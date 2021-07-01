Адвокат сообщила, что Батурин не признает вину
23:07 01.07.2021 (обновлено: 23:17 01.07.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаседание по делу В.Батурина в Гагаринском суде Москвы
Адвокат сообщила, что Батурин не признает вину в покушении на мошенничество
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Задержанный в Москве по обвинению в покушении на мошенничество бизнесмен Виктор Батурин не признает вину, сообщила РИА Новости его адвокат Татьяна Тонова.
"Он не признает вину", - сказала она. Адвокат отметила, что в пятницу суд рассмотрит вопрос об избрании предпринимателю меры пресечения. Она еще не видела документов, но предполагает, что следствие попросит заключение под стражу.
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Тонова добавила, что в четверг Батурину было предъявлено официальное обвинение в покушении на мошенничество, пока следственные действия завершены. Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
Виктор Батурин – старший брат Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и одной из богатейших женщин России (1,3 миллиарда долларов, 92-е место в Forbes-рейтинге самых богатых бизнесменов России).
Изначально он вместе с сестрой входил в руководство компании "Интеко", одного из лидеров девелоперского рынка Москвы, а после выхода из бизнеса получил активы на полмиллиарда долларов, в том числе обширные земли на юге России, недвижимость в Сочи. Позднее Батурин пытался через суд взыскать у компании еще сотни миллионов рублей, но тщетно.
В биографии коммерсанта уже есть криминальные эпизоды: в 2011 году Пресненский суд Москвы признал Батурина виновным в мошенничестве при продаже помещения в Москве и приговорил к трем годам условного заключения и штрафу в 300 тысяч рублей.