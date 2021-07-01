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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210701/cosby-1739373609.html
Актер Билл Косби вновь заявил о невиновности после выхода из тюрьмы
Актер Билл Косби вновь заявил о невиновности после выхода из тюрьмы - РИА Новости, 01.07.2021
Актер Билл Косби вновь заявил о невиновности после выхода из тюрьмы
Известный американский актер Билл Косби, осужденный за сексуальное насилие, вновь заявил о своей невиновности после снятия обвинений и освобождения из тюрьмы. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T18:38
2021-07-01T18:38
культура
новости культуры
билл косби
пенсильвания
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Известный американский актер Билл Косби, осужденный за сексуальное насилие, вновь заявил о своей невиновности после снятия обвинений и освобождения из тюрьмы."Я никогда не менял свою позицию и изложение событий. Я всегда отстаивал свою невиновность", - написал 83-летний Косби в Twitter."Спасибо всем моим фанатам, сторонникам и друзьям, которые поддерживали меня в этом испытании", - добавил Косби.В среду верховный суд штата Пенсильвания постановил, что прокурор, возбудивший уголовное дело против Косби, не имел на это права, поскольку был связан обязательством не выдвигать против него обвинения в обмен на показания.Актер в 2018 году был приговорен к сроку от 3 до 10 лет тюрьмы за сексуальное насилие и с тех пор находился за решеткой.Прокурор Кевин Стил, который вел дело Косби, выразил надежду, что данный прецедент не станет причиной, по которой жертвы сексуального насилия не станут сообщать о совершенных против них преступлениях. Обвинительница Косби Андреа Констанд, которая заявила, что Косби изнасиловал ее в 2004 году, выразила разочарование вердиктом.
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новости культуры, билл косби, пенсильвания
Актер Билл Косби вновь заявил о невиновности после выхода из тюрьмы
18:38 01.07.2021
 
© AP Photo / Matt SlocumАктер Билл Косби прибыл в суд в штате Пенсильвания. 24 мая 2016
Актер Билл Косби прибыл в суд в штате Пенсильвания. 24 мая 2016 - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© AP Photo / Matt Slocum

Актер Билл Косби вновь заявил о невиновности после снятия обвинений в насилии и

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Известный американский актер Билл Косби, осужденный за сексуальное насилие, вновь заявил о своей невиновности после снятия обвинений и освобождения из тюрьмы.
"Я никогда не менял свою позицию и изложение событий. Я всегда отстаивал свою невиновность", - написал 83-летний Косби в Twitter.
"Спасибо всем моим фанатам, сторонникам и друзьям, которые поддерживали меня в этом испытании", - добавил Косби.
В среду верховный суд штата Пенсильвания постановил, что прокурор, возбудивший уголовное дело против Косби, не имел на это права, поскольку был связан обязательством не выдвигать против него обвинения в обмен на показания.
Актер в 2018 году был приговорен к сроку от 3 до 10 лет тюрьмы за сексуальное насилие и с тех пор находился за решеткой.
Прокурор Кевин Стил, который вел дело Косби, выразил надежду, что данный прецедент не станет причиной, по которой жертвы сексуального насилия не станут сообщать о совершенных против них преступлениях. Обвинительница Косби Андреа Констанд, которая заявила, что Косби изнасиловал ее в 2004 году, выразила разочарование вердиктом.
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