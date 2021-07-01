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Культура
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Вышел тизер "Золушки" с гендерно-нейтральной феей
Вышел тизер "Золушки" с гендерно-нейтральной феей - РИА Новости, 01.07.2021
Вышел тизер "Золушки" с гендерно-нейтральной феей
На YouTube-канале Amazon Prime Video опубликовали тизер мюзикла "Золушка", сообщает Deadline. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T12:32
2021-07-01T12:32
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. На YouTube-канале Amazon Prime Video опубликовали тизер мюзикла "Золушка", сообщает Deadline.В современном прочтении известной сказки у девушки, живущей с деспотичной мачехой и вредными сестрами, будет гендерно-нейтральная фея-крестная, которую сыграл Билли Портер. Роль Золушки исполнила певица Камила Кабельо. Принца на экране воплотил Николас Галицын, а короля — Пирс Броснан. Режиссером и сценаристом фильма стала Кей Кэннон ("Секса не будет!!!"). Премьера мюзикла "Золушка" состоится третьего сентября.
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пирс броснан, кино и сериалы, новости культуры

Вышел тизер "Золушки" с гендерно-нейтральной феей

12:32 01.07.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. На YouTube-канале Amazon Prime Video опубликовали тизер мюзикла "Золушка", сообщает Deadline.
В современном прочтении известной сказки у девушки, живущей с деспотичной мачехой и вредными сестрами, будет гендерно-нейтральная фея-крестная, которую сыграл Билли Портер.
Роль Золушки исполнила певица Камила Кабельо. Принца на экране воплотил Николас Галицын, а короля — Пирс Броснан. Режиссером и сценаристом фильма стала Кей Кэннон ("Секса не будет!!!").
Премьера мюзикла "Золушка" состоится третьего сентября.
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