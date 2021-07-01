https://ria.ru/20210701/chas-1739506882.html
В Португалии в ряде районов вводится комендантский час
В Португалии в ряде районов вводится комендантский час - РИА Новости, 01.07.2021
В Португалии в ряде районов вводится комендантский час
Власти Португалии в связи с ростом случаев COVID-19 вводят комендантский час в ряде районов страны, в том числе в столице Лиссабоне. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T22:43
2021-07-01T22:43
2021-07-01T22:43
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
португалия
лиссабон (город)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Власти Португалии в связи с ростом случаев COVID-19 вводят комендантский час в ряде районов страны, в том числе в столице Лиссабоне.Государственный министр Мариана Виейра да Силва по итогам заседания кабмина объявила, что правительство не может назвать ситуацию с COVID-19 контролируемой.В этой связи, сказала она, в 45 городах и муниципалитетах с высоким и очень высоким риском распространения коронавирусной инфекции вводится комендантский час, который будет действовать с 23.00 до 05.00. В список подверженных риску попали районы, в которых было выявлено не менее 240 инфицированных на 100 тысяч населения. Помимо комендантского часа в пострадавших районов ограничиваются часы работы кафе, ресторанов и магазинов, в том числе продовольственных.Да Силва отметила значительно более низкое количество случаев COVID-19 в группе уже вакцинированных граждан. "Это означает, что вакцины работают, и сейчас происходит гонка между ними и инфекцией", - сказала приводятся ее слова в сообщении.
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коронавирус covid-19, португалия, лиссабон (город), в мире
В Португалии в ряде районов вводится комендантский час
В Португалии в ряде районов вводится комендантский час из-за ситуации с коронавирусом
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Власти Португалии
в связи с ростом случаев COVID-19 вводят комендантский час в ряде районов страны, в том числе в столице Лиссабоне
.
Государственный министр Мариана Виейра да Силва по итогам заседания кабмина объявила, что правительство не может назвать ситуацию с COVID-19 контролируемой.
В этой связи, сказала она, в 45 городах и муниципалитетах с высоким и очень высоким риском распространения коронавирусной инфекции вводится комендантский час, который будет действовать с 23.00 до 05.00. В список подверженных риску попали районы, в которых было выявлено не менее 240 инфицированных на 100 тысяч населения. Помимо комендантского часа в пострадавших районов ограничиваются часы работы кафе, ресторанов и магазинов, в том числе продовольственных.
Да Силва отметила значительно более низкое количество случаев COVID-19 в группе уже вакцинированных граждан. "Это означает, что вакцины работают, и сейчас происходит гонка между ними и инфекцией", - сказала приводятся ее слова в сообщении.