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Летающий автомобиль словацкого инженера совершил первое путешествие
Летающий автомобиль словацкого инженера совершил первое путешествие - РИА Новости, 01.07.2021
Летающий автомобиль словацкого инженера совершил первое путешествие
Летающий автомобиль Aircar совершил первый полет на 80 километров между двумя международными аэропортами: из словацкого города Нитра в Братиславу, им управлял... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T01:33
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авто
словакия
технологии
в мире
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Летающий автомобиль словацкого инженера совершил первый полет61 Летающий автомобиль Aircar совершил первый полет на 80 километров между двумя международными аэропортами: из словацкого города Нитра в Братиславу, им управлял конструктор аппарата, инженер Штефан Клейн, сообщило сетевое издание Teraz.По словам Клейна, перелет между городами занял всего 25 минут, на дорогу машиной по шоссе уходит в три раза больше времени.Как отметил конструктор, его детище не предназначено для Словакии и вообще для густонаселенных регионов, подобных европейским. Поэтому Клейн ожидает, что к летающей машине проявят интерес представители тех стран, где нет развитой транспортной инфраструктуры и, в то же время, необходимо перемещаться на большие расстояния.Преобразование самолета в автомобиль как обычного участника дорожного движения занимает, как сказал Клейн, около двух с половиной минут. В небе его аппарат способен пролететь около одной тысячи километров со скоростью до 170 километров в час при максимальной высоте около 2500 метров.Конструктор затруднился ответить, когда его машина поступит в открытую продажу. Первый прототип должен налетать обязательные 50 часов испытаний. После этого Клейн намерен построить второй прототип с измененной конструкцией и более мощным двигателем, что позволит существенно увеличить скорость полета. Эта машина уже будет готова к получению международной сертификации, которую выдает Европейское агентство авиабезопасности (EASA).
https://ria.ru/20210416/tsiklokar-1728507770.html
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авто, словакия, технологии, в мире
Летающий автомобиль словацкого инженера совершил первое путешествие
01:33 01.07.2021 (обновлено: 02:11 01.07.2021)
 

Летающий автомобиль словацкого инженера совершил первый полет на 80 километров

Читать ria.ru в
Летающий автомобиль словацкого инженера совершил первый полет61 Летающий автомобиль Aircar совершил первый полет на 80 километров между двумя международными аэропортами: из словацкого города Нитра в Братиславу, им управлял конструктор аппарата, инженер Штефан Клейн, сообщило сетевое издание Teraz.
"Машина шла просто великолепно!" - поделился своими эмоциями с журналистами конструктор.
По словам Клейна, перелет между городами занял всего 25 минут, на дорогу машиной по шоссе уходит в три раза больше времени.
Как отметил конструктор, его детище не предназначено для Словакии и вообще для густонаселенных регионов, подобных европейским. Поэтому Клейн ожидает, что к летающей машине проявят интерес представители тех стран, где нет развитой транспортной инфраструктуры и, в то же время, необходимо перемещаться на большие расстояния.
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Преобразование самолета в автомобиль как обычного участника дорожного движения занимает, как сказал Клейн, около двух с половиной минут. В небе его аппарат способен пролететь около одной тысячи километров со скоростью до 170 километров в час при максимальной высоте около 2500 метров.
Конструктор затруднился ответить, когда его машина поступит в открытую продажу. Первый прототип должен налетать обязательные 50 часов испытаний. После этого Клейн намерен построить второй прототип с измененной конструкцией и более мощным двигателем, что позволит существенно увеличить скорость полета. Эта машина уже будет готова к получению международной сертификации, которую выдает Европейское агентство авиабезопасности (EASA).
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