви из-за... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T12:29

2021-07-01T12:29

2021-07-01T12:30

религия и мировоззрение

религия

россия

андрей алексеев

летние олимпийские игры 2020

всемирное антидопинговое агентство (wada)

русада

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Главный духовник олимпийской сборной России протоиерей Андрей Алексеев будет единственным сопровождающим команду священником Русской православной церкви из-за связанных с пандемией ограничений, рассказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин)."Главный духовник едет, отец Андрей Алексеев, но раньше их было больше. Все-таки очень большое количество спортсменов, и каждый нуждается в индивидуальной работе. Но он всю эту работу будет брать на себя. Это связано с коронавирусом, и так с трудом договорились", - сказал он после молебна олимпийской сборной.Молебен перед отъездом российской сборной на XXXII летние Олимпийские игры в Токио прошел в среду в храме Христа Спасителя в Москве.Андрей Алексеев был назначен духовником олимпийской сборной указом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 27 июля 2016 года.Обратившись к спортсменам на молебне, митрополит Митрофан поздравил их от имени Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он отметил, что Русская церковь верит в них и будет о них молиться, хотя многим духовникам и не удалось отправиться на олимпиаду. "Вся страна глядит сейчас на вас, и рука Божия простирается к вам, потому что мы совершили моление о вашем успехе, о вашем здравии, о благоденствии и исполнении всех ваших чаяний. <...> Я призываю на вас Божье благословение. Да дарует вам Господь все просимое, пусть даст вам все необходимые силы для победы, пусть вы явите самые лучшие качества, которые есть у нашего народа: мужество, терпение, благородство, великодушие к противнику. Пусть ангел-хранитель никогда не покинет вас во время этих серьезных, важных, мировых соревнований", - сказал архиерей.Двадцать девятого июня исполком ОКР утвердил состав сборной России на Олимпийские игры в Токио, в него вошли 335 спортсменов. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), согласно которому российские спортсмены до декабря 2022 года не могут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России. Использование национального гимна страны также запрещено.

https://rsport.ria.ru/20210630/olimpiada-1739285561.html

https://ria.ru/20160810/1474022157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, россия, андрей алексеев, летние олимпийские игры 2020, всемирное антидопинговое агентство (wada), русада, легкая атлетика, русская православная церковь, москва, токио, олимпийские игры, спорт