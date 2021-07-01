Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210701/baturin-1739459357.html
Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество
Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество - РИА Новости, 01.07.2021
Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество
Известного бизнесмена Виктора Батурина задержали в Москве по уголовному делу о покушении на мошенничество, сообщила РИА Новости его адвокат Татьяна Тонова. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T17:46
2021-07-01T18:15
россия
елена батурина
москва
сочи
интеко
виктор батурин
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/95226/95/952269583_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_4752773a28a225d0a7d956c0065b795d.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Известного бизнесмена Виктора Батурина задержали в Москве по уголовному делу о покушении на мошенничество, сообщила РИА Новости его адвокат Татьяна Тонова.Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.Виктор Батурин — старший брат Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и одной из богатейших женщин России (1,3 миллиарда долларов, 92-е место в актуальном Forbes-рейтинге самых богатых бизнесменов России).Изначально он вместе с сестрой входил в руководство компании "Интеко", одного из лидеров девелоперского рынка Москвы. После выхода из бизнеса Батурин получил активы на полмиллиарда долларов, в том числе обширные земли на юге России, недвижимость в Сочи и другое. Потом, однако, он пытался через суд взыскать у компании еще сотни миллионов рублей, но тщетно.В 2011 году Пресненский суд Москвы признал бизнесмена виновным в мошенничестве при продаже помещения в Москве и приговорил к трем годам условного заключения и штрафу в 300 тысяч рублей. В том же году против Батурина возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 23 миллиона рублей, но годом позже закрыли за истечением сроков давности, но еще до этого его вновь задержали — при попытке обналичить векселя "Интеко" на несколько миллиардов рублей.В 2013 году Гагаринский суд Москвы приговорил бизнесмена к семи годам колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Он вышел из колонии в 2016 году после того, как Верховный суд Калмыкии заменил не отбытую часть наказания штрафом в 300 тысяч рублей.
https://realty.ria.ru/20201125/baturiny-1586287752.html
https://ria.ru/20200111/1563277258.html
россия
москва
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/95226/95/952269583_147:0:2814:2000_1920x0_80_0_0_b9659771ac0130fc365f465b895ec47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, елена батурина, москва, сочи, интеко, виктор батурин, происшествия
Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество
17:46 01.07.2021 (обновлено: 18:15 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОглашение приговора бизнесмену Виктору Батурину
Оглашение приговора бизнесмену Виктору Батурину - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

Бизнесмена Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Известного бизнесмена Виктора Батурина задержали в Москве по уголовному делу о покушении на мошенничество, сообщила РИА Новости его адвокат Татьяна Тонова.
"Сейчас идут следственные действия", — сказала она, не уточнив подробности.
Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
Виктор Батурин — старший брат Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и одной из богатейших женщин России (1,3 миллиарда долларов, 92-е место в актуальном Forbes-рейтинге самых богатых бизнесменов России).
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября 2020, 16:14
Управляющий Виктора Батурина отказался от иска к Елене Батуриной
Изначально он вместе с сестрой входил в руководство компании "Интеко", одного из лидеров девелоперского рынка Москвы. После выхода из бизнеса Батурин получил активы на полмиллиарда долларов, в том числе обширные земли на юге России, недвижимость в Сочи и другое. Потом, однако, он пытался через суд взыскать у компании еще сотни миллионов рублей, но тщетно.
В 2011 году Пресненский суд Москвы признал бизнесмена виновным в мошенничестве при продаже помещения в Москве и приговорил к трем годам условного заключения и штрафу в 300 тысяч рублей. В том же году против Батурина возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 23 миллиона рублей, но годом позже закрыли за истечением сроков давности, но еще до этого его вновь задержали — при попытке обналичить векселя "Интеко" на несколько миллиардов рублей.
В 2013 году Гагаринский суд Москвы приговорил бизнесмена к семи годам колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Он вышел из колонии в 2016 году после того, как Верховный суд Калмыкии заменил не отбытую часть наказания штрафом в 300 тысяч рублей.
Елена Батурина - РИА Новости, 1920, 11.01.2020
11 января 2020, 01:04
Управляющий Виктора Батурина расплатился с его сестрой Еленой
 
РоссияЕлена БатуринаМоскваСочиИнтекоВиктор БатуринПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10Москвичам пообещали небольшой дождь и до 23 градусов тепла
08:00Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
07:32"Ъ": в России впервые изъяли единственное жилье у должника
07:10Создатель "Викингов" снимет сериал о блокаде Ленинграда
07:09Касперский не считает США единственной киберсверхдержавой
07:04Экономисты подсчитали, насколько вырастут цены в России в июле
06:59Касперский представит телефон, который невозможно взломать
06:57В МХАТе прокомментировали письмо Дорониной к Путину
06:50Из-под завалов обрушившегося в Вашингтоне здания извлекли рабочего
06:20Десятилетняя девочка умерла от старости
06:18Украинцев предупредили о риске голода из-за открытия рынка земли
06:07Касперский рассказал, почему хакерам удается избежать наказания
06:06Россияне стали чаще помогать деньгами своим взрослым детям
06:03Россияне рассказали, поддерживают ли введение нового локдауна
05:42"Би-2" выпустили анимационное видео на песню "Падал свет"
05:20Юрист назвал нарушения, за которые водителей не станут штрафовать
05:07Эксперты назвали самое популярное у мошенников время для звонков
05:02Касперский рассказал, как устроена киберпреступная экономика
04:55Посольство России отвергло обвинения США и Великобритании в адрес ГРУ
04:53В Киеве списали на Россию провал Украины на рынке вооружений
Лента новостейМолния