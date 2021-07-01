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В Братске девочка зарезала школьника
В Братске девочка зарезала школьника - РИА Новости, 01.07.2021
В Братске девочка зарезала школьника
В Братске подросток ударила ножом школьника, сообщил СУ СК по Иркутской области. Ребенок скончался в скорой помощи. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T10:22
2021-07-01T10:22
2021-07-01T15:45
россия
братск
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 1 июл — РИА Новости. В Братске подросток ударила ножом школьника, сообщил СУ СК по Иркутской области. Ребенок скончался в скорой помощи.Дети гуляли у Драматического театра, между 16-летней девочкой и 14-летним мальчиком произошла ссора, которая привела к поножовщине. Свидетели вызвали медиков, но спасти раненого не удалось.Девочка попыталась скрыться с места преступления, но ее быстро нашли и задержали. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело об убийстве.Известно, что напавшая состоит на учете в подразделении полиции по делам несовершеннолетних, ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу.
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россия, братск, иркутская область, происшествия
В Братске девочка зарезала школьника
10:22 01.07.2021 (обновлено: 15:45 01.07.2021)
В Братске 16-летняя девочка зарезала 14-летнего школьника во время ссоры