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В Москве считают, что беспилотный транспорт резко сократит число ДТП
В Москве считают, что беспилотный транспорт резко сократит число ДТП - РИА Новости, 01.07.2021
В Москве считают, что беспилотный транспорт резко сократит число ДТП
Внедрение беспилотного транспорта уменьшает количество ДТП до 90%, сообщил директор ГБУ "МосТрансПроект" Александр Поляков. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T19:30
2021-07-01T19:30
московский урбанистический форум 2021
россия
александр поляков
михаил черников
москва
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Внедрение беспилотного транспорта уменьшает количество ДТП до 90%, сообщил директор ГБУ "МосТрансПроект" Александр Поляков."У нас внедрение беспилотного транспорта дает уменьшение количества ДТП от 70% до 90%. В Москве уже есть беспилотники, нами они используются: контролируют правильность и оплату парковки, есть парктрон, который работает в больнице и перевозит анализы от ковидных больных", - сообщил Поляков на Московском урбанистическом форуме.Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что беспилотные автомобили в России сначала можно будет пустить по выделенным полосам, чтобы снизить риски возникновения дорожно-транспортных происшествий.
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московский урбанистический форум 2021, россия, александр поляков, михаил черников, москва, общество
В Москве считают, что беспилотный транспорт резко сократит число ДТП
19:30 01.07.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкТестирование беспилотного автомобиля "Яндекс" в Москве
Тестирование беспилотного автомобиля Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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В "МосТрансПроекте" считают, что беспилотный транспорт резко сократит число ДТП

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Внедрение беспилотного транспорта уменьшает количество ДТП до 90%, сообщил директор ГБУ "МосТрансПроект" Александр Поляков.
"У нас внедрение беспилотного транспорта дает уменьшение количества ДТП от 70% до 90%. В Москве уже есть беспилотники, нами они используются: контролируют правильность и оплату парковки, есть парктрон, который работает в больнице и перевозит анализы от ковидных больных", - сообщил Поляков на Московском урбанистическом форуме.
Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что беспилотные автомобили в России сначала можно будет пустить по выделенным полосам, чтобы снизить риски возникновения дорожно-транспортных происшествий.
Беспилотный автомобиль, представленный компанией Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
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Московский урбанистический форум 2021РоссияАлександр ПоляковМихаил ЧерниковМоскваОбщество
 
 
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