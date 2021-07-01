В Киеве заявили о проблеме с блокадой Крыма
18:18 01.07.2021 (обновлено: 18:30 01.07.2021)
Представитель Зеленского заявил о нехватке денег на водную блокаду Крыма
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Киеву не хватает денег на достройку капитальной дамбы на Северо-Крымском канале, чтобы перекрыть подачу воды на полуостров, заявил "представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
"Вопрос в том, что капитальная дамба на 107-м километре готова на 80%, на 20% не достроена, потому что нет соответствующего бюджетного финансирования", — цитирует его слова УНИАН.
Политик добавил, что не отвечает за этот вопрос, но контактирует с другими ведомствами. При этом 80% мощности дамбы хватает для водной блокады Крыма, утверждает он.
"Если вдруг что-то произойдет с дамбой рукотворной на 91-м километре, дамба на 107-м километре свою работу должна сделать", — заверил чиновник.
По словам Кориневича, сейчас вода уже не поступает на полуостров, хотя в начале июня сообщалось о протечке из-за разрушения плотины.
27 мая, 13:09Немецкую делегацию возмутила водная блокада Крыма
Водоснабжение Крыма
Северо-Крымский канал обеспечивал до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде. Однако после воссоединения Крыма с Россией Украина перекрыла подачу воды в республику. Построенная в 2014 году в Херсонской области дамба была временной. Через год началось строительство нового заграждения, однако работы не закончились до сих пор.
Вопрос с обеспечением населения водой решался за счет подземных источников и водохранилищ естественного наполнения. Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, направив на решение проблемы около 50 миллиардов рублей.