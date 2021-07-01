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Омская область
https://ria.ru/20210701/burkov-1739374696.html
Глава Омской области передал лесхозам новую технику для тушения пожаров
Глава Омской области передал лесхозам новую технику для тушения пожаров - РИА Новости, 01.07.2021
Глава Омской области передал лесхозам новую технику для тушения пожаров
Губернатор Омской области передал лесхозам новую технику для тушения пожаров, закупленную по нацпроекту "Экология", сообщили в пресс-службе правительства Омской РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:45
2021-07-01T12:19
омская область
александр бурков
омская область
общество
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ОМСК, 1 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области передал лесхозам новую технику для тушения пожаров, закупленную по нацпроекту "Экология", сообщили в пресс-службе правительства Омской области в четверг.Руководителям лесных хозяйств 1 июля губернатор Александр Бурков передал ключи и документы на вездеходы, тракторы, грузовые автомобили, пожарные автоцистерны, полуприцепы, снегоболотоход, трал, трактор, навигационные модули, цифровые радиостанции, плуги, бороны, метеостанции, газонокосилки. Это первая партия техники, ещё закупается 30 единиц, отмечают в пресс-службе правительства.Как отмечают в пресс-службе, три года назад износ автопарка лесхозов приближался к 90%. Обновление автопарка стало возможным, когда в стране стартовал нацпроект "Экология". В рамках нацпроекта парк лесопожарной техники в Омской области обновится более чем на треть. За два предыдущих года в регионе закупили 78 тракторов, снегоболотоходов, грузовиков, пожарных автомобилей на общую сумму 160 миллионов рублей."Нужно отдать должное Главному управлению лесного хозяйства, лесничим, которые снизили незаконную вырубку в 3,5 раза. В этой сфере пусть не так быстро, как хотелось бы, но наводится порядок. Этот год также показал, что кроме лесхозов некому тушить лесные пожары. За первое полугодие случилось порядка 500 пожаров, причём огонь пришёл не из леса, а из сельхозугодий и других территорий, но удар приняли на себя лесхозы и занимались тушением пожаров. Большинство возгораний было потушено в первые же сутки", - подчеркнул губернатор Александр Бурков.Он добавил, что оперативность тушения пожаров - важный показатель мобильности и профессионализма работников лесхозов. Глава региона пообещал, что в этом году власти закупят порядка 200 единиц оборудования для тушения пожаров.По информации правительства Омской области, треть общей площади региона покрыта лесами, уровень лесистости на протяжении многих лет составляет 32%. Этого удалось достичь в результате сохранения и восстановления лесов.
https://ria.ru/20210429/yakutiya-1730437480.html
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александр бурков, омская область, общество
Глава Омской области передал лесхозам новую технику для тушения пожаров
11:45 01.07.2021 (обновлено: 12:19 01.07.2021)
 
© Фото пресс-службы правительства Омской области Глава Омской области Александр Бурков передал лесхозам новую технику для тушения пожаров
Глава Омской области Александр Бурков передал лесхозам новую технику для тушения пожаров
© Фото пресс-службы правительства Омской области

Губернатор Омской области передал лесхозам новую технику для тушения пожаров

Читать ria.ru в
ОМСК, 1 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области передал лесхозам новую технику для тушения пожаров, закупленную по нацпроекту "Экология", сообщили в пресс-службе правительства Омской области в четверг.
Руководителям лесных хозяйств 1 июля губернатор Александр Бурков передал ключи и документы на вездеходы, тракторы, грузовые автомобили, пожарные автоцистерны, полуприцепы, снегоболотоход, трал, трактор, навигационные модули, цифровые радиостанции, плуги, бороны, метеостанции, газонокосилки. Это первая партия техники, ещё закупается 30 единиц, отмечают в пресс-службе правительства.
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Как отмечают в пресс-службе, три года назад износ автопарка лесхозов приближался к 90%. Обновление автопарка стало возможным, когда в стране стартовал нацпроект "Экология". В рамках нацпроекта парк лесопожарной техники в Омской области обновится более чем на треть. За два предыдущих года в регионе закупили 78 тракторов, снегоболотоходов, грузовиков, пожарных автомобилей на общую сумму 160 миллионов рублей.
"Нужно отдать должное Главному управлению лесного хозяйства, лесничим, которые снизили незаконную вырубку в 3,5 раза. В этой сфере пусть не так быстро, как хотелось бы, но наводится порядок. Этот год также показал, что кроме лесхозов некому тушить лесные пожары. За первое полугодие случилось порядка 500 пожаров, причём огонь пришёл не из леса, а из сельхозугодий и других территорий, но удар приняли на себя лесхозы и занимались тушением пожаров. Большинство возгораний было потушено в первые же сутки", - подчеркнул губернатор Александр Бурков.
Он добавил, что оперативность тушения пожаров - важный показатель мобильности и профессионализма работников лесхозов. Глава региона пообещал, что в этом году власти закупят порядка 200 единиц оборудования для тушения пожаров.
По информации правительства Омской области, треть общей площади региона покрыта лесами, уровень лесистости на протяжении многих лет составляет 32%. Этого удалось достичь в результате сохранения и восстановления лесов.
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