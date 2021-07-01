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Дело Дудя о пропаганде наркотиков поступило в суд после доработки
Дело Дудя о пропаганде наркотиков поступило в суд после доработки - РИА Новости, 01.07.2021
Дело Дудя о пропаганде наркотиков поступило в суд после доработки
Административное дело в отношении блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков вновь поступило в Зюзинский районный суд Москвы, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T12:27
2021-07-01T12:27
2021-07-01T12:28
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Административное дело в отношении блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков вновь поступило в Зюзинский районный суд Москвы, сообщили РИА Новости в суде."В Зюзинский районный суд поступили материалы административного дела в отношения Дудя Ю.", - сказала собеседница агентства.Дата рассмотрения ещё не назначена.В июне Зюзинский суд вернул полиции дело Дудя на доработку.Блогеру вменяется ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств с использованием интернета"), ему грозит штраф до 1,5 миллионов рублей.На ролики Дудя в полицию пожаловалась "Лига безопасного интернета" - общественная организация, называющая своей целью искоренение опасного контента в сети. РИА Новости там заявляли, что экспертизы выявили признаки пропаганды наркотиков в двух интервью Дудя: с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.Моргенштерн недавно сам стал фигурантом аналогичного дела. Московский суд пришел к выводу, что в двух его песнях содержится пропаганда наркотиков, и оштрафовал исполнителя на 100 тысяч рублей.
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лига безопасного интернета, москва, происшествия, юрий дудь, общество
Дело Дудя о пропаганде наркотиков поступило в суд после доработки
12:27 01.07.2021 (обновлено: 12:28 01.07.2021)
Дело против Дудя о пропаганде наркотиков поступило в суд после доработки