https://ria.ru/20210701/bolnitsa-1739444075.html

В церковной больнице будут внедрять технологии искусственного интеллекта

В церковной больнице будут внедрять технологии искусственного интеллекта - РИА Новости, 01.07.2021

В церковной больнице будут внедрять технологии искусственного интеллекта

Принадлежащая РПЦ Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского станет одной из первых больниц, в которых будет внедряться... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T16:50

2021-07-01T16:50

2021-07-01T16:52

религия и мировоззрение

россия

космос - риа наука

русская православная церковь

москва

наука

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_34e452e4fcb9780de0b9f6c162248685.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Принадлежащая РПЦ Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского станет одной из первых больниц, в которых будет внедряться медицинский искусственный интеллект с использованием российских технологий, сообщили в пресс-службе медучреждения в четверг."Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий и больница Святителя Алексия заключили соглашение о научном сотрудничестве по развитию отечественных медицинских промышленных технологий, в том числе технологий с применением искусственного интеллекта. <...> Согласно заключенному договору, больница Святителя Алексия войдет в число пилотных учреждений по разработке и внедрению медицинского искусственного интеллекта с использованием российских технологий и компонентной базы", - говорится в сообщении пресс-службы больницы.На основе искусственного интеллекта, сообщили в больнице, будут создаваться продукты для повышения точности диагностики в рентгенологии и патоморфологии (дисциплины, изучающей патологические процессы в органах и их системах, клетках и тканях организма), а также для мониторинга качества лечения специалистов стационаров и поликлиник."Еще в 2020 году наша больница стала одной из первых в Москве, которая внедрила нейросетевой алгоритм по распознаванию коронавирусной пневмонии при проведении компьютерной томографии легких, теперь же, в 2021 году, мы продолжаем расширять это направление", - привели в пресс-службе слова директора и главного врача больницы Алексея Зарова.Проект, полагают в больнице, расширит возможности лечения и диагностики пациентов, у которых обнаружен рак или другие заболевания. При обращении этих пациентов в другие лечебные учреждения врачи смогут дистанционно получить цифровые копии всех выполненных в больнице исследований. Искусственный интеллект также повысит точность диагностики, оценивая эти изображения по наиболее важным онкологическим направлениям. А врачам-специалистам искусственный интеллект поможет поставить диагноз по набору симптомов, показателям крови и мочи, а также подобрать наиболее эффективный способ лечения.Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского - многопрофильное лечебное учреждение на 280 мест - крупнейшее медицинское учреждение РПЦ.Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий – это научная организация министерства промышленности и торговли РФ и Федерального медико-биологического агентства, занимающаяся развитием российских технологий в области организации медицинских больших данных, медицинского искусственного интеллекта, реабилитационной, спортивной и медицинской техники.

https://ria.ru/20210622/chipy-1738079248.html

https://ria.ru/20210615/miet-1736476167.html

https://ria.ru/20210607/konkurs-1735967881.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, русская православная церковь, москва, наука, технологии, общество