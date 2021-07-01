https://ria.ru/20210701/burlakov-1739455045.html

Прокурор запретил хоронить бизнесмена Бурлакова без согласия вдовы

Прокурор запретил хоронить бизнесмена Бурлакова без согласия вдовы - РИА Новости, 01.07.2021

Прокурор запретил хоронить бизнесмена Бурлакова без согласия вдовы

Прокурор в Санкт-Петербурге предупредил о незаконности похорон скончавшегося от коронавируса бизнесмена Олега Бурлакова без согласия его супруги или дочери. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T17:27

2021-07-01T17:27

2021-07-01T17:28

олег бурлаков

коронавирус в россии

россия

константин добрынин

происшествия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Прокурор в Санкт-Петербурге предупредил о незаконности похорон скончавшегося от коронавируса бизнесмена Олега Бурлакова без согласия его супруги или дочери.Ранее пресс-секретарь бизнесмена заявила журналистам, что сестра Бурлакова обратилась в СК и прокуратуру, так как посчитала отказ морга выдать ей тело брата незаконным. Тело выдали представителям вдовы, которая, по мнению сестры, собирается вывезти его в Канаду и кремировать "вопреки последней воле Бурлакова". Адвокат вдовы, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что та намерена организовать похороны самостоятельно с дочерями. Сообщалось, что 71-летний бизнесмен умер от коронавируса в Москве.Как говорится в предписании, которое есть в распоряжении РИА Новости, прокурор вынес в адрес директора похоронной компании официальное предостережение о недопустимости нарушения закона. "Захоронение Бурлакова О.В. ... без согласия супруги, либо дочери, как близкого родственника ... будет являться нарушением, чем образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.1 КоАП РФ, и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей", - говорится в нем.Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы вдовы и дочерей Бурлакова, подтвердил РИА Новости подлинность предписания. "Как и следовало ожидать, надзорное ведомство предостерегло всех от любых противоправных действий и манипуляций вокруг тела покойного", - заметил он.Бурлаков, чье состояние оценивается в 650 миллионов долларов, был совладельцем Стройлесбанка, ему также принадлежали лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания "Импульс". В последние годы, отмечает издание, Бурлаков упоминался в прессе как владелец парусной яхты Black Pearl ("Черная жемчужина"), длина которой превышает 106 метров. Судно способно передвигаться за счет солнечной и ветряной энергии.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег бурлаков, коронавирус в россии, россия, константин добрынин, происшествия