Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество
17:46 01.07.2021 (обновлено: 18:15 01.07.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОглашение приговора бизнесмену Виктору Батурину
Бизнесмена Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Известного бизнесмена Виктора Батурина задержали в Москве по уголовному делу о покушении на мошенничество, сообщила РИА Новости его адвокат Татьяна Тонова.
"Сейчас идут следственные действия", — сказала она, не уточнив подробности.
Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
Виктор Батурин — старший брат Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и одной из богатейших женщин России (1,3 миллиарда долларов, 92-е место в актуальном Forbes-рейтинге самых богатых бизнесменов России).
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Изначально он вместе с сестрой входил в руководство компании "Интеко", одного из лидеров девелоперского рынка Москвы. После выхода из бизнеса Батурин получил активы на полмиллиарда долларов, в том числе обширные земли на юге России, недвижимость в Сочи и другое. Потом, однако, он пытался через суд взыскать у компании еще сотни миллионов рублей, но тщетно.
В 2011 году Пресненский суд Москвы признал бизнесмена виновным в мошенничестве при продаже помещения в Москве и приговорил к трем годам условного заключения и штрафу в 300 тысяч рублей. В том же году против Батурина возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 23 миллиона рублей, но годом позже закрыли за истечением сроков давности, но еще до этого его вновь задержали — при попытке обналичить векселя "Интеко" на несколько миллиардов рублей.
В 2013 году Гагаринский суд Москвы приговорил бизнесмена к семи годам колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Он вышел из колонии в 2016 году после того, как Верховный суд Калмыкии заменил не отбытую часть наказания штрафом в 300 тысяч рублей.
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