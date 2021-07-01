https://ria.ru/20210701/bednost-1739336598.html
Аналитик назвал способ выбраться из бедности, который всем подходит
Аналитик назвал способ выбраться из бедности, который всем подходит - РИА Новости, 01.07.2021
Аналитик назвал способ выбраться из бедности, который всем подходит
Фондовый рынок дает достаточно вариантов разбогатеть как инвестору, так и спекулянту, рассказывает агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T03:18
2021-07-01T03:18
2021-07-01T03:18
ик "универ капитал"
артем тузов
россия
экономика
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Фондовый рынок дает достаточно вариантов разбогатеть как инвестору, так и спекулянту, рассказывает агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.Но, по его словам, чтобы правильно использовать возможности, нужно понимать, куда стоит инвестировать. Поэтому нужно знать финансовую грамотность. Понадобится финансовая дисциплина, чтобы избавиться от токсичных кредитов, если они есть, и изменить жизнь "от зарплаты до зарплаты". Еще необходимо быть постоянно в поисках нового, учиться и анализировать большие объемы информации, чтобы понимать и оценивать потенциальные риски. Также важно, считает Тузов, правильно расставлять приоритеты, ведь богатство в ущерб здоровью или счастью в семейной жизни не принесет счастья.
https://ria.ru/20210604/bednost-1735556652.html
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ик "универ капитал", артем тузов, россия, экономика