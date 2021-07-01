https://ria.ru/20210701/cinderella-1739381875.html
Вышел тизер "Золушки" с гендерно-нейтральной феей
Вышел тизер "Золушки" с гендерно-нейтральной феей - РИА Новости, 01.07.2021
Вышел тизер "Золушки" с гендерно-нейтральной феей
На YouTube-канале Amazon Prime Video опубликовали тизер мюзикла "Золушка", сообщает Deadline. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T12:32
2021-07-01T12:32
2021-07-01T12:32
пирс броснан
культура
кино и сериалы
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739380000_606:0:2490:1060_1920x0_80_0_0_5f71b6db483ce3bd66cb2f1abaa204c7.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. На YouTube-канале Amazon Prime Video опубликовали тизер мюзикла "Золушка", сообщает Deadline.В современном прочтении известной сказки у девушки, живущей с деспотичной мачехой и вредными сестрами, будет гендерно-нейтральная фея-крестная, которую сыграл Билли Портер. Роль Золушки исполнила певица Камила Кабельо. Принца на экране воплотил Николас Галицын, а короля — Пирс Броснан. Режиссером и сценаристом фильма стала Кей Кэннон ("Секса не будет!!!"). Премьера мюзикла "Золушка" состоится третьего сентября.
https://ria.ru/20210628/zveropoy-1738555475.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739380000_991:0:2404:1060_1920x0_80_0_0_0bdb9f8b2f22e086c8707c78665b334f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пирс броснан, кино и сериалы, новости культуры