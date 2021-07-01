https://ria.ru/20210701/belgorod-1739376392.html
В Белгороде разгромили ячейку украинской неонацистской организации
В Белгороде разгромили ячейку украинской неонацистской организации - РИА Новости, 01.07.2021
В Белгороде разгромили ячейку украинской неонацистской организации
В России разгромили еще одну ячейку украинской неонацистской организации "М.К.У.": силовики задержали в Белгороде семь человек. Об этом сообщила ФСБ. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:52
2021-07-01T11:52
2021-07-01T15:13
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
белгород
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В России разгромили еще одну ячейку украинской неонацистской организации "М.К.У.": силовики задержали в Белгороде семь человек. Об этом сообщила ФСБ.Их считают причастными к пропаганде неонацизма и массовых убийств.По оперативным данным, экстремисты планировали вооруженные нападения на полицейских и гражданских. При обыске у них среди прочего изъяли холодное оружие и материалы, указывающие на подготовку к "акциям прямого действия". По их адресам также нашли нарколабораторию.Организовал ячейку в августе 2020 года 22-летний юноша, провозгласивший своей целью создание государства представителей "белой расы" в Белгородской области. Он смог убедить вступить в группировку своего 16-летнего брата и еще пять человек в возрасте от 16 до 25 лет.До этого главарь сообщества неоднократно размещал в социальных сетях комментарии, оправдывающие неонацизм и призывавшие к убийствам. Еще один его участник в Сети хвалил организатора теракта, жертвами которого стал 51 человек. По всей видимости, речь идет об атаке на мечети в Новой Зеландии в 2019 году.Уголовные дела против участников группировки возбудили по нескольким статьям. Среди них возбуждение ненависти, призывы к совершению терактов и публичное оправдание терроризма.Весной ФСБ задержала около 30 членов "М.К.У.". Спецоперации прошли в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино и Переславле-Залесском, Воронеже, Ярославле. Они планировали атаки в разных точках России.На одном из оперативных видео сторонник организации из Геленджика рассказывал, что живущий на Украине главарь радикального сообщества по имени Егор Краснов призывал к терактам и массовым убийствам в России "всех небелых и людей кавказской и арабской национальности".Задержанные отрабатывали навыки, избивая бездомных и представителей молодежных субкультур, а по крайней мере одна из групп "М.К.У." ради видеоотчета сожгла копию Знамени Победы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210624/patrushev-1738377438.html
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Задержание сторонников украинских неонацистов, готовивших теракт. Кадры ФСБ
ФСБ опубликовало видео задержания сторонников украинских неонацистов, готовивших атаки в Белгороде.
2021-07-01T11:52
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, белгород
В Белгороде разгромили ячейку украинской неонацистской организации
11:52 01.07.2021 (обновлено: 15:13 01.07.2021)
В Белгороде задержали семь человек из ячейки украинской неонацистской организации "М.К.У."
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости.
В России
разгромили еще одну ячейку украинской неонацистской организации "М.К.У.": силовики задержали в Белгороде
семь человек. Об этом сообщила ФСБ
.
Их считают причастными к пропаганде неонацизма и массовых убийств.
По оперативным данным, экстремисты планировали вооруженные нападения на полицейских и гражданских. При обыске у них среди прочего изъяли холодное оружие и материалы, указывающие на подготовку к "акциям прямого действия". По их адресам также нашли нарколабораторию.
Организовал ячейку в августе 2020 года 22-летний юноша, провозгласивший своей целью создание государства представителей "белой расы" в Белгородской области. Он смог убедить вступить в группировку своего 16-летнего брата и еще пять человек в возрасте от 16 до 25 лет.
До этого главарь сообщества неоднократно размещал в социальных сетях комментарии, оправдывающие неонацизм и призывавшие к убийствам. Еще один его участник в Сети хвалил организатора теракта, жертвами которого стал 51 человек. По всей видимости, речь идет об атаке на мечети в Новой Зеландии в 2019 году.
Уголовные дела против участников группировки возбудили по нескольким статьям. Среди них возбуждение ненависти, призывы к совершению терактов и публичное оправдание терроризма.
Весной
ФСБ задержала около 30 членов "М.К.У.". Спецоперации прошли в Иркутске
, Краснодаре
, Саратове
, Тамбове
, Тюмени
, Чите
, Анапе
, Пущино
и Переславле-Залесском
, Воронеже
, Ярославле
. Они планировали атаки в разных точках России
.
На одном из оперативных видео сторонник организации из Геленджика рассказывал, что живущий на Украине главарь радикального сообщества по имени Егор Краснов призывал к терактам и массовым убийствам в России "всех небелых и людей кавказской и арабской национальности".
Задержанные отрабатывали навыки, избивая бездомных и представителей молодежных субкультур, а по крайней мере одна из групп "М.К.У." ради видеоотчета сожгла копию Знамени Победы.