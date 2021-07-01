https://ria.ru/20210701/blokada-1739465569.html

В Киеве заявили о проблеме с блокадой Крыма

В Киеве заявили о проблеме с блокадой Крыма - РИА Новости, 01.07.2021

В Киеве заявили о проблеме с блокадой Крыма

Киеву не хватает денег на достройку капитальной дамбы на Северо-Крымском канале, чтобы перекрыть подачу воды на полуостров, заявил "представитель" президента... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T18:18

2021-07-01T18:18

2021-07-01T18:30

россия

антон кориневич

херсонская область

республика крым

украина

в мире

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Киеву не хватает денег на достройку капитальной дамбы на Северо-Крымском канале, чтобы перекрыть подачу воды на полуостров, заявил "представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич."Вопрос в том, что капитальная дамба на 107-м километре готова на 80%, на 20% не достроена, потому что нет соответствующего бюджетного финансирования", — цитирует его слова УНИАН.Политик добавил, что не отвечает за этот вопрос, но контактирует с другими ведомствами. При этом 80% мощности дамбы хватает для водной блокады Крыма, утверждает он.По словам Кориневича, сейчас вода уже не поступает на полуостров, хотя в начале июня сообщалось о протечке из-за разрушения плотины.Водоснабжение КрымаСеверо-Крымский канал обеспечивал до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде. Однако после воссоединения Крыма с Россией Украина перекрыла подачу воды в республику. Построенная в 2014 году в Херсонской области дамба была временной. Через год началось строительство нового заграждения, однако работы не закончились до сих пор.Вопрос с обеспечением населения водой решался за счет подземных источников и водохранилищ естественного наполнения. Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, направив на решение проблемы около 50 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210527/krym-1734405788.html

https://ria.ru/20210624/krym-1738299158.html

россия

херсонская область

республика крым

украина

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россия, антон кориневич, херсонская область , республика крым, украина, в мире