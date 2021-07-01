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Эксперты: доллар вырос к рублю в 584 раза за последние 29 лет
Эксперты: доллар вырос к рублю в 584 раза за последние 29 лет - РИА Новости, 01.07.2021
Эксперты: доллар вырос к рублю в 584 раза за последние 29 лет
Если рассматривать в количественных категориях, то за последние 29 лет доллар к рублю вырос в 584 раза – до 73 рублей, его колебания отражают состояние... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T03:18
2021-07-01T05:20
россия
экономика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Если рассматривать в количественных категориях, то за последние 29 лет доллар к рублю вырос в 584 раза – до 73 рублей, его колебания отражают состояние экономики России, однако глобальные убежища – золото, резервные валюты были не менее динамичны за этот период, следует из подсчетов экспертов РИА Новости и сообщения президента Московской международной валютной ассоциации (ММВА) Алексея Мамонтова.Банк России 1 июля 1992 года опубликовал письмо "Об официальном обменном курсе рубля" и ликвидировал существовавшую до этого множественность курсов (специальный, коммерческий, официальный), впервые уравняв официальный курс доллара с биржевым фиксингом, повысив его с 56 копеек до 125 рублей.В тех деньгах нынешний курс выглядел бы как 73 тысячи рублей, соответственно за 29 лет доллар вырос к рублю в 584 раза, подсчитали эксперты РИА Новости на основе биржевой динамики курса. Основные скачки доллара отмечались в 1998 году (с 6,28 рубля – до 25,6 рубля), в 2008-2009 годах (с 23 рублей – 36,6 рубля) и в 2014 году (с 37 рублей – до 80 рублей), а исторический максимум был в январе 2016 года – на уровне 85,99 рубля, также следует из данных торгов."Если рассматривать в количественных, арифметических категориях, то получается, что обесценение с учетом деноминации было. Но нам надо отходить от архаичной привязки нашего суждения к тому, что такое рубль в экономическом плане. Эта парадигма сложилась в начале 1990-х годов, когда рубль и его падение, постоянная восходящая динамика доллара были действительно отражением болезненности нашей экономики, недостаточной диверсификации, объема экспортной выручки", - прокомментировал РИА Новости Мамонтов.Даже Центральный банк отказался от курсового таргетирования – это означает, что он отпустил в свободное плавание рубль, как это сделали ключевые экономики на глобальном рынке, указывает эксперт."Мало кто обращает снимание, что колебание евро, иены, швейцарского франка и канадского доллара ничуть ни менее динамичны, чем колебания рубля. Чем свободнее это плавание, тем в большей степени это отражает экономическую ситуацию в том смысле, что экономика прямо не привязана к этому курсовому соотношению. Мы по золоту наблюдаем достаточно серьезные колебания, хотя золото – это мировой актив, "убежище" практически. Нефть тоже скачет", - добавляет он.
https://ria.ru/20210630/dollary-1739149703.html
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россия, экономика
Эксперты: доллар вырос к рублю в 584 раза за последние 29 лет
03:18 01.07.2021 (обновлено: 05:20 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРоссийский рубль и американский доллар
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Эксперты подсчитали, что доллар вырос к рублю в 584 раза за последние 29 лет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Если рассматривать в количественных категориях, то за последние 29 лет доллар к рублю вырос в 584 раза – до 73 рублей, его колебания отражают состояние экономики России, однако глобальные убежища – золото, резервные валюты были не менее динамичны за этот период, следует из подсчетов экспертов РИА Новости и сообщения президента Московской международной валютной ассоциации (ММВА) Алексея Мамонтова.
Банк России 1 июля 1992 года опубликовал письмо "Об официальном обменном курсе рубля" и ликвидировал существовавшую до этого множественность курсов (специальный, коммерческий, официальный), впервые уравняв официальный курс доллара с биржевым фиксингом, повысив его с 56 копеек до 125 рублей.
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В тех деньгах нынешний курс выглядел бы как 73 тысячи рублей, соответственно за 29 лет доллар вырос к рублю в 584 раза, подсчитали эксперты РИА Новости на основе биржевой динамики курса. Основные скачки доллара отмечались в 1998 году (с 6,28 рубля – до 25,6 рубля), в 2008-2009 годах (с 23 рублей – 36,6 рубля) и в 2014 году (с 37 рублей – до 80 рублей), а исторический максимум был в январе 2016 года – на уровне 85,99 рубля, также следует из данных торгов.
"Если рассматривать в количественных, арифметических категориях, то получается, что обесценение с учетом деноминации было. Но нам надо отходить от архаичной привязки нашего суждения к тому, что такое рубль в экономическом плане. Эта парадигма сложилась в начале 1990-х годов, когда рубль и его падение, постоянная восходящая динамика доллара были действительно отражением болезненности нашей экономики, недостаточной диверсификации, объема экспортной выручки", - прокомментировал РИА Новости Мамонтов.
Даже Центральный банк отказался от курсового таргетирования – это означает, что он отпустил в свободное плавание рубль, как это сделали ключевые экономики на глобальном рынке, указывает эксперт.
"Мало кто обращает снимание, что колебание евро, иены, швейцарского франка и канадского доллара ничуть ни менее динамичны, чем колебания рубля. Чем свободнее это плавание, тем в большей степени это отражает экономическую ситуацию в том смысле, что экономика прямо не привязана к этому курсовому соотношению. Мы по золоту наблюдаем достаточно серьезные колебания, хотя золото – это мировой актив, "убежище" практически. Нефть тоже скачет", - добавляет он.
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