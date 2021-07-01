https://ria.ru/20210701/bespilotnik-1739459201.html

В ЛНР заявили, что сбили два беспилотника-разведчика украинских силовиков

В ЛНР заявили, что сбили два беспилотника-разведчика украинских силовиков - РИА Новости, 01.07.2021

В ЛНР заявили, что сбили два беспилотника-разведчика украинских силовиков

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских силовиков, проводивших разведку... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T17:45

2021-07-01T17:45

2021-07-01T17:45

ситуация в днр и лнр

донбасс

луганская народная республика

вооруженные силы украины

в мире

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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских силовиков, проводивших разведку у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко."В районах населенных пунктов Донецкий и Калиново были обнаружены и сбиты два беспилотника ВСУ типа "Autel robotics EVO-2", осуществляющие полеты в зоне ответственности 24-й и 57-й бригад ВСУ и проводившие разведку наших позиций", - рассказал Филипоненко.Он уточнил, специалисты Народной милиции ЛНР изучают информацию, находящуюся на флеш-накопителях беспилотников."Уже имеются данные о принадлежности данных беспилотников подразделениям Сил специальных операций (ССО) ВСУ", - дополнил Филипоненко.По словам официального представителя Народной милиции республики, украинское командование задействовало в Донбассе две группы Сил спецопераций ВСУ "Чарли" и "Дельта". Филипоненко уточнил, что сбитые Народной милицией ЛНР беспилотники были предназначены для подготовки провокационных и диверсионных действий."Расчеты БПЛА оснащены современными беспилотными комплексами, способными выполнять разведывательные задачи в любое время суток и в сложных метеоусловиях", - пояснил официальный представитель оборонного ведомства республики.

https://ria.ru/20210630/lnr-1739323614.html

https://ria.ru/20210630/tanki-1739278203.html

донбасс

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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире