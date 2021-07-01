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В церковной больнице будут внедрять технологии искусственного интеллекта
В церковной больнице будут внедрять технологии искусственного интеллекта - РИА Новости, 01.07.2021
В церковной больнице будут внедрять технологии искусственного интеллекта
Принадлежащая РПЦ Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского станет одной из первых больниц, в которых будет внедряться... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T16:50
2021-07-01T16:52
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Принадлежащая РПЦ Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского станет одной из первых больниц, в которых будет внедряться медицинский искусственный интеллект с использованием российских технологий, сообщили в пресс-службе медучреждения в четверг."Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий и больница Святителя Алексия заключили соглашение о научном сотрудничестве по развитию отечественных медицинских промышленных технологий, в том числе технологий с применением искусственного интеллекта. &lt;...&gt; Согласно заключенному договору, больница Святителя Алексия войдет в число пилотных учреждений по разработке и внедрению медицинского искусственного интеллекта с использованием российских технологий и компонентной базы", - говорится в сообщении пресс-службы больницы.На основе искусственного интеллекта, сообщили в больнице, будут создаваться продукты для повышения точности диагностики в рентгенологии и патоморфологии (дисциплины, изучающей патологические процессы в органах и их системах, клетках и тканях организма), а также для мониторинга качества лечения специалистов стационаров и поликлиник."Еще в 2020 году наша больница стала одной из первых в Москве, которая внедрила нейросетевой алгоритм по распознаванию коронавирусной пневмонии при проведении компьютерной томографии легких, теперь же, в 2021 году, мы продолжаем расширять это направление", - привели в пресс-службе слова директора и главного врача больницы Алексея Зарова.Проект, полагают в больнице, расширит возможности лечения и диагностики пациентов, у которых обнаружен рак или другие заболевания. При обращении этих пациентов в другие лечебные учреждения врачи смогут дистанционно получить цифровые копии всех выполненных в больнице исследований. Искусственный интеллект также повысит точность диагностики, оценивая эти изображения по наиболее важным онкологическим направлениям. А врачам-специалистам искусственный интеллект поможет поставить диагноз по набору симптомов, показателям крови и мочи, а также подобрать наиболее эффективный способ лечения.Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского - многопрофильное лечебное учреждение на 280 мест - крупнейшее медицинское учреждение РПЦ.Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий – это научная организация министерства промышленности и торговли РФ и Федерального медико-биологического агентства, занимающаяся развитием российских технологий в области организации медицинских больших данных, медицинского искусственного интеллекта, реабилитационной, спортивной и медицинской техники.
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россия, космос - риа наука, русская православная церковь, москва, наука, технологии, общество
В церковной больнице будут внедрять технологии искусственного интеллекта
16:50 01.07.2021 (обновлено: 16:52 01.07.2021)
 
© Depositphotos / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Depositphotos / agsandrew

Главная больница РПЦ станет пилотной площадкой по внедрению искусственного интеллекта

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Принадлежащая РПЦ Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского станет одной из первых больниц, в которых будет внедряться медицинский искусственный интеллект с использованием российских технологий, сообщили в пресс-службе медучреждения в четверг.
"Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий и больница Святителя Алексия заключили соглашение о научном сотрудничестве по развитию отечественных медицинских промышленных технологий, в том числе технологий с применением искусственного интеллекта. <...> Согласно заключенному договору, больница Святителя Алексия войдет в число пилотных учреждений по разработке и внедрению медицинского искусственного интеллекта с использованием российских технологий и компонентной базы", - говорится в сообщении пресс-службы больницы.
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На основе искусственного интеллекта, сообщили в больнице, будут создаваться продукты для повышения точности диагностики в рентгенологии и патоморфологии (дисциплины, изучающей патологические процессы в органах и их системах, клетках и тканях организма), а также для мониторинга качества лечения специалистов стационаров и поликлиник.
"Еще в 2020 году наша больница стала одной из первых в Москве, которая внедрила нейросетевой алгоритм по распознаванию коронавирусной пневмонии при проведении компьютерной томографии легких, теперь же, в 2021 году, мы продолжаем расширять это направление", - привели в пресс-службе слова директора и главного врача больницы Алексея Зарова.
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Проект, полагают в больнице, расширит возможности лечения и диагностики пациентов, у которых обнаружен рак или другие заболевания. При обращении этих пациентов в другие лечебные учреждения врачи смогут дистанционно получить цифровые копии всех выполненных в больнице исследований. Искусственный интеллект также повысит точность диагностики, оценивая эти изображения по наиболее важным онкологическим направлениям. А врачам-специалистам искусственный интеллект поможет поставить диагноз по набору симптомов, показателям крови и мочи, а также подобрать наиболее эффективный способ лечения.
Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского - многопрофильное лечебное учреждение на 280 мест - крупнейшее медицинское учреждение РПЦ.
Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий – это научная организация министерства промышленности и торговли РФ и Федерального медико-биологического агентства, занимающаяся развитием российских технологий в области организации медицинских больших данных, медицинского искусственного интеллекта, реабилитационной, спортивной и медицинской техники.
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