https://ria.ru/20210701/avtomobil-1739334284.html

Летающий автомобиль словацкого инженера совершил первое путешествие

Летающий автомобиль словацкого инженера совершил первое путешествие - РИА Новости, 01.07.2021

Летающий автомобиль словацкого инженера совершил первое путешествие

Летающий автомобиль Aircar совершил первый полет на 80 километров между двумя международными аэропортами: из словацкого города Нитра в Братиславу, им управлял... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T01:33

2021-07-01T01:33

2021-07-01T02:11

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Летающий автомобиль словацкого инженера совершил первый полет61 Летающий автомобиль Aircar совершил первый полет на 80 километров между двумя международными аэропортами: из словацкого города Нитра в Братиславу, им управлял конструктор аппарата, инженер Штефан Клейн, сообщило сетевое издание Teraz.По словам Клейна, перелет между городами занял всего 25 минут, на дорогу машиной по шоссе уходит в три раза больше времени.Как отметил конструктор, его детище не предназначено для Словакии и вообще для густонаселенных регионов, подобных европейским. Поэтому Клейн ожидает, что к летающей машине проявят интерес представители тех стран, где нет развитой транспортной инфраструктуры и, в то же время, необходимо перемещаться на большие расстояния.Преобразование самолета в автомобиль как обычного участника дорожного движения занимает, как сказал Клейн, около двух с половиной минут. В небе его аппарат способен пролететь около одной тысячи километров со скоростью до 170 километров в час при максимальной высоте около 2500 метров.Конструктор затруднился ответить, когда его машина поступит в открытую продажу. Первый прототип должен налетать обязательные 50 часов испытаний. После этого Клейн намерен построить второй прототип с измененной конструкцией и более мощным двигателем, что позволит существенно увеличить скорость полета. Эта машина уже будет готова к получению международной сертификации, которую выдает Европейское агентство авиабезопасности (EASA).

https://ria.ru/20210416/tsiklokar-1728507770.html

https://ria.ru/20210126/dron-taksi-1594610768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, словакия, технологии, в мире