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В Киеве заявили о проблеме с блокадой Крыма
В Киеве заявили о проблеме с блокадой Крыма - РИА Новости, 01.07.2021
В Киеве заявили о проблеме с блокадой Крыма
Киеву не хватает денег на достройку капитальной дамбы на Северо-Крымском канале, чтобы перекрыть подачу воды на полуостров, заявил "представитель" президента... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T18:18
2021-07-01T18:30
россия
антон кориневич
херсонская область
республика крым
украина
в мире
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Киеву не хватает денег на достройку капитальной дамбы на Северо-Крымском канале, чтобы перекрыть подачу воды на полуостров, заявил "представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич."Вопрос в том, что капитальная дамба на 107-м километре готова на 80%, на 20% не достроена, потому что нет соответствующего бюджетного финансирования", — цитирует его слова УНИАН.Политик добавил, что не отвечает за этот вопрос, но контактирует с другими ведомствами. При этом 80% мощности дамбы хватает для водной блокады Крыма, утверждает он.По словам Кориневича, сейчас вода уже не поступает на полуостров, хотя в начале июня сообщалось о протечке из-за разрушения плотины.Водоснабжение КрымаСеверо-Крымский канал обеспечивал до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде. Однако после воссоединения Крыма с Россией Украина перекрыла подачу воды в республику. Построенная в 2014 году в Херсонской области дамба была временной. Через год началось строительство нового заграждения, однако работы не закончились до сих пор.Вопрос с обеспечением населения водой решался за счет подземных источников и водохранилищ естественного наполнения. Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, направив на решение проблемы около 50 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210527/krym-1734405788.html
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херсонская область
республика крым
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россия, антон кориневич, херсонская область , республика крым, украина, в мире
В Киеве заявили о проблеме с блокадой Крыма
18:18 01.07.2021 (обновлено: 18:30 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк

Представитель Зеленского заявил о нехватке денег на водную блокаду Крыма

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Киеву не хватает денег на достройку капитальной дамбы на Северо-Крымском канале, чтобы перекрыть подачу воды на полуостров, заявил "представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
"Вопрос в том, что капитальная дамба на 107-м километре готова на 80%, на 20% не достроена, потому что нет соответствующего бюджетного финансирования", — цитирует его слова УНИАН.
Политик добавил, что не отвечает за этот вопрос, но контактирует с другими ведомствами. При этом 80% мощности дамбы хватает для водной блокады Крыма, утверждает он.
"Если вдруг что-то произойдет с дамбой рукотворной на 91-м километре, дамба на 107-м километре свою работу должна сделать", — заверил чиновник.
По словам Кориневича, сейчас вода уже не поступает на полуостров, хотя в начале июня сообщалось о протечке из-за разрушения плотины.
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Северо-Крымский канал обеспечивал до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде. Однако после воссоединения Крыма с Россией Украина перекрыла подачу воды в республику. Построенная в 2014 году в Херсонской области дамба была временной. Через год началось строительство нового заграждения, однако работы не закончились до сих пор.
Вопрос с обеспечением населения водой решался за счет подземных источников и водохранилищ естественного наполнения. Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, направив на решение проблемы около 50 миллиардов рублей.
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