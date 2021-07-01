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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210701/dukhovnik-1739383803.html
Российская сборная поедет на Олимпиаду со священником
Российская сборная поедет на Олимпиаду со священником - РИА Новости, 01.07.2021
Российская сборная поедет на Олимпиаду со священником
Главный духовник олимпийской сборной России протоиерей Андрей Алексеев будет единственным сопровождающим команду священником Русской православной церкви из-за... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T12:29
2021-07-01T12:30
религия и мировоззрение
религия
россия
андрей алексеев
летние олимпийские игры 2020
всемирное антидопинговое агентство (wada)
русада
легкая атлетика
русская православная церковь
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Главный духовник олимпийской сборной России протоиерей Андрей Алексеев будет единственным сопровождающим команду священником Русской православной церкви из-за связанных с пандемией ограничений, рассказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин)."Главный духовник едет, отец Андрей Алексеев, но раньше их было больше. Все-таки очень большое количество спортсменов, и каждый нуждается в индивидуальной работе. Но он всю эту работу будет брать на себя. Это связано с коронавирусом, и так с трудом договорились", - сказал он после молебна олимпийской сборной.Молебен перед отъездом российской сборной на XXXII летние Олимпийские игры в Токио прошел в среду в храме Христа Спасителя в Москве.Андрей Алексеев был назначен духовником олимпийской сборной указом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 27 июля 2016 года.Обратившись к спортсменам на молебне, митрополит Митрофан поздравил их от имени Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он отметил, что Русская церковь верит в них и будет о них молиться, хотя многим духовникам и не удалось отправиться на олимпиаду. "Вся страна глядит сейчас на вас, и рука Божия простирается к вам, потому что мы совершили моление о вашем успехе, о вашем здравии, о благоденствии и исполнении всех ваших чаяний. &lt;...&gt; Я призываю на вас Божье благословение. Да дарует вам Господь все просимое, пусть даст вам все необходимые силы для победы, пусть вы явите самые лучшие качества, которые есть у нашего народа: мужество, терпение, благородство, великодушие к противнику. Пусть ангел-хранитель никогда не покинет вас во время этих серьезных, важных, мировых соревнований", - сказал архиерей.Двадцать девятого июня исполком ОКР утвердил состав сборной России на Олимпийские игры в Токио, в него вошли 335 спортсменов. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), согласно которому российские спортсмены до декабря 2022 года не могут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России. Использование национального гимна страны также запрещено.
https://rsport.ria.ru/20210630/olimpiada-1739285561.html
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религия, россия, андрей алексеев, летние олимпийские игры 2020, всемирное антидопинговое агентство (wada), русада, легкая атлетика, русская православная церковь, москва, токио, олимпийские игры, спорт

Российская сборная поедет на Олимпиаду со священником

12:29 01.07.2021 (обновлено: 12:30 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМолебен перед отъездом российских спортсменов в Токио
Молебен перед отъездом российских спортсменов в Токио - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Главный духовник олимпийской сборной России протоиерей Андрей Алексеев будет единственным сопровождающим команду священником Русской православной церкви из-за связанных с пандемией ограничений, рассказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин).
"Главный духовник едет, отец Андрей Алексеев, но раньше их было больше. Все-таки очень большое количество спортсменов, и каждый нуждается в индивидуальной работе. Но он всю эту работу будет брать на себя. Это связано с коронавирусом, и так с трудом договорились", - сказал он после молебна олимпийской сборной.
Молебен перед отъездом российской сборной на XXXII летние Олимпийские игры в Токио прошел в среду в храме Христа Спасителя в Москве.
Андрей Алексеев был назначен духовником олимпийской сборной указом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 27 июля 2016 года.
Вид на Храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Вчера, 18:01Религия и мировоззрение
Молебен олимпийской сборной прошел в храме Христа Спасителя
Обратившись к спортсменам на молебне, митрополит Митрофан поздравил их от имени Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он отметил, что Русская церковь верит в них и будет о них молиться, хотя многим духовникам и не удалось отправиться на олимпиаду. "Вся страна глядит сейчас на вас, и рука Божия простирается к вам, потому что мы совершили моление о вашем успехе, о вашем здравии, о благоденствии и исполнении всех ваших чаяний. <...> Я призываю на вас Божье благословение. Да дарует вам Господь все просимое, пусть даст вам все необходимые силы для победы, пусть вы явите самые лучшие качества, которые есть у нашего народа: мужество, терпение, благородство, великодушие к противнику. Пусть ангел-хранитель никогда не покинет вас во время этих серьезных, важных, мировых соревнований", - сказал архиерей.
Двадцать девятого июня исполком ОКР утвердил состав сборной России на Олимпийские игры в Токио, в него вошли 335 спортсменов. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), согласно которому российские спортсмены до декабря 2022 года не могут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России. Использование национального гимна страны также запрещено.
Архимандрит Сильвестром (Лукашенко), духовник российской сборной в Олимпиаде в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.08.2016
10 августа 2016, 13:00Религия и мировоззрение
Духовник олимпийской сборной РФ: я молюсь за каждого спортсменаНасколько важна спортсменам духовная поддержка, почему большие зарплаты не являются злом и чего не хватает футбольной сборной РФ рассказал РИА Новости духовник российской олимпийской сборной архимандрит Сильвестр.
 
Религия и мировоззрениеРелигияРоссияАндрей АлексеевЛетние Олимпийские игры 2020Всемирное антидопинговое агентство (WADA)РУСАДАЛегкая атлетикаРусская православная церковьМоскваТокиоОлимпийские игрыСпорт
 
 
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