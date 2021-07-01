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Эксперты назвали риски для езды беспилотных автомобилей по выделенке
Эксперты назвали риски для езды беспилотных автомобилей по выделенке - РИА Новости, 01.07.2021
Эксперты назвали риски для езды беспилотных автомобилей по выделенке
Допуск беспилотных автомобилей в России на выделенные полосы создаст опасность для общественного транспорта, а также в целом противоречит идее эксперимента по... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:53
2021-07-01T14:53
россия
михаил черников
авто
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Допуск беспилотных автомобилей в России на выделенные полосы создаст опасность для общественного транспорта, а также в целом противоречит идее эксперимента по их внедрению, заявили РИА Новости в Ассоциация "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ).Ранее глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что беспилотные автомобили в РФ сначала можно будет пустить по выделенным полосам, чтобы снизить риски возникновения дорожно-транспортных происшествий."Допуск беспилотных автомобилей на выделенные полосы создаст опасность для общественного транспорта с большим числом пассажиров", - прокомментировали в ассоциации."Также это противоречит задаче и смыслу проводимых экспериментов - встроить беспилотники в общий поток, определить разделение функций между умной инфраструктурой и умным авто, решить ключевой вопрос - распределение ответственности между всеми участниками движения за счёт разработки новой уникальной для мировой практики нормативной базы, а не создания для беспилотников неоправданных "тепличных" условий, которые не решают главные проблемы для ускорения полноценного запуска беспилотников", - заметили эксперты.В ЦТЛ уверены, что такой подход нарушает принцип справедливости. Нововведение предоставит дорогостоящим беспилотникам, которые будут преимущественно электрокарами, привилегии по сравнению с обычными личными машинами 45 миллионов автовладельцев."Для зарегистрированных такси-беспилотников это просто не нужно, а для всего общественного транспорта это снизит безопасность дорожного движения, включит в эксперимент миллионы пассажиров автобусов без их согласия", - добавили в ассоциации.
https://realty.ria.ru/20210607/bespilotniki-1736020781.html
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россия, михаил черников, авто, общество
Эксперты назвали риски для езды беспилотных автомобилей по выделенке
14:53 01.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСпециальный знак - литера "А", обозначающий автономное вождение
Специальный знак - литера А, обозначающий автономное вождение - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобильные эксперты раскритиковали идею допуска беспилотников на выделенные полосы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Допуск беспилотных автомобилей в России на выделенные полосы создаст опасность для общественного транспорта, а также в целом противоречит идее эксперимента по их внедрению, заявили РИА Новости в Ассоциация "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ).
Ранее глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что беспилотные автомобили в РФ сначала можно будет пустить по выделенным полосам, чтобы снизить риски возникновения дорожно-транспортных происшествий.
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"Допуск беспилотных автомобилей на выделенные полосы создаст опасность для общественного транспорта с большим числом пассажиров", - прокомментировали в ассоциации.
"Также это противоречит задаче и смыслу проводимых экспериментов - встроить беспилотники в общий поток, определить разделение функций между умной инфраструктурой и умным авто, решить ключевой вопрос - распределение ответственности между всеми участниками движения за счёт разработки новой уникальной для мировой практики нормативной базы, а не создания для беспилотников неоправданных "тепличных" условий, которые не решают главные проблемы для ускорения полноценного запуска беспилотников", - заметили эксперты.
В ЦТЛ уверены, что такой подход нарушает принцип справедливости. Нововведение предоставит дорогостоящим беспилотникам, которые будут преимущественно электрокарами, привилегии по сравнению с обычными личными машинами 45 миллионов автовладельцев.
"Для зарегистрированных такси-беспилотников это просто не нужно, а для всего общественного транспорта это снизит безопасность дорожного движения, включит в эксперимент миллионы пассажиров автобусов без их согласия", - добавили в ассоциации.
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