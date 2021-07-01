https://ria.ru/20210701/bednost-1739336598.html

Аналитик назвал способ выбраться из бедности, который всем подходит

Аналитик назвал способ выбраться из бедности, который всем подходит - РИА Новости, 01.07.2021

Аналитик назвал способ выбраться из бедности, который всем подходит

Фондовый рынок дает достаточно вариантов разбогатеть как инвестору, так и спекулянту, рассказывает агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T03:18

2021-07-01T03:18

2021-07-01T03:18

ик "универ капитал"

артем тузов

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152919/29/1529192919_0:419:4000:2669_1920x0_80_0_0_3c8f8407de3aca1424fa5c0dd6988f71.jpg

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Фондовый рынок дает достаточно вариантов разбогатеть как инвестору, так и спекулянту, рассказывает агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.Но, по его словам, чтобы правильно использовать возможности, нужно понимать, куда стоит инвестировать. Поэтому нужно знать финансовую грамотность. Понадобится финансовая дисциплина, чтобы избавиться от токсичных кредитов, если они есть, и изменить жизнь "от зарплаты до зарплаты". Еще необходимо быть постоянно в поисках нового, учиться и анализировать большие объемы информации, чтобы понимать и оценивать потенциальные риски. Также важно, считает Тузов, правильно расставлять приоритеты, ведь богатство в ущерб здоровью или счастью в семейной жизни не принесет счастья.

https://ria.ru/20210604/bednost-1735556652.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ик "универ капитал", артем тузов, россия, экономика