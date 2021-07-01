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Актер Билл Косби вновь заявил о невиновности после выхода из тюрьмы

Актер Билл Косби вновь заявил о невиновности после выхода из тюрьмы - РИА Новости, 01.07.2021

Актер Билл Косби вновь заявил о невиновности после выхода из тюрьмы

Известный американский актер Билл Косби, осужденный за сексуальное насилие, вновь заявил о своей невиновности после снятия обвинений и освобождения из тюрьмы. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T18:38

2021-07-01T18:38

2021-07-01T18:38

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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Известный американский актер Билл Косби, осужденный за сексуальное насилие, вновь заявил о своей невиновности после снятия обвинений и освобождения из тюрьмы."Я никогда не менял свою позицию и изложение событий. Я всегда отстаивал свою невиновность", - написал 83-летний Косби в Twitter."Спасибо всем моим фанатам, сторонникам и друзьям, которые поддерживали меня в этом испытании", - добавил Косби.В среду верховный суд штата Пенсильвания постановил, что прокурор, возбудивший уголовное дело против Косби, не имел на это права, поскольку был связан обязательством не выдвигать против него обвинения в обмен на показания.Актер в 2018 году был приговорен к сроку от 3 до 10 лет тюрьмы за сексуальное насилие и с тех пор находился за решеткой.Прокурор Кевин Стил, который вел дело Косби, выразил надежду, что данный прецедент не станет причиной, по которой жертвы сексуального насилия не станут сообщать о совершенных против них преступлениях. Обвинительница Косби Андреа Констанд, которая заявила, что Косби изнасиловал ее в 2004 году, выразила разочарование вердиктом.

https://ria.ru/20210701/smallville-1739364998.html

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новости культуры, билл косби, пенсильвания