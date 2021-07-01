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Прокурор запретил хоронить бизнесмена Бурлакова без согласия вдовы
Прокурор запретил хоронить бизнесмена Бурлакова без согласия вдовы - РИА Новости, 01.07.2021
Прокурор запретил хоронить бизнесмена Бурлакова без согласия вдовы
Прокурор в Санкт-Петербурге предупредил о незаконности похорон скончавшегося от коронавируса бизнесмена Олега Бурлакова без согласия его супруги или дочери. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T17:27
2021-07-01T17:28
олег бурлаков
коронавирус в россии
россия
константин добрынин
происшествия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Прокурор в Санкт-Петербурге предупредил о незаконности похорон скончавшегося от коронавируса бизнесмена Олега Бурлакова без согласия его супруги или дочери.Ранее пресс-секретарь бизнесмена заявила журналистам, что сестра Бурлакова обратилась в СК и прокуратуру, так как посчитала отказ морга выдать ей тело брата незаконным. Тело выдали представителям вдовы, которая, по мнению сестры, собирается вывезти его в Канаду и кремировать "вопреки последней воле Бурлакова". Адвокат вдовы, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что та намерена организовать похороны самостоятельно с дочерями. Сообщалось, что 71-летний бизнесмен умер от коронавируса в Москве.Как говорится в предписании, которое есть в распоряжении РИА Новости, прокурор вынес в адрес директора похоронной компании официальное предостережение о недопустимости нарушения закона. "Захоронение Бурлакова О.В. ... без согласия супруги, либо дочери, как близкого родственника ... будет являться нарушением, чем образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.1 КоАП РФ, и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей", - говорится в нем.Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы вдовы и дочерей Бурлакова, подтвердил РИА Новости подлинность предписания. "Как и следовало ожидать, надзорное ведомство предостерегло всех от любых противоправных действий и манипуляций вокруг тела покойного", - заметил он.Бурлаков, чье состояние оценивается в 650 миллионов долларов, был совладельцем Стройлесбанка, ему также принадлежали лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания "Импульс". В последние годы, отмечает издание, Бурлаков упоминался в прессе как владелец парусной яхты Black Pearl ("Черная жемчужина"), длина которой превышает 106 метров. Судно способно передвигаться за счет солнечной и ветряной энергии.
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олег бурлаков, коронавирус в россии, россия, константин добрынин, происшествия
Прокурор запретил хоронить бизнесмена Бурлакова без согласия вдовы
17:27 01.07.2021 (обновлено: 17:28 01.07.2021)
 
Бизнесмен Олег Бурлаков
Бизнесмен Олег Бурлаков

Прокурор в Петербурге запретил хоронить бизнесмена Бурлакова без согласия вдовы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Прокурор в Санкт-Петербурге предупредил о незаконности похорон скончавшегося от коронавируса бизнесмена Олега Бурлакова без согласия его супруги или дочери.
Ранее пресс-секретарь бизнесмена заявила журналистам, что сестра Бурлакова обратилась в СК и прокуратуру, так как посчитала отказ морга выдать ей тело брата незаконным. Тело выдали представителям вдовы, которая, по мнению сестры, собирается вывезти его в Канаду и кремировать "вопреки последней воле Бурлакова". Адвокат вдовы, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что та намерена организовать похороны самостоятельно с дочерями. Сообщалось, что 71-летний бизнесмен умер от коронавируса в Москве.
Как говорится в предписании, которое есть в распоряжении РИА Новости, прокурор вынес в адрес директора похоронной компании официальное предостережение о недопустимости нарушения закона. "Захоронение Бурлакова О.В. ... без согласия супруги, либо дочери, как близкого родственника ... будет являться нарушением, чем образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.1 КоАП РФ, и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей", - говорится в нем.
Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы вдовы и дочерей Бурлакова, подтвердил РИА Новости подлинность предписания. "Как и следовало ожидать, надзорное ведомство предостерегло всех от любых противоправных действий и манипуляций вокруг тела покойного", - заметил он.
"Очень хотелось бы верить, что наши оппоненты искренне заблуждаются, а не пытаются преследовать вполне корыстные цели не связанные с моральными ценностями. Так или иначе любым попыткам нарушения законных прав и интересов настоящих наследников и наших доверителей будет дан решительный правовой отпор", - добавил адвокат.
Бурлаков, чье состояние оценивается в 650 миллионов долларов, был совладельцем Стройлесбанка, ему также принадлежали лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания "Импульс". В последние годы, отмечает издание, Бурлаков упоминался в прессе как владелец парусной яхты Black Pearl ("Черная жемчужина"), длина которой превышает 106 метров. Судно способно передвигаться за счет солнечной и ветряной энергии.
 
Олег БурлаковКоронавирус в РоссииРоссияКонстантин ДобрынинПроисшествия
 
 
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