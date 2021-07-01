https://ria.ru/20210701/baturin-1739507908.html

Адвокат сообщила, что Батурин не признает вину

Адвокат сообщила, что Батурин не признает вину - РИА Новости, 01.07.2021

Адвокат сообщила, что Батурин не признает вину

Задержанный в Москве по обвинению в покушении на мошенничество бизнесмен Виктор Батурин не признает вину, сообщила РИА Новости его адвокат Татьяна Тонова. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T23:07

2021-07-01T23:07

2021-07-01T23:17

россия

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виктор батурин

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Задержанный в Москве по обвинению в покушении на мошенничество бизнесмен Виктор Батурин не признает вину, сообщила РИА Новости его адвокат Татьяна Тонова."Он не признает вину", - сказала она. Адвокат отметила, что в пятницу суд рассмотрит вопрос об избрании предпринимателю меры пресечения. Она еще не видела документов, но предполагает, что следствие попросит заключение под стражу.Тонова добавила, что в четверг Батурину было предъявлено официальное обвинение в покушении на мошенничество, пока следственные действия завершены. Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.Виктор Батурин – старший брат Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и одной из богатейших женщин России (1,3 миллиарда долларов, 92-е место в Forbes-рейтинге самых богатых бизнесменов России).Изначально он вместе с сестрой входил в руководство компании "Интеко", одного из лидеров девелоперского рынка Москвы, а после выхода из бизнеса получил активы на полмиллиарда долларов, в том числе обширные земли на юге России, недвижимость в Сочи. Позднее Батурин пытался через суд взыскать у компании еще сотни миллионов рублей, но тщетно.В биографии коммерсанта уже есть криминальные эпизоды: в 2011 году Пресненский суд Москвы признал Батурина виновным в мошенничестве при продаже помещения в Москве и приговорил к трем годам условного заключения и штрафу в 300 тысяч рублей.

https://realty.ria.ru/20201125/baturiny-1586287752.html

https://ria.ru/20210701/baturin-1739459357.html

россия

сочи

москва

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россия, forbes, елена батурина, сочи, интеко, виктор батурин, москва, происшествия