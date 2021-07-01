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Ученые России и Белоруссии разрабатывают проект ДНК-идентификации
Ученые России и Белоруссии разрабатывают проект ДНК-идентификации - РИА Новости, 01.07.2021
Ученые России и Белоруссии разрабатывают проект ДНК-идентификации
Ученые России и Беларуси разрабатывают проект ДНК-идентификации, который позволит по ДНК в биологических следах определить возраст человека и внешние признаки,... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T21:33
2021-07-01T21:34
россия
валерий фальков
белоруссия
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ученые России и Беларуси разрабатывают проект ДНК-идентификации, который позволит по ДНК в биологических следах определить возраст человека и внешние признаки, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков."Речи идет о программе "ДНК-идентификация", ее суть состоит в том, что наши ученые совместными усилиями разрабатывают инновационные генно-географические и геномные технологии идентификации личности. На основе учета индивидуальных особенностей человека, изучения генофонда региона Союзного государства", - сказал Фальков в ходе пленарного заседания VIII Форума регионов Беларуси и России: "Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации".Министр отметил, что в результате этой программы, которая завершается в этом году, будут разработаны методы, позволяющие по ДНК в биологических следах определить возраст человека с точностью до 5 лет и его внешние признаки: цвет глаз, цвет волос и так далее."Внедрение этих разработок важно для расследования тяжких преступлений, в частности, терактов, а также для идентификации жертв природных и техногенных катастроф, неизвестных солдат, поиска неизвестных солдат и граждан, погибших в Великой Отечественной войне", - подчеркнул Фальков.
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россия, валерий фальков, белоруссия, общество
Ученые России и Белоруссии разрабатывают проект ДНК-идентификации
21:33 01.07.2021 (обновлено: 21:34 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ученые России и Белоруссии разрабатывают проект ДНК-идентификации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ученые России и Беларуси разрабатывают проект ДНК-идентификации, который позволит по ДНК в биологических следах определить возраст человека и внешние признаки, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
"Речи идет о программе "ДНК-идентификация", ее суть состоит в том, что наши ученые совместными усилиями разрабатывают инновационные генно-географические и геномные технологии идентификации личности. На основе учета индивидуальных особенностей человека, изучения генофонда региона Союзного государства", - сказал Фальков в ходе пленарного заседания VIII Форума регионов Беларуси и России: "Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации".
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Министр отметил, что в результате этой программы, которая завершается в этом году, будут разработаны методы, позволяющие по ДНК в биологических следах определить возраст человека с точностью до 5 лет и его внешние признаки: цвет глаз, цвет волос и так далее.
"Внедрение этих разработок важно для расследования тяжких преступлений, в частности, терактов, а также для идентификации жертв природных и техногенных катастроф, неизвестных солдат, поиска неизвестных солдат и граждан, погибших в Великой Отечественной войне", - подчеркнул Фальков.
 
РоссияВалерий ФальковБелоруссияОбщество
 
 
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