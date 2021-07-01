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Шесть детских садов строятся в Верхневолжье по нацпроекту "Демография"
Шесть детских садов строятся в Верхневолжье по нацпроекту "Демография" - РИА Новости, 01.07.2021
Шесть детских садов строятся в Верхневолжье по нацпроекту "Демография"
В этом году в Тверской области в рамках национального проекта "Демография" строятся шесть детских дошкольных учреждений, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T15:25
2021-07-01T15:25
2021-07-01T15:25
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 1 июл – РИА Новости. В этом году в Тверской области в рамках национального проекта "Демография" строятся шесть детских дошкольных учреждений, сообщает пресс-служба регионального правительства.Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг посетил две стройплощадки в Твери.Один детский сад рассчитан на 190 мест, там откроют восемь групп, в том числе две ясельные. Второй рассчитан на 150 мест. При осмотре глава региона сделал особый акцент на благоустройстве территорий, обустройстве пандусов для детских колясок.В 2020 году в Тверской области были введены в строй пять детских садов на 450 мест в Твери, Лихославле, Торжке, Калининском и Максатихинском районах. Всего за прошедшие пять лет в Тверской области появились 11 новых дошкольных учреждений на 1025 мест.
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игорь руденя, тверская область, тверь, торжок, общество