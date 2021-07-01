https://ria.ru/20210701/bespilotniki-1739480356.html

В Москве считают, что беспилотный транспорт резко сократит число ДТП

В Москве считают, что беспилотный транспорт резко сократит число ДТП - РИА Новости, 01.07.2021

В Москве считают, что беспилотный транспорт резко сократит число ДТП

Внедрение беспилотного транспорта уменьшает количество ДТП до 90%, сообщил директор ГБУ "МосТрансПроект" Александр Поляков. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T19:30

2021-07-01T19:30

2021-07-01T19:30

московский урбанистический форум 2021

россия

александр поляков

михаил черников

москва

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Внедрение беспилотного транспорта уменьшает количество ДТП до 90%, сообщил директор ГБУ "МосТрансПроект" Александр Поляков."У нас внедрение беспилотного транспорта дает уменьшение количества ДТП от 70% до 90%. В Москве уже есть беспилотники, нами они используются: контролируют правильность и оплату парковки, есть парктрон, который работает в больнице и перевозит анализы от ковидных больных", - сообщил Поляков на Московском урбанистическом форуме.Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что беспилотные автомобили в России сначала можно будет пустить по выделенным полосам, чтобы снизить риски возникновения дорожно-транспортных происшествий.

https://realty.ria.ru/20210607/bespilotniki-1736020781.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский урбанистический форум 2021, россия, александр поляков, михаил черников, москва, общество