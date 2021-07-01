https://ria.ru/20210701/cinderella-1739381875.html

Вышел тизер "Золушки" с гендерно-нейтральной феей

Вышел тизер "Золушки" с гендерно-нейтральной феей - РИА Новости, 01.07.2021

Вышел тизер "Золушки" с гендерно-нейтральной феей

На YouTube-канале Amazon Prime Video опубликовали тизер мюзикла "Золушка", сообщает Deadline. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T12:32

2021-07-01T12:32

2021-07-01T12:32

пирс броснан

культура

кино и сериалы

новости культуры

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. На YouTube-канале Amazon Prime Video опубликовали тизер мюзикла "Золушка", сообщает Deadline.В современном прочтении известной сказки у девушки, живущей с деспотичной мачехой и вредными сестрами, будет гендерно-нейтральная фея-крестная, которую сыграл Билли Портер. Роль Золушки исполнила певица Камила Кабельо. Принца на экране воплотил Николас Галицын, а короля — Пирс Броснан. Режиссером и сценаристом фильма стала Кей Кэннон ("Секса не будет!!!"). Премьера мюзикла "Золушка" состоится третьего сентября.

https://ria.ru/20210628/zveropoy-1738555475.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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пирс броснан, кино и сериалы, новости культуры